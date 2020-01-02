РусУкр

Фото недели

Все фото »

Новости мира

02.01.2020 г.
10:32Reuters: Помпео отложил поездку в Украину из-за Ирака
30.12.2019 г.
21:07В центре Берлина произошла стрельба (ФОТО)
19:42Маск сообщил, что коммерческий тоннель в Лас-Вегасе будет введен в эксплуатацию в 2020 году
19:17В Китае из-за сильного снегопада оказались заблокированными 15 тысяч туристов
18:53Американский авианосец Abraham Lincoln подвергся «преследованиям» со стороны иранских судов
18:25Из России сбежали уже 2 тысячи немецких компаний
15:02Спасение "рожденного ползать" или "кривое" дефиле СУ-57, - Злой Одессит
Все новости мира

Аналитика

31.12.2019

Праздничные итоги дня: Новый год в разных странах мира, цели на 2020 и самые добрые новости

Праздничные итоги дня: Новый год в разных странах мира, цели на 2020 и самые добрые новости
Мир встречает Новый год, правительство подбило итоги уходящего года, а в The Economist озвучили "идеальный план" Путина в Украине, - такими были главные ...
30.12.2019

Итоги дня: Путинский газопровод в глухом угле, бомба Байдена и наглое требование России

Итоги дня: Путинский газопровод в глухом угле, бомба Байдена и наглое требование России
Украина намерена договариваться о возвращении еще 300 заключенных, Кабмин одобрил подписание договоров с Газпромом, а Украина и РФ подписали мировую ...
27.12.2019

Итоги дня: Первый штраф за Крым, пике доллара и проблемы "Северного потока-2"

Итоги дня: Первый штраф за Крым, пике доллара и проблемы Северного потока-2
Курс доллара подскочил в обменниках, Кабинет министров одобрил реформу рынка труда, Киев привлек к финансовой ответственности иностранную авиакомпанию ...

Последние новости

02.01.2020 г.
10:32 Reuters: Помпео отложил поездку в Украину из-за Ирака
10:18 Google добавила новую функцию в поисковом сервисе: подробности
10:01 В Одессе около 400 человек приняли участие в «Забеге обещаний»
31.12.2019 г.
17:45 Редакция "Экономических Новостей" поздравляет читателей с Новым годом и Рождеством!
17:31 Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест
10:59 ВСУ подвели итоги 2019 года (ВИДЕО)
09:45 Новый год 2020: что принесет год Белой Металлической Крысы
08:16 2019 стал самым теплым за последние 138 лет
30.12.2019 г.
21:51 Волонтеры рассказали трогательную историю о бойцах ВСУ
21:46 В оккупированном Крыму задержали двух украинцев
21:31 "Вопрос нескольких месяцев": В Кабмине рассказали о ситуации с МВФ
21:26 Контрразведка СБУ блокировала незаконные поставки вооружения в горячие точки на Ближнем Востоке
21:07 В центре Берлина произошла стрельба (ФОТО)
20:53 Недвижимость-2019: низкий спрос на жилье и новые правила строительства
20:40 В НБУ сообщили, что тарифы на перевод денег повысятся
20:17 Reuters: Помпео встретится с Зеленским и украинскими министрами 3 января
19:51 На оккупированном Донбассе активизировались вражеские снайперы: подробности
19:42 Маск сообщил, что коммерческий тоннель в Лас-Вегасе будет введен в эксплуатацию в 2020 году
19:17 В Китае из-за сильного снегопада оказались заблокированными 15 тысяч туристов
18:53 Американский авианосец Abraham Lincoln подвергся «преследованиям» со стороны иранских судов
18:37 Киберполиция блокировала деятельность мошеннического call-центра
18:25 Из России сбежали уже 2 тысячи немецких компаний
17:59 В Украине программа медицинских гарантий заработает с 1 апреля 2020 года
17:42 Hyundai и Kia отзывают более полумиллиона машин
17:21 Александр Момот рассказал о перспективах применения криптовалюты
16:53 Associated Press: Эрдоган презентовал прототип первого электромобиля турецкого производства
16:21 В Кабмине рассказали, как теперь можно будет решать споры вне суда
16:13 Сила санкций: Ключевой подрядчик «Северного потока-2» окончательно отказался от работы
16:07 Российских оружейников спасут пенсионеры и бюджетники, - "Злой одессит"
16:05 Война на Донбассе: Главные успехи ВСУ в году, который уходит
15:53 В Кабмине рассказали, в каких городах снизят тарифы на тепло
15:39 В Одессе чудом спасли маленькую девочку, жившую на свалке (ФОТО)
15:23 В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили мощную "диверсию"
15:02 Спасение "рожденного ползать" или "кривое" дефиле СУ-57, - Злой Одессит
14:26 Укладывают прямо в лужу: опубликовано видео "наноремонта" дорог в России
13:36 Просто пинок такой дает: Путин ведет себя с Зеленским, как бандюк с первоклассником, - российский профессор
13:33 Запрет секонда в Украине: В Украине дали важное пояснение
13:13 В РФ заявили о срыве газовых соглашений с Украиной
11:59 Названы самые востребованные специалисты в Украине и деньги, которые они получают
11:39 Ливийский конфликт разгорается с новой силой: в “открытую” игру вступает Тунис, - "Злой одессит"
11:38 "Это был последний спокойный год": Путинская система на грани своего распада,- военный эксперт
11:25 Новый год 2020: Сколько стоит снять квартиру на праздник
11:21 Украинцы меньше интересуются работой за границей
10:44 "Вот за что взяла на себя ответственность Россия": Бутусов перечислил выданных Украиной преступников
10:41 Черногорию накрыли "церковные" протесты: В РПЦ говорят о "циничном ударе"
10:10 Мощный ответ: Военные США нанесли удар по базам «Хезболлы» в Ираке
09:59 Осенний призыв завершен. Стали известны подробности
09:30 Писатель спрогнозировал будущее Путина и рассказал об отличиях между украинцами и россиянами
09:09 Четверо освобожденных пленных остались в "ДНР" ради семей
08:55 "У вас дырка больше": Путин отличился новой нелепой шуткой
08:45 "Волна шока": Окружение Трампа убеждало не замораживать помощь Украине
08:23 Банкиры рассказали, что будет с долларом после Нового года
08:22 Заробитчане перевели в Украину огромные деньги
08:10 Враг развязал горячие бои в день большого обмена
29.12.2019 г.
15:45 Лучшие друзья полвека посылают друг другу одну и ту же открытку (ФОТО)
15:17 Киевляне смогут бесплатно получить приспособления для уборки за собаками
15:00 Водителя удивила машина с пассажирами-утками (ВИДЕО)
14:48 Ученые нашли в Китае останки неизвестного вида динозавров
14:05 После торжественной мессы священник прокатился на самокате (ВИДЕО)
13:51 Американская астронавтка установила новый рекорд по пребыванию в космосе
Все новости »

Reuters: Помпео отложил поездку в Украину из-за Ирака

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Помпео отложил поездку в Украину из-за Ирака
 
Печать Отправить на почту

 

 

Помпео отложил поездку в Украину из-за ситуации в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео отложил поездку в Украину, чтобы иметь возможность сосредоточиться на ситуации в Ираке. Об этом сообщает Крис Сандрес в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Напомним, в Ираке тысячи демонстрантов ворвались на территорию посольства США. Они подожгли ворота и окружили здания посольства.

Помпео отложил свою поездку в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр «из-за необходимости присутствия в Вашингтоне для продолжения наблюдения за текущей ситуацией в Ираке и обеспечения безопасности американцев на Ближнем Востоке», — сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

Ранее сообщалось, что Помпео должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими министрами 3 января


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 68

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Смертные депутаты, деньги за коррупционера и новогодние приключения украинцев
Праздничные итоги дня: Новый год в разных странах мира, цели на 2020 и самые добрые новости
Итоги дня: Путинский газопровод в глухом угле, бомба Байдена и наглое требование России
Итоги дня: Первый штраф за Крым, пике доллара и проблемы "Северного потока-2"
Новая программа Украина-МВФ: политический кредит с туманными перспективами
Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине
Укрепление гривны: “мыльный пузырь” или шанс для экономики
Итоги дня: США против РФ, главная опасность мира и иск против Авакова
Итоги дня: Снижение тарифов, горячие новости с АЗС и новые безвизы
Газовая война отменяется? Мировое соглашение "Нафтогаза" с "Газпромом" - мнения экспертов
Все статьи


Читайте также

Reuters: Помпео відклав поїздку в Україну через Ірак
 В Украине закроют детские дома: подробности
Укрепление гривны повлияло на эмиграцию украинцев
 В США успешно прошло испытание судно Future Freedom USS St. Louis (ВИДЕО)
Нацполиция поймала "на горячем" преступников, пытавшихся ограбить элитный дом (ФОТО)
 Лукашенко оставил Путина с носом, - Портников
В НБУ объяснили причины укрепления гривны
 Большой брат следит за тобой: Google и Facebook представляют угрозу правам человека

Армия

Противотанковая пушка Т-12
Гранатомет РГ-1 "Поршень"
Беспилотный летательный аппарат «М-6 Жайвир»
Бронеавтомобиль «Крепость на колесах»
Вся армия    >>

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Соцсети смеются над новогодней елкой в Тбилиси и уже придумали кучу мемов (ФОТО) (10748)

"У вас дырка больше": Путин отличился новой нелепой шуткой (4317)

"Это был последний спокойный год": Путинская система на грани своего распада,- военный эксперт (3073)

Стало известно, почему королева Елизавета II не навещала своего супруга в больнице (3003)

Румынский сценарий для Лукашенко уже запущен, - историк (2669)

Кто кого? Лукашенко и Путин стали героями острой карикатуры Елкина (ФОТО) (2495)

Европейцы начали понимать, как действует РФ и насколько серьезны ее устремления (2320)

Американский авианосец Abraham Lincoln подвергся «преследованиям» со стороны иранских судов (2194)

Писатель спрогнозировал будущее Путина и рассказал об отличиях между украинцами и россиянами (1989)

Смертоносный МиГ-27 попрощается с индийским небом после четырех десятилетий службы (1717)

Персоны

Настя
КАМЕНСКИХ
Леонид
МИХЕЛЬСОН
Дмитрий
ФИРТАШ
Борис
НЕМЦОВ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Соцсети смеются над новогодней елкой в Тбилиси и уже придумали кучу мемов (ФОТО) (10746)

Львов засыпало снегом: появились яркие снимки (ФОТО) (9989)

В Одесской области мужчины в балаклавах устроили предпринимателю пытки утюгом (8077)




Экономические новости youtube

политические итоги



help


bigmir)net TOP 100

 