Итоги дня: Возвращение кораблей, встреча Путина с Зеленским и предложение «Газпрома»

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Россия вернула Украине захваченные корабли, ГПУ направила в суд ходатайство о содержание под стражей Олега Ляшко, а Газпром направил Нафтогазу предложение по транзиту, — такими были главные новости сегодня, 18 ноября.

Человек дня — 18-летняя чемпионка по боксу Амина Булах, которая трагически погибла, попав под поезд. Девушка поздно вечером возвращалась домой в наушниках и не услышала, что поезд приближается. , информируют Экономические Новости.

Возвращение кораблей

Россия сегодня, 18 ноября, передала Украине задержанные годом ранее в Керченском проливе корабли — буксир Яны Капу и малые бронированые артиллерийские катера Никополь и Бердянск. В России заявили о том, что корабли являются «вещественными доказательствами», а Украине они были переданы на «ответственное хранение».

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Подозрение Порошенко

ГБР направило в Генпрокуратуру проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности экс-президента Петра Порошенко, который является действующим нардепом. Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о том, что в проект подозрения бывшему главе государства будут внесены изменения. В частности, может быть изменена квалификация.

Кроме того, Генпрокуратура направила в суд ходатайство о содержание под стражей бывшего главу фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

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Потребительские настроения украинцев

После месяцев роста потребительские настроения в стране начали снижаться. Кроме того, вырос индекс инфляционных ожиданий. Ухудшение ожиданий личного материального положения произошло среди уязвимых групп: лиц с доходом ниже среднего или старше 60 лет, или тех, кто проживает в селах и малых городах.

Предложение Газпрома

Российский газовый монополист Газпром направил НАК Нафтогаз Украина официальное предложение о продлении транзитного контракта. В РФ заявили, что обязательным условием для заключения контракта назван взаимный отказ от судебных претензий и антимонопольного штрафа. Также, в Газпроме ожидают позиции украинской стороны по поводу готовности напрямую закупать российский газ со следующего года.

Путин-Зеленский: дата встречи названа

В Кремле подтвердили, что саммит в «нормандском формате» должен пройти в Париже 9 декабря. В рамках подготовки к нему у президента РФ Владимира Путина на 18 ноября намечен телефонный разговор.