ООН собирается включить Большой Барьерный риф в список объектов всемирного наследия, находящихся «в опасности»

Главная » Последние новости » Новости мира » ООН собирается включить Большой Барьерный риф в список объектов всемирного наследия, находящихся «в опасности» ООН собирается включить Большой Барьерный риф в список объектов всемирного наследия, находящихся «в опасности»

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Организация призвала Австралию «срочно» бороться с угрозами, связанными с изменением климата.

Обесцвечивание Большого Барьерного рифа вызвало серьезную озабоченность со стороны Организации Объединенных Наций, которая рекомендовала включить систему коралловых рифов в список объектов всемирного наследия, находящихся «в опасности».

ООН заявила в своем отчете, что правительство Австралии не сделало достаточно для защиты Большого Барьерного рифа от изменения климата и что они не достигли своих основных целей по улучшению качества воды.

Организация призвала Австралию «срочно» бороться с угрозами, связанными с изменением климата. Однако министр окружающей среды Австралии Сюзан Лей выступила «категорически против» этой рекомендации, заявив, что правительство инвестирует 3 миллиарда долларов в защиту рифов.

«Изменение климата является самой большой угрозой для всех экосистем в мире… и 83 объекта всемирного наследия находятся под угрозой изменения климата, поэтому несправедливо выделять только лишь Австралию», — заявила она, сообщает BBC News.

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Большой Барьерный риф — это важная морская экосистема, площадь которой составляет более 133 000 квадратных миль. Здесь обитает более 1500 видов рыб и 411 видов твердых кораллов. По данным Фонда Большого Барьерного рифа, он также ежегодно вносит 4,8 миллиарда долларов в экономику Австралии и поддерживает 64 000 рабочих мест.

Исследование, проведенное Центром передового опыта в области изучения коралловых рифов ARC, показало, что риф потерял 50% своей коралловой популяции за последние три десятилетия, причем изменение климата является основной причиной прерывания деятельности рифов.

В отчете ЮНЕСКО говорится, что правительство Австралии «не достигло достаточного прогресса» в соблюдении договоренностей об «ускоренных действиях по смягчению последствий изменения климата и улучшению качества воды».

Все согласились с планом под названием «План Риф-2050», который «требует более сильных и четких обязательств, в частности, в отношении срочного противодействия последствиям изменения климата».

Если Большой Барьерный риф будет добавлен в список «объектов всемирного наследия», находящиеся «в опасности», это будет первый случай, когда это место будет занято из-за изменения климата.

По данным Фонда Большого Барьерного рифа, добавление в список Большого Барьерного рифа может помочь привлечь средства и известность, но эта рекомендация может также повлиять на крупное туристическое направление, которое создало тысячи рабочих мест.