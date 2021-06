ООН собирается включить Большой Барьерный риф в список объектов всемирного наследия, находящихся «в опасности»

Организация призвала Австралию «срочно» бороться с угрозами, связанными с изменением климата.

Обесцвечивание Большого Барьерного рифа вызвало серьезную озабоченность со стороны Организации Объединенных Наций, которая рекомендовала включить систему коралловых рифов в список объектов всемирного наследия, находящихся «в опасности».

ООН заявила в своем отчете, что правительство Австралии не сделало достаточно для защиты Большого Барьерного рифа от изменения климата и что они не достигли своих основных целей по улучшению качества воды.

Организация призвала Австралию «срочно» бороться с угрозами, связанными с изменением климата. Однако министр окружающей среды Австралии Сюзан Лей выступила «категорически против» этой рекомендации, заявив, что правительство инвестирует 3 миллиарда долларов в защиту рифов.

The Australian government is pushing back against a U.N. committee ruling to place the Great Barrier Reef on an endangered list. pic.twitter.com/R9v7BUBcrX

Читайте: В Австралии миллионы пауков после наводнения сплели километры паутины (ФОТО)

— NPR (@NPR) June 22, 2021