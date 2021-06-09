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CNN обнародовал аудиозапись беседы главы ОП Ермака с Джулиани и Волкером

Главная » Последние новости » Политические новости » CNN обнародовал аудиозапись беседы главы ОП Ермака с Джулиани и Волкером
 
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В распоряжении американского телеканала CNN оказались записи телефонных переговоров главы ОП Украины Андрея Ермака с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани и бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. 

Суть записанного – Украина обязана провести расследование коррупционной деятельности сына в то время бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Интрига же в том, что инструкции из-за океана якобы получал глава президентской администрации Украины Андрей Ермак, и его голос на записи звучит существенно чище, чем голоса американцев, информируют Экономические новости.

ТВ-канал CNN обнародовал аудио беседу между личным адвокатом 45-го американского президента Трампа и руководителем Офиса украинского президента Андреем Ермаком (тогда, летом 2019 год, он был помощником президента Зеленского).

Журнал Time об этом разговоре уже писал в феврале 2021 года. Тогда считалось, что кроме Ермака и Джулиани в разговоре участвовал еще один помощник Зеленского — Игорь Новиков. Позднее Новиков передал копию этой беседы американскому веб-сайту BuzzFeed News, расшифровку разговора обнародовали 30 апреля.

В соответствии с аудиозаписью разговора, Джулиани интересовался расследованием  в отношении компании Burisma, в которой работал сын нынешнего главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена Хантер. Кроме того в разговоре шла речь об обвинениях Украины во вмешательстве в избирательную компанию по выборам президента в США в 2016 году. Джулиани в этом телефонном разговоре добивался также от Зеленского через Ермака публичного заявления по делу Burisma.  Судя по опубликованным материалам CNN, Ермак согласился тогда с адвокатом Дональда Трампа.

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Разговор между Джулиани и Ермаков продолжался приблизительно 40 минут.

CNN впервые обнародовал часть этих записи. Кроме того, согласно источникам CNN, в данном разговоре также принял участие американский дипломат Курт Волк, который в то время был специальным уполномоченным США по Украине.

Как подчеркивает канал, в процессе беседы Джулиани «неустанно» уговаривал собеседника (Ермака — прим. ред.) провести расследование против Байдена-младшего, обещая, что после этого отношения между США и Украиной значительно улучшатся.

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Джулиани и Волкер заявляли, что публичное заявление Зеленского по данному вопросу, «подготовит почву» для его официального визита в Вашингтон.

При этом Ермак «терпеливо выслушал» своих собеседников и постарался перевести разговор в дипломатическое русло: «Я, уверен, как только будет утверждена дата первого визита Зеленского в США, мы сможем сесть и тщательно обсудить все вопросы, все расследования, которые вы перечислили в нашей разговоре».

После этих слов тон Волкера и Джулиани поменялся. Репортеры CNN сделали вывод, что американцам понравилось то, что они услышали.

Потом Волкер упомянул о предстоящем телефонном разговоре между Трампом и Зеленском, а Ермак дал обещание, что президент Украины произнесет то, что хочет услышать Дональд Трамп.

Данная аудиозапись разговора была размещен в твиттере программы CNN «The Lead with Jake Tapper», в эфире которой и были обнародованы эти записи.

Позднее, помощник руководителя ОП Михаил Подоляк, комментируя данную аудиозапись, сообщил, что Ермаку удалось не позволить Джулиани втянуть Украину в теневую политику.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
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