Reuters: Помпео отложил поездку в Украину из-за Ирака

Помпео отложил поездку в Украину из-за ситуации в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео отложил поездку в Украину, чтобы иметь возможность сосредоточиться на ситуации в Ираке. Об этом сообщает Крис Сандрес в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Напомним, в Ираке тысячи демонстрантов ворвались на территорию посольства США. Они подожгли ворота и окружили здания посольства.

US embassy guards are inside the embassy reception, just metres away from Hezbollah supporters who are protesting outside the embassy #Iraq #Baghdadpic.twitter.com/VtOsAbUISq

— CNW (@ConflictsW) 31 декабря 2019 г.

