Итоги дня: Конституционное новшество, золотые профессии и день прекращения огня

Итоги дня: Конституционное новшество, золотые профессии и день прекращения огня

Украина призывает США назначить нового спецпредставителя вместо Волкера, в нашей стране разрешат иметь два паспорта, а президент предложил новый вариант децентрализации, — такими были главные новости сегодня, 16 декабря.

Человек дня — известная украинская певица Ирина Федишин, которая сегодня заявила о том, что попала в серьезное ДТП. Авария произошла в Здолбунове: микроавтобус Mercedes-Benz, где находилась артистка, поворачивал налево на АЗС. В тот самый момент водитель другого автомобиля решил обогнать Mercedes, притормозил для поворота, в результате чего произошло ДТП. К счастью, всё обошлось травмами средней тяжести и шоком, информируют Экономические Новости.

Новый Волкер для Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что Украина заинтересована, чтобы на пост специального представителя США в делах Украины был назначен новый человек. Глава ведомства отметил, что такой человек должен осознавать ситуацию, которая происходит в регионе.

Два паспорта для украинцев

В нашей стране готовят «программу иммиграции», которой предусматривается введение двойного гражданства. Целью данной инициативы называют необходимость «наполнения людьми для развития нашей страны». Отмечается, что, вместе с тем, будут действовать некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор.

Другие перемены

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает изменить отдельные положения Конституции Украины по поводу административно-территориального устройства. В частности, в будущем может ликвидироваться такое понятие как «район», вводится «округ» и внедряется институт префектов вместо местных государственных администраций. Предлагается ввести следующий перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым.

Прекращение огня

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о том, что до конца этой недели будет объявлена ​​дата прекращения огня на Донбассе. В интервью украинскому СМИ глава ведомства заявило том, что объявление о прекращении огня может быть сделано 20 или 21 декабря. Тогда и можно будет говорить о том, возможен ли дальнейший прогресс.

Самые высокооплачиваемые профессии

В украинской столице транспорт и логистика стали самой высокооплачиваемой рабочей сфере. А для домашнего персонала заработные платы очень резко упали – сразу на тридцать процентов. Вот так выглядит рейтинг самых высокооплачиваемых профессий:

Транспорт и логистика – 18 500 гривен

Строительство – 18 000 гривен

Домашний персонал – 13 600 гривен

Производство и энергетика – 13 000 гривен

Сельское хозяйство – 11 500 гривен

Розничная торговля – 11 000 гривен

Бары и рестораны – 11 000 гривен

Охрана и безопасность – 10 000 гривен

Сервис и быт – 8 300 гривен.

ТОП-10 гаджетов

Авторитетный журнал Time опубликовал рейтинг 10 Best Gadgets of the 2010s, в который вошли самые важные продукты, определившие последнее десятилетие. Лидер списка — планшетный компьютер iPad, который Apple выпустила в 2010 году. На втором месте электромобиль Tesla Model S, на третьем — микрокомпьютер Raspberry Pi. Кроме того, в списке оказались медиаадаптер Google Chromecast (2013 год — 4 место), дрон DJI Phantom (2013 год — 5 место), умную колонку Amazon Echo с голосовым помощником Alexa (2014 год — 6 место), игровую консоль Nintendo Switch (2017 год — 9 место), а также адаптивный контроллер Xbox Adaptive Controller (2018 год — 10 место).

Самая дорогая ёлка мира

Самая дорогая новогодняя ёлка мира установлена в этом году в отеле Kempinski Hotel Bahia в Испании. Сообщается, что общая стоимость украшений — 15,3 миллионов долларов. Среди лакшери украшений новогоднего дерева розовые, красные, белые и черные бриллианты, ювелирные изделия Bvlgari, Cartier, Van Cleef & Arpels и Chanel.

Погода в Украине: лето среди зимы

Новая неделя в Украине началась по-весеннему тепло. В ближайшие сутки, 17 декабря, погоду в стране и далее будет определять очень теплый воздух. Температура прогреется до шестнадцати градусов. Осадков не предвидится, так что можете смело планировать прогулки.