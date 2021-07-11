Первый самолет P-8A Poseidon для ВВС Норвегии вышел из покрасочного ангара (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Первый самолет P-8A Poseidon для ВВС Норвегии вышел из покрасочного ангара (ВИДЕО) Первый самолет P-8A Poseidon для ВВС Норвегии вышел из покрасочного ангара (ВИДЕО)

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Первый самолет P-8A Poseidon для Норвегии выкатился из ангара для покраски в Рентоне с ливреей Королевских ВВС Норвегии.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

Норвегия — одна из восьми стран мира, которые приобрели P-8A в качестве нового многоцелевого морского патрульного самолета.

Недавно норвежские ВВС раскрыли названия пяти своих самолетов P-8A Poseidon: Vingtor, Viking, Ulabrand, Hugin и Munin.

Эти имена пришли из скандинавской мифологии и продолжают почти 80-летнюю традицию, которая началась, когда названия Vingtor, Viking и Ulabrand использовались на норвежском патрульном самолете PBY-5 Catalina в 1942 году.

С тех пор другие морские патрульные самолеты, эксплуатируемые Королевскими ВВС Норвегии, носили эти названия, в том числе их нынешний парк P-3, который будет заменен на P-8.

Королевским ВВС Норвегии был дан зеленый свет на закупку пяти P-8A в рамках контракта 2016 года, который включал дополнительные двигатели, программное обеспечение Tactical Open Mission, радары AN / APY-10, датчики предупреждения о ракетном нападении и дополнительное оборудование. Стоимость сделки составила 1,75 миллиарда долларов. Этот контракт был частью соглашения на 2,46 миллиарда долларов, согласно которому Boeing построит 19 самолетов, из которых 10 будут переданы ВМС США, четыре — Великобритании и пять — Норвегии.