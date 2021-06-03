В индийской реке обнаружили останки предполагаемых жертв COVID-19

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Официальные лица Индии объявили, что в индийской реке Ганг были обнаружены тела предполагаемых жертв COVID-19.

Как сообщают Экономические новости со ссылкой на Times of India, за минувшие выходные официальные лица штата Уттар-Прадеш заметили по меньшей мере шесть тел в главной реке штата.

Магистрат отделения Фатехпура, Прамод Джа, сказал, что поисковая операция была проведена после того, как им сообщили о телах в воскресенье утром.

По словам Джа, найденные тела не удалось идентифицировать, так как они уже находились в сильно разложившемся состоянии.

По словам Джа, медицинский персонал провел последние обряды для тел в Бхитора Ганга Гхат в соответствии с рекомендациями COVID-19.

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Сообщение появилось через несколько дней после того, как двое мужчин попали в объектив камеры, когда они сбрасывали чье-то тело в другую реку в штате Уттар-Прадеш. Полиция возбудила дело против Санджая Кумара и Маноджа Кумара после того, как видео субботнего инцидента было опубликовано в социальных сетях.

Этих двоих можно было увидеть на видео, когда они готовились сбросить тело в реку Рапти с моста в районе Котвали в Балрампуре, причем один из мужчин даже был одет в белый костюм средств индивидуальной защиты (СИЗ).

U.P: BODY OF A COVID PATIENT THROWN IN RIVER Читайте: 7 правил для тех, кто лечится от COVID-19 в домашних условиях 2 men are seen tinkering the body placed on the edge of a bridge over river Rapti. Patient was admitted to hospital on May 25 & died three days later. The body was handed over to his relatives who dumped it in the river. @AlokReporter pic.twitter.com/3e0MfqT8yj — Mirror Now (@MirrorNow) May 30, 2021

Власти опознали тело как Прам Натх Мишра. Сообщается, что он скончался в больнице в пятницу после того, как прибыл туда с симптомами COVID-19 25 мая. Какими были его отношения с двумя мужчинами — неизвестно.

За две недели до инцидента в районе Баллия штата Уттар-Прадеш было обнаружено по меньшей мере 52 тела. Однако официальные лица не разглашают точное количество извлеченных тел.

Власти все еще пытаются определить происхождение тел. Считается, что эти инциденты были вызваны ростом стоимости кремации — важного шага в погребальных обрядах в стране.

Индия является одной из стран, наиболее пострадавших от COVID-19, по данным Университета Джона Хопкинса, которые указывают на то, что на момент написания этой статьи было зарегистрировано более 28 миллионов подтвержденных случаев заболевания и более 331000 смертей.