Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «недолюбленной» Украины

Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «недолюбленной» Украины

Упускать возможность прорекламировать инвестиционную привлекательность Украины на юбилейном 50-м Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) было бы крайне недальновидно. На полях Форума украинский глава государства Владимир Зеленский анонсировал беспрецедентные льготы для инвесторов, а также попросил принять Украину в ЕС вместо Великобритании.

Сколько стоит участие в Форуме?

ВЭФ создали в 1971 году в качестве частной международной инициативы со штаб-квартирой в Женеве. Форум финансируют бизнес-лидеры, чьи компании формируют бюджет примерно на 5 млн швейцарских франков. Ежегодный взнос колеблется в рамках 60 — 600 тысяч франков. Президент, генеральный директор и директор этих компаний для участия во встрече также должны заплатить «вступительный взнос» в размере 25 тысяч франков. Базовые партнеры — это избранная группа, в которую входят около сотни крупных транснациональных корпораций. В частности, Google, ABB, Nestlé, Barclays, Credit Suisse, Deloitte, Deutsche Bank. Именно они формируют повестку дня и обеспечивают основную часть финансирования. В годовой бюджет они вносят свыше 240 млн. франков. Также есть около 1200 компаний, которые в общей сложности платят больше 27 млн. франков за годовое членство.

Главный вызов: изменение климата

Многие считают ВЭФ чем-то вроде «мирового правительства», на которое возлагают все социальные и экологические проблемы. Темой встречи юбилейного 50-го года выбрана «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции». Среди рисков, представляющих угрозу общему будущему человечества, изменение климата является наиболее неотложным. Глобальные природные катаклизмы — пожары, ураганы, штормы, торнадо и песчаные бури подтверждают эти опасения.

По мнению основателя ВЭФ Клауса Мартина Шваба, «глобализация 4.0» может помочь ограничить глобальное потепление до уровня ниже 1,5 градусов, но «для этого потребуется беспрецедентный уровень сотрудничества и инноваций, в которых участвуют многие за пределами государственного сектора». «Несмотря на то, что мир находится в переломном моменте, в этом году мы должны разработать «Манифест Давос – 2020», для того чтобы переосмыслить цели и системы показателей для компаний и правительств. Это то, для чего ВЭФ был создан 50 лет назад. Это то, что мы хотим реализовывать следующие 50 лет», — заявил он.

Схватка Трампа и Тумберг: я не сдамся без боя

Именно на этой почве в заочной схватке сошлись юная шведская активистка Грета Тунберг, признанная человеком 2019 года по версии журнала TIME, и президент США Дональд Трамп. Так, последний назвал экологических активистов «пророками гибели и апокалипсиса», а также «наследниками глупых гадалок из прошлого». По его словам, эти «паникеры» вечно требуют одного и того же: абсолютной власти, «чтобы доминировать, трансформировать и контролировать каждый аспект нашей жизни». Он также подчеркнул, что США присоединятся к глобальной инициативе 1 трлн деревьев, призванной компенсировать вырубку и гибель лесов на Земле.

В свою очередь Грета Тунберг заявила, что «высаживать деревья, конечно, хорошо, но это и близко не то, что требуется, и не может заменить реальное уменьшение человеческого влияния на природу». «Когда мы, дети, просим вас паниковать, мы не имеем в виду продолжать в том же духе. Мы не предлагаем вам положиться на технологии, которые на сегодняшний день еще не существуют даже в перспективе — и которые, как говорят ученые, возможно, никогда и не появятся», — заявила Тунберг. По ее словам, еще ни одна политическая идеология или экономическая структура не смогла справиться с чрезвычайной ситуацией вокруг изменений климата и окружающей среды. «Потому что мир, если вы еще не заметили, сейчас в огне», — констатировала шведка. «В отличие от вас, мое поколение не сдастся без боя. Вы опускаете эту тему, поскольку считаете ее слишком депрессивной и думаете, что люди сдадутся. Но люди не сдадутся. Сдаетесь тут только вы», — добавил она.

Зе-няня для инвесторов или «страна чудес»

Пока мировые лидеры дискутировали на темы, представляющие глобальную значимость для всего человечества, украинская делегация в Давосе традиционно преследовала одну цель – привлечь как можно больше инвестиций в экономику своей страны. Если в прошлом году брат мэра Киева Владимир Кличко заявлял «We are sexy and everybody wants us», в этом — президент Владимир Зеленский призвал участников форума стать «акционерами успеха» для Украины» и упрекнул потенциальных инвесторов в том, что наша страна остается «недолюбленной и недоинвестированной».

Украина — это «единорог», — сказал Зеленский (так называют успешные стартапы), который скоро покажет темпы роста, как в Сингапуре или Японии. Правда, судя по фото, речь президента состоялась перед полупустым залом, поскольку одновременно шли другие панели и обсуждения.

Его речь анонсировалась как «специальное заявление». В своем выступлении глава государства заявил, что задача Украины — «стать лидером Восточной Европы и Центральной Европы». «Мы предлагаем вам всем стать акционером успеха новой Украины. Сегодня прагматичному миру не хватает чуда, а мировая экономика, которая находится на пороге нового глобального кризиса, нуждается в экономическом чуде. Украина — это именно то место, где случаются чудеса», — заявил он. А также предложил налоговые каникулы тем, кто готов поучаствовать в большой приватизации в Украине. «Всем инвесторам, которые готовы включиться в большую приватизацию на сумму 10 млн. долларов и более, мы даем налоговые каникулы — вы не будете платить 5 лет налог на прибыль», — рассказал Зеленский.

После его выступления основатель ВЭФ Клаус Шваб попросил назвать три главных проекта, которые Украина может предложить инвесторам прямо сейчас. В ответ Владимир Зеленский сообщил, что вводится должность «менеджера по инвестициям». «Мы сейчас подготовили новую программу, которая будет называться Investment nanny», -рассказал глава государства. По его словам, каждому инвестору крупной компании, которая приведет в Украину 100 млн долларов будет обеспечен некий отдельный контракт с государством. «У вас будет менеджер — investment nanny, который говорит на пяти языках, и 24/7 этот менеджер будет с вами работать — любой вопрос, любая проблема будет решаться в контакте с этим менеджером, и не будет никакой проблемы», — сообщил президент.

В ЕС вместо Британии

«Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен сделать Европейский союз для Украины — просто принять Украину в Европейский союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, что очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддерживаем курс в ЕС. Но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в Европейский союз», — сказал президент Зеленский. Он заявил, что многие страны поддерживают Украину и видят ее будущее в ЕС рядом с собой как равноправного партнера.

«Но ЕС и некоторые страны также должны хотеть видеть нас в Европейском союзе. Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в Евросоюзе… Сейчас очень удобное время, может когда одна страна сделала exit, настало время для другой страны сделать enter?», — резюмировал Зеленский.

Земельная реформа: локомотив роста агросектора

На полях форума в Давосе Зеленский также встретился с главой американской продовольственной компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном. В разговоре с ним глава государства сообщил о «долгожданной земельной реформе», которая вскоре будет запущена в Украине и должна стать «локомотивом роста аграрного сектора и экономики в целом». «Мы будем рады сотрудничеству с Cargill Financial по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретение новой агротехники», — отметил президент. Он также добавил, что Украина планирует привлечь еще больше инвестиций компании Cargill в переработку аграрной продукции.

Следует отметить, что в законопроекте о запуске рынка земли, обнародованном 3 января, говорится, что приобретать право собственности на землю сельхозназначения могут только граждане Украины; юрлица Украины, участниками которых являются только граждане Украины. А иностранцы могут приобретать право собственности на землю сельхозназначения при условии одобрения этого на референдуме.

Со своей стороны, Макленнан напомнил, что Cargill Inc. вложила в Украину более полумиллиарда долларов, и подчеркнул, что высоко ценит изменения, которые произошли с автоматизацией работы с инвесторами. Он также добавил, что инвесторы положительно оценивают движение Украины к прозрачности и активному сотрудничеству.

Как известно, Cargill Inc. владеет в Украине маслоэкстракционным заводом, а также шестью зерновыми элеваторами, координирует торговлю зерном, маслом, семенами масляных культур, топливо-смазочными материалами, сахаром, какао и пр. Cargill Inc. являлась акционером «Дельта Банка», который был ликвидирован в 2015 году. Стоит отметить, что общий размер задолженности «Дельта Банка» перед Национальным банком Украины по кредитам рефинансирования составляет 4,89 миллиарда гривен.

Встреча с главным кредитором: «кто кого переморгает»

Не менее важной была встреча украинской делегации с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой в Давосе. Стороны обсудили ход судебной реформы, укрепление верховенства права и внедрение структурных реформ. Кроме этого, шла речь о реализации программы расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл., о которой было договорено в прошлом году. Как известно, в Фонде заявили, что запуск новой программы возможен лишь после выполнения Украиной ранее установленных условий. В частности, речь идет о принятии закона о продаже земли и отказа от возвращения «ПриватБанка» прежним владельцам. Однако, Верховная Рада пока не спешит принимать внесенный Кабмином законопроект №2571, в котором предусмотрены изменения в законодательство, запрещающие возвращать неплатежеспособные банки бывшим владельцам.

Сотрудничество с МВФ прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук, который несмотря на недавний «кассетный» скандал со своим участием, также посетил Давос. Премьер сообщил, что получения трехлетней программы от МВФ ожидает «в ближайшее время». Он предполагает, что программа может содержать пункт об уменьшении административного давления на энергетических рынках. «Ни в коем случае нельзя закрывать глаза на коррупцию. Кроме этого, драйверами изменений экономической системы является земельная реформа, приватизация и инструменты государственного частного партнерства», — заявил он.

Дискурсы будущего

Экономист и эксперт Growford Institute Алексей Кущ констатирует, что страны вроде Украины не влияют на глобальную экономическую ситуацию в мире. «ВЭФ в Давосе – это не инвестиционный форум. Это площадка глобальных смыслов. Площадка, где генерируется новый экономический дискурс, причем дискурс даже не сегодняшнего дня, а будущего. Это, если сказать образно, глобальная нейромозговая сеть высшего порядка, формирующая парадигмы будущего. В Давос нужно ехать, если у тебя есть те самые смыслы, о которых ты будешь говорить. Понятно, что страны с небольшой экономикой, как Украина, не могут играть на площадке глобальных смыслов. Но они должны как минимум предлагать свои уникальные концепции. Причем желательно, в рамках дискурсов будущего», – сказал он.

«Чтобы получить иностранные инвестиции необходимо, чтобы позиция власти была более консолидированной. У нас очень странная ситуация складывается: с распорядителями МВФ разговаривает министр финансов, а премьер-министр, по сути, полетел в Давос как неофициальное лицо. Тут надо выступать общим фронтом всех ветвей власти», — сказал политолог Виктор Таран. «Я более чем убежден, что все наши партнеры и заинтересованные инвесторы наблюдают за ситуацией в Украине, они знают о последних событиях и поэтому, полагаю, какой-то период времени, может и не большой, если повезет, они потратят на то, чтоб разобраться и посмотреть, как далее будет развиваться ситуация. Правительство пока сохранилось, но если они спрогнозируют, что через два-три месяца оно пойдет в отставку, то какой смысл сейчас вкладывать деньги?» — задался он вопросом.