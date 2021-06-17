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Компания Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов после пресс-конференции Криштиану Роналду: где правда, а где фэйк? (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Компания Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов после пресс-конференции Криштиану Роналду: где правда, а где фэйк? (ВИДЕО)
 
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В понедельник, 14 июня, для акций компании был экс-дивидендный день, другими словами можно сказать, что падение акций было запланировано.

Когда один из самых узнаваемых спортсменов мира недоволен вашим продуктом, это действительно плохо для бизнеса.  Производитель напитков Coca-Cola (KO) усвоил этот урок на собственном горьком опыте. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Во время пресс-конференции Евро-2020 во вторник легенда футбола Криштиану Роналду намеренно отставил две бутылки кока-колы, которые были выставлены перед ним в рекламных целях, затем поднял бутылку с водой и сказал: «Пейте воду».

Инцидент длился считанные секунды, но ущерб уже был нанесен. Из-за падения стоимости акций компании рыночная капитализация Coca-Cola упала на 4 миллиарда долларов после поступка Роналду.

Но, как сказал Брайан Соцци из Yahoo! Финансы, «маловероятно», что Coca-Cola понесет долгосрочный ущерб от пренебрежительного отношения Роналду к напитку, «поскольку бизнес начинает участвовать в восстановлении мировой экономики».

Coca-Cola настаивает на том, что игроки могут свободно выбирать из множества различных вариантов напитков, доступных в качестве спонсоров Евро-2020. У них есть 200 брендов по всему миру, которые включают и воду.

Они отметили, что «каждый имеет право на свои предпочтения по напиткам» и что компания предлагает «широкий выбор напитков на любой вкус и потребности, которые доступны игрокам на протяжении всего турнира».

Представитель Евро-2020 добавил: «По прибытии на наши пресс-конференции игрокам предлагается вода, а также Coca-Cola и Coca-Cola Zero Sugar».

Британский альянс по борьбе с ожирением написал в Твиттере, что Роналду лишь «подавал положительный пример молодым фанатам и демонстрировал свое презрение к циничной маркетинговой попытке связать его со сладким напитком».

Роналду недавно написал в социальных сетях, что «его тело — его оружие» и что «нам всегда говорят хорошо есть и тренироваться».

36-летний мужчина имеет спонсорские контракты с несколькими компаниями, среди которых Nike, Herbalife, Tag Heuer и многие другие.

Позже в СМИ появилась информация, что на самом деле Роналду не повлиял на снижение стоимости акций Coca-Cola. Так совпало, что в понедельник, 14 июня, для акций компании был экс-дивидендный день, другими словами можно сказать, что падение акций было запланировано. Действие Криштиану не могло задеть позиции производителя. Снижение капитализации началось еще 11 июня.

Как сообщает издание sports.ru, каждый квартал – 4 раза в год – Coca-Cola выплачивает обладателям акций дивиденды – проще говоря, делится прибылью.

Чтобы получить июньский дивиденд (0,42 доллара), нужно было иметь акцию Coca-Cola к 11 июня. А 14 июня – это первый день, когда акции компании торговались без включенной стоимости следующего дивиденда – проще говоря, стоимость акции падает плюс-минус на размер дивиденда (иногда и больше, так как некоторые инвесторы, долгое время державшие акции в портфеле, продают их и фиксируют прибыли).

То есть 14 июня падение акций Coca-Cola было плановым.

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Компания Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов после пресс-конференции Криштиану Роналду: где правда, а где фэйк? (ВИДЕО)
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