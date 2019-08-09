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The Washington Post: Ученые создали чернобыльскую водку Atomic

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Post: Ученые создали чернобыльскую водку Atomic
 
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Группа британских ученых вместе с украинскими коллегами создали чернобыльскую водку Atomic

Группа британских ученых вместе с украинскими коллегами создали чернобыльскую водку Atomic, произведенную из зерна и воды, находящихся в селе, расположенном недалеко от места Чернобыльской катастрофы, — сообщает Дженнифер Хассан в издании The Washington Post, информирует enovosty.com/news.

Для тех, кто заинтересован в потреблении продукта, волнует важный вопрос, насколько безопасна водка. По словам профессора Университета Портсмута Джима Смита, продукт прошел все необходимые испытания и не содержит радиоактивности. «Эта водка не более радиоактивна, чем любая другая водка. Мы проверили это», — сказал Смит. «Мы проводили испытания в одних из лучших лабораторий в мире, в которых ученые анализировали, есть ли чернобыльская радиоактивность в водке. Однако радиоактивности найдено не было», — сообщает Смит.

На сегодня существует только одна бутылка водки Atomic, но это может измениться.

Команда надеется использовать прибыль от будущих продаж для помощи в сохранении дикой природы и помощи людям, пострадавшим от катастрофы. Смит говорит, что есть планы создать компанию «The Chernobyl Spirit Company», которая будет производить и продавать спиртные напитки.

«Это может быть самая важная бутылка водки в мире. Не потому, что она есть, а потому, что она собой представляет, — сказал Смит в видео. «Надеемся, что мы сможем вернуть 75% прибыли предприятия жителям пострадавшего региона для поддержки их экономического и социального развития.

The Washington Post: Ученые создали чернобыльскую водку Atomic

«Многие тысячи людей все еще живут в зоне Чернобыльской катастрофы, где инвестиции и использование сельскохозяйственных земель по-прежнему запрещены», — продолжил он.

Объясняя процесс производства водки «Атомик», Смит сказал: «Мы взяли рожь, которая была слегка загрязнена, и воду. В зерне была обнаружена некоторая радиоактивность, однако процесс дистилляции уменьшил количество примесей. И когда исследователи тестировали водку, то обнаружили естественную радиоактивность углерода-14 на том же уровне, что и в других спиртах».

Смит считает, что исследования группы подтверждают идею о том, что спустя 33 года после катастрофы многие районы, которые когда-то были пустынными, теперь могут использоваться для выращивания культур, безопасных для потребления.

The Washington Post: Ученые создали чернобыльскую водку Atomic

«Мы не считаем, что основная зона отчуждения должна широко использоваться в сельском хозяйстве», — сказал Смит. «Но есть и другие районы, в которых сейчас живут люди. Однако сельское хозяйство там все еще официально запрещено», — отметил Смит.

Напомним, после взрыва на Чернобыльской АЭС около 300 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома.


Автор: Оксана Ельченко
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