Reuters: Помпео отложил поездку в Украину из-за Ирака
Помпео отложил поездку в Украину из-за ситуации в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео отложил поездку в Украину, чтобы иметь возможность сосредоточиться на ситуации в Ираке. Об этом сообщает Крис Сандрес в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.
Напомним, в Ираке тысячи демонстрантов ворвались на территорию посольства США. Они подожгли ворота и окружили здания посольства.
US embassy guards are inside the embassy reception, just metres away from Hezbollah supporters who are protesting outside the embassy #Iraq #Baghdadpic.twitter.com/VtOsAbUISq
— CNW (@ConflictsW) 31 декабря 2019 г.
Помпео отложил свою поездку в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр «из-за необходимости присутствия в Вашингтоне для продолжения наблюдения за текущей ситуацией в Ираке и обеспечения безопасности американцев на Ближнем Востоке», — сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.
Ранее сообщалось, что Помпео должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими министрами 3 января