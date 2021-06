CNN обнародовал аудиозапись беседы главы ОП Ермака с Джулиани и Волкером

В распоряжении американского телеканала CNN оказались записи телефонных переговоров главы ОП Украины Андрея Ермака с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани и бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

Суть записанного – Украина обязана провести расследование коррупционной деятельности сына в то время бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Интрига же в том, что инструкции из-за океана якобы получал глава президентской администрации Украины Андрей Ермак, и его голос на записи звучит существенно чище, чем голоса американцев, информируют Экономические новости.

ТВ-канал CNN обнародовал аудио беседу между личным адвокатом 45-го американского президента Трампа и руководителем Офиса украинского президента Андреем Ермаком (тогда, летом 2019 год, он был помощником президента Зеленского).

Журнал Time об этом разговоре уже писал в феврале 2021 года. Тогда считалось, что кроме Ермака и Джулиани в разговоре участвовал еще один помощник Зеленского — Игорь Новиков. Позднее Новиков передал копию этой беседы американскому веб-сайту BuzzFeed News, расшифровку разговора обнародовали 30 апреля.

В соответствии с аудиозаписью разговора, Джулиани интересовался расследованием в отношении компании Burisma, в которой работал сын нынешнего главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена Хантер. Кроме того в разговоре шла речь об обвинениях Украины во вмешательстве в избирательную компанию по выборам президента в США в 2016 году. Джулиани в этом телефонном разговоре добивался также от Зеленского через Ермака публичного заявления по делу Burisma. Судя по опубликованным материалам CNN, Ермак согласился тогда с адвокатом Дональда Трампа.

Разговор между Джулиани и Ермаков продолжался приблизительно 40 минут.

CNN впервые обнародовал часть этих записи. Кроме того, согласно источникам CNN, в данном разговоре также принял участие американский дипломат Курт Волк, который в то время был специальным уполномоченным США по Украине.

Как подчеркивает канал, в процессе беседы Джулиани «неустанно» уговаривал собеседника (Ермака — прим. ред.) провести расследование против Байдена-младшего, обещая, что после этого отношения между США и Украиной значительно улучшатся.

Джулиани и Волкер заявляли, что публичное заявление Зеленского по данному вопросу, «подготовит почву» для его официального визита в Вашингтон.

При этом Ермак «терпеливо выслушал» своих собеседников и постарался перевести разговор в дипломатическое русло: «Я, уверен, как только будет утверждена дата первого визита Зеленского в США, мы сможем сесть и тщательно обсудить все вопросы, все расследования, которые вы перечислили в нашей разговоре».

После этих слов тон Волкера и Джулиани поменялся. Репортеры CNN сделали вывод, что американцам понравилось то, что они услышали.

Потом Волкер упомянул о предстоящем телефонном разговоре между Трампом и Зеленском, а Ермак дал обещание, что президент Украины произнесет то, что хочет услышать Дональд Трамп.

Данная аудиозапись разговора была размещен в твиттере программы CNN «The Lead with Jake Tapper», в эфире которой и были обнародованы эти записи.

Exclusive audio obtained by CNN shows how former Pres. Trump's longtime adviser Rudy Giuliani relentlessly pressured and coaxed the Ukrainian government in 2019 to investigate baseless conspiracies about then-candidate Joe Biden. @mchancecnn reports. https://t.co/BGXIngcuE5 pic.twitter.com/XF1jg3Mms7

— The Lead CNN (@TheLeadCNN) June 7, 2021