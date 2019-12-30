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20:40 В НБУ сообщили, что тарифы на перевод денег повысятся
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Reuters: Помпео встретися с Зеленским и украинскими министрами 3 января

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Помпео встретится с Зеленским 3 января в Киеве

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу в Киеве. Об этом сообщают Сьюзан Хеви и Канишка Синг в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

В Государственном департаменте США сообщили, помимо переговоров с Зелинским, Помпео проведет встречу с министрами иностранных дел и обороны Украины, чтобы подтвердить поддержку США суверенитету и территориальной целостности страны.

Reuters: Помпео встретися с Зеленским и украинскими министрами 3 января

Во время поездки Помпео также планирует обсудить ситуацию с правами человека, инвестиционный климат в стране и программу реформ правительства.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 14

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