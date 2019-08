The Washington Post: Ученые создали чернобыльскую водку Atomic

Группа британских ученых вместе с украинскими коллегами создали чернобыльскую водку Atomic

Группа британских ученых вместе с украинскими коллегами создали чернобыльскую водку Atomic, произведенную из зерна и воды, находящихся в селе, расположенном недалеко от места Чернобыльской катастрофы, — сообщает Дженнифер Хассан в издании The Washington Post, информирует enovosty.com/news.

Для тех, кто заинтересован в потреблении продукта, волнует важный вопрос, насколько безопасна водка. По словам профессора Университета Портсмута Джима Смита, продукт прошел все необходимые испытания и не содержит радиоактивности. «Эта водка не более радиоактивна, чем любая другая водка. Мы проверили это», — сказал Смит. «Мы проводили испытания в одних из лучших лабораторий в мире, в которых ученые анализировали, есть ли чернобыльская радиоактивность в водке. Однако радиоактивности найдено не было», — сообщает Смит.

На сегодня существует только одна бутылка водки Atomic, но это может измениться.

"This is no more radioactive than any other vodka"

Читайте: Северная Корея подтвердила очередное испытание системы ракетных пусковых установок

Would you drink vodka from Chernobyl? 🍸

[Tap to expand] https://t.co/RdCToYabKs pic.twitter.com/Uu7esYTzZ2

— BBC News (World) (@BBCWorld) 8 августа 2019 г.