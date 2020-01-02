Reuters: Помпео отложил поездку в Украину из-за Ирака

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Помпео отложил поездку в Украину из-за ситуации в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео отложил поездку в Украину, чтобы иметь возможность сосредоточиться на ситуации в Ираке. Об этом сообщает Крис Сандрес в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Напомним, в Ираке тысячи демонстрантов ворвались на территорию посольства США. Они подожгли ворота и окружили здания посольства.

Помпео отложил свою поездку в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр «из-за необходимости присутствия в Вашингтоне для продолжения наблюдения за текущей ситуацией в Ираке и обеспечения безопасности американцев на Ближнем Востоке», — сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

Ранее сообщалось, что Помпео должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими министрами 3 января