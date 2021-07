Первый самолет P-8A Poseidon для ВВС Норвегии вышел из покрасочного ангара (ВИДЕО)

Первый самолет P-8A Poseidon для Норвегии выкатился из ангара для покраски в Рентоне с ливреей Королевских ВВС Норвегии.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

Норвегия — одна из восьми стран мира, которые приобрели P-8A в качестве нового многоцелевого морского патрульного самолета.

Недавно норвежские ВВС раскрыли названия пяти своих самолетов P-8A Poseidon: Vingtor, Viking, Ulabrand, Hugin и Munin.

New paint job for #P8! Watch Norway’s very first P-8A roll out of the paint hangar in its new Norway livery. Later this year, this multi-mission maritime patrol aircraft will be delivered to @Luftforsvaret — the first of five P-8A for the Royal Norwegian Air Force. pic.twitter.com/u6rokb2aaT

— Boeing Defense (@BoeingDefense) July 9, 2021