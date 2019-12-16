РусУкр

Итоги дня: Конституционное новшество, золотые профессии и день прекращения огня

Главная » Политика » Итоги дня: Конституционное новшество, золотые профессии и день прекращения огня
 
Печать Отправить на почту

 

 

Украина призывает США назначить нового спецпредставителя вместо Волкера, в нашей стране разрешат иметь два паспорта, а президент предложил новый вариант децентрализации, — такими были главные новости сегодня, 16 декабря.

Итоги дня: Конституционное новшество, золотые профессии и день прекращения огня

Человек дня — известная украинская певица Ирина Федишин, которая сегодня заявила о том, что попала в серьезное ДТП. Авария произошла в Здолбунове: микроавтобус Mercedes-Benz, где находилась артистка, поворачивал налево на АЗС. В тот самый момент водитель другого автомобиля решил обогнать Mercedes, притормозил для поворота, в результате чего произошло ДТП. К счастью, всё обошлось травмами средней тяжести и шоком, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Конституционное новшество, золотые профессии и день прекращения огня

Новый Волкер для Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что Украина заинтересована, чтобы на пост специального представителя США в делах Украины был назначен новый человек. Глава ведомства отметил, что такой человек должен осознавать ситуацию, которая происходит в регионе.

Читайте: Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против "Северного потока-2"

Два паспорта для украинцев

В нашей стране готовят «программу иммиграции», которой предусматривается введение двойного гражданства. Целью данной инициативы называют необходимость «наполнения людьми для развития нашей страны». Отмечается, что, вместе с тем, будут действовать некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор.

Другие перемены

Читайте: Итоги дня: Кадровый день, решение Конгресса против РФ и санкционная месть Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает изменить отдельные положения Конституции Украины по поводу административно-территориального устройства. В частности, в будущем может ликвидироваться такое понятие как «район», вводится «округ» и внедряется институт префектов вместо местных государственных администраций. Предлагается ввести следующий перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым.

Прекращение огня

Итоги дня: Конституционное новшество, золотые профессии и день прекращения огня

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о том, что до конца этой недели будет объявлена ​​дата прекращения огня на Донбассе. В интервью украинскому СМИ глава ведомства заявило том, что объявление о прекращении огня может быть сделано 20 или 21 декабря. Тогда и можно будет говорить о том, возможен ли дальнейший прогресс.

Самые высокооплачиваемые профессии

Итоги дня: Конституционное новшество, золотые профессии и день прекращения огня

В украинской столице транспорт и логистика стали самой высокооплачиваемой рабочей сфере. А для домашнего персонала заработные платы очень резко упали – сразу на тридцать процентов. Вот так выглядит рейтинг самых высокооплачиваемых профессий:

Транспорт и логистика – 18 500 гривен
Строительство – 18 000 гривен
Домашний персонал – 13 600 гривен
Производство и энергетика – 13 000 гривен
Сельское хозяйство – 11 500 гривен
Розничная торговля – 11 000 гривен
Бары и рестораны – 11 000 гривен
Охрана и безопасность – 10 000 гривен
Сервис и быт – 8 300 гривен.

ТОП-10 гаджетов

Итоги дня: Конституционное новшество, золотые профессии и день прекращения огня

Авторитетный журнал Time опубликовал рейтинг 10 Best Gadgets of the 2010s, в который вошли самые важные продукты, определившие последнее десятилетие. Лидер списка — планшетный компьютер iPad, который Apple выпустила в 2010 году. На втором месте электромобиль Tesla Model S, на третьем — микрокомпьютер Raspberry Pi. Кроме того, в списке оказались медиаадаптер Google Chromecast (2013 год — 4 место), дрон DJI Phantom (2013 год — 5 место), умную колонку Amazon Echo с голосовым помощником Alexa (2014 год — 6 место), игровую консоль Nintendo Switch (2017 год — 9 место), а также адаптивный контроллер Xbox Adaptive Controller (2018 год — 10 место).

Самая дорогая ёлка мира

Итоги дня: Конституционное новшество, золотые профессии и день прекращения огня

Самая дорогая новогодняя ёлка мира установлена в этом году в отеле Kempinski Hotel Bahia в Испании. Сообщается, что общая стоимость украшений — 15,3 миллионов долларов. Среди лакшери украшений новогоднего дерева розовые, красные, белые и черные бриллианты, ювелирные изделия Bvlgari, Cartier, Van Cleef & Arpels и Chanel.

Погода в Украине: лето среди зимы

Итоги дня: Конституционное новшество, золотые профессии и день прекращения огня

Новая неделя в Украине началась по-весеннему тепло. В ближайшие сутки, 17 декабря, погоду в стране и далее будет определять очень теплый воздух. Температура прогреется до шестнадцати градусов. Осадков не предвидится, так что можете смело планировать прогулки.

Экономические новости youtube
Автор: Инна Погрибная
16.12.2019 21:02:00
Посещений: 46
Инна Погрибная

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 





Читайте также

Итоги дня: Совет Украины, будущее гривны и США против "Северного потока-2"
 Итоги дня: Дело Шеремета, формула будущего Украины и скандал с пропагандистами
Итоги дня: Судьба санкций, ценовые сюрпризы и жесткая драка в Раде
 Итоги дня: Жесткие курьезы "минских переговоров", польские зарплаты и интересы украинцев

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Назван украинский город с самой низкой преступностью (7937)

В Украине замечен очередной «король автохамов» (ФОТО) (7161)

Появилось коммюнике по итогам саммита лидеров «Нормандской четверки» в Париже (6432)




Экономические новости youtube

Трудовой кодекс



help


bigmir)net TOP 100

Фото недели

Как знаменитости путешествовали в 70-х

Все фото »

 