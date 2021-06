Компания Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов после пресс-конференции Криштиану Роналду: где правда, а где фэйк? (ВИДЕО)

В понедельник, 14 июня, для акций компании был экс-дивидендный день, другими словами можно сказать, что падение акций было запланировано.

Когда один из самых узнаваемых спортсменов мира недоволен вашим продуктом, это действительно плохо для бизнеса. Производитель напитков Coca-Cola (KO) усвоил этот урок на собственном горьком опыте. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Во время пресс-конференции Евро-2020 во вторник легенда футбола Криштиану Роналду намеренно отставил две бутылки кока-колы, которые были выставлены перед ним в рекламных целях, затем поднял бутылку с водой и сказал: «Пейте воду».



Ronaldo moves two bottles of Coke aside in a press conference and tells people to drink water instead

Coca Cola fell ~1.6% soon afterwards, good for a today $4 billion drop in market cap

— Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) June 16, 2021

