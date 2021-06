В индийской реке обнаружили останки предполагаемых жертв COVID-19

Официальные лица Индии объявили, что в индийской реке Ганг были обнаружены тела предполагаемых жертв COVID-19.

Как сообщают Экономические новости со ссылкой на Times of India, за минувшие выходные официальные лица штата Уттар-Прадеш заметили по меньшей мере шесть тел в главной реке штата.

Магистрат отделения Фатехпура, Прамод Джа, сказал, что поисковая операция была проведена после того, как им сообщили о телах в воскресенье утром.

По словам Джа, найденные тела не удалось идентифицировать, так как они уже находились в сильно разложившемся состоянии.

По словам Джа, медицинский персонал провел последние обряды для тел в Бхитора Ганга Гхат в соответствии с рекомендациями COVID-19.

Читайте: "Внутри тюрьмы безопаснее, чем снаружи": в Индии заключенные не хотят выходить на свободу

Сообщение появилось через несколько дней после того, как двое мужчин попали в объектив камеры, когда они сбрасывали чье-то тело в другую реку в штате Уттар-Прадеш. Полиция возбудила дело против Санджая Кумара и Маноджа Кумара после того, как видео субботнего инцидента было опубликовано в социальных сетях.

Этих двоих можно было увидеть на видео, когда они готовились сбросить тело в реку Рапти с моста в районе Котвали в Балрампуре, причем один из мужчин даже был одет в белый костюм средств индивидуальной защиты (СИЗ).

U.P: BODY OF A COVID PATIENT THROWN IN RIVER

Читайте: 7 правил для тех, кто лечится от COVID-19 в домашних условиях

2 men are seen tinkering the body placed on the edge of a bridge over river Rapti. Patient was admitted to hospital on May 25 & died three days later. The body was handed over to his relatives who dumped it in the river. @AlokReporter pic.twitter.com/3e0MfqT8yj

— Mirror Now (@MirrorNow) May 30, 2021