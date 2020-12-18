«Укроборонпром» к дерибану готов?!

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Основанный во времена Януковича в 2010 году и погрязший в коррупционных скандалах концерн "Укроборонпром", похоже, оканчивает свой земной путь и готовится к исчезновению путем разделения на две структуры.

Ничего хорошего в этом для отечественного оборонного комплекса пока не просматривается, тем более что целый ряд входящих пока еще в «Укрооборонпром» предприятий, прежде всего радиоэлектронной направленности, власть намерена пустить под приватизацию. И дело не в том, что «Укроборонпром» — это хорошо, тем более в его нынешнем состоянии, а в том, что в результате намеченных корпоративных переделов и сопутствующих разборок ситуация может стать еще хуже, информируют Экономические Новости.

Кроме того, сильные сомнения вызывает персона нового руководителя «Укроборонпрома», который сию «реформацию» и должен воплотить в жизнь…

Смотрите, кто пришел…

Действительно, фигура новоназначенного генерального директора концерна «Укроборонпром» Юрия Гусева вызывает много вопросов на предмет его адекватности занимаемой должности «главнокомандующего оборонной промышленности», к тому же в военное время. Соответственно, в очередной раз возникают вопросы относительно адекватности кадровой политики нынешней власти, собственно, адекватности власти в Украине вообще.

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Этот уроженец города Коростышева 1979 года рождения имеет за плечами следующий послужной список.

В 1998-2002 годах — студент Херсонского государственного технического университета, студенческий мэр города, председатель Херсонской областной молодёжной общественной организации «Молодая нация». С отличием окончил магистратуру в Киевском национальном экономическом университете, также с отличием окончил указанный вуз в Херсоне по специальности «Финансы». Окончил две программы в Harvard Kennedy School (2011, 2017). В 2014 году защитил диссертацию по экономике в Центре индустриальных проблем Национальной академии наук в Харькове. В 2018 году защитил диссертацию по истории церкви в Черновицком православном богословском институте. Окончил программы в Aspen Institute Kyiv и Украинской школе политических студий.

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Кандидат экономических наук, доцент, приглашённый профессор Военного университета Нуэва Гранада в южноамериканской Колумбии (это там, где процветают наркокартели и террор!), доктор богословских наук.

Словом, типичный модный нынче набор дипломов на тему экономики, финансов, политологии и «треннингов по лидерству» с некоторой странной примесью богословия. Кроме того, в наличии значительно дискредитировавший себя в последние годы общественный активизм и грантоедская подготовка в соответствующих школах, институтах и «студиях». При этом ни малейшего намека на технику и производство, тем более военное.

Жизненно-трудовой путь также был соответствующим. С1999 г. — советник главы Херсонской областной государственной администрации по вопросам молодёжной политики. В 2002 году баллотировался в Верховную Раду от «Команды озимого поколения». Затем до 2009 года работал в коммерческих структурах. В 2009-2014 годах — работал в различных органах государственной власти: был руководителем группы советников министра экономики, директором департамента национальных проектов, советником министра финансов. В 2014-2016 годах служил в Министерстве обороны Украины: был руководителем департамента экономической активности, заместителем министра и председателем Совета реформ; один из инициаторов «волонтёрского десанта». В 2016-2019 годах — частный предприниматель, консультант и советник международных и украинских финансовых институтов — IFC, EBRD, Приватбанка (частным предпринимателем, надо полагать, оформился для получения грантов за «консультационные услуги» и минимизации при этом налогов, что есть типичная схема для такого рода активистов-консультантов, получающих финансирование за счет грантов путем регистрации «ЧеПка»). В 2016 году — советник министра инфраструктуры, в 2018 году — советник министра экологии и природных ресурсов.

Широта квалификации и жизненных интересов поистине поражает, если учесть, в скольких министерствах этот персонаж успел побывать в роли советника или на других должностях, вплоть до замминистра обороны. Кстати, данных о прохождении воинской службы или хотя бы о наличии воинского звания, полученного на военной кафедре гражданского вуза найти не удалось, что также весьма показательно с точки зрения занятия поста замминистра обороны.

Кстати, в бытность работы Гусева в Минобороны его фамилия фигурировала в скандалах по завышению цен на госзакупке топлива для армии и в коррупционных схемах по строительству жилья для военных. Сам фигурант назвал это «информационными атаками» недоброжелателей. О реакции на эту информацию наших многочисленных и доблестных антикоррупционных органов данных найти не удалось.

Вершиной карьеры Гусева стала должность главы Херсонской областной государственной администрации в 2019-2020 годах. Сам факт того, что в этой должности он пробыл недолго и был с нее снят, является весьма показательным.

Как видим, сей послужной список очень трудно считать достаточным для управления оборонно-промышленным комплексом воюющей страны. Ведь это даже «покруче» должности главы Херсонской облгосадминистрации будет, где фигурант особыми успехами не запомнился! Особо бросается в глаза полнейшее отсутствие хотя бы минимального производственного опыта у человека, которого ставят командовать предприятиями по производству авиационной, ракетной, бронетанковой, артиллерийской, судостроительной, радиоэлектронной и так далее техники.

Такую, мягко говоря, недостаточную компетентность руководителя «Укроборонпрома» трудно уравновесить даже опытом Владимира Горбулина, недавно назначенного главой Наблюдательного совета. Прежде всего, возраст: Горбулин 1939 года рождения, и ему пошел девятый десяток, хотя, правда, он демонстрирует куда более высокие кондиции, чем «молодая зеленая поросль». Но Горбулин — это старый кадр времен Кучмы. Он имеет солидный, 15-летний стаж работы в КБ «Южное», где непосредственно участвовал в разработке стратегических ракет и космической техники. Затем с 1977 года Горбулин занимал ответственные должности в ЦК компартии Украины, где занимался вопросами именно оборонно-промышленного комплекса. Но его советский опыт в условиях постсоветского «бардака» далеко не всегда и везде применим.

Словом, крайне сомнительно, что назначение Горбулина главой наблюдательного совета оборонного концерна сможет особо переломить крайне негативные тенденции, особенно при наличии такого руководства.

Оборонку разрежут на две части

К тому же, по словам новоназначенного гендиректора Гусева, ставится задача разделения концерна на две части, что выглядит довольно неадекватным на фоне нынешнего крайне плачевного состояния «Укроборонпрома» и положения хоть и вялотекущей, но все же войны.

Смысл реформирования концерна состоит в его… уничтожении. Об этом поведал сам Гусев. Уничтожение заключается в том, чтобы разделить концерн на два — Аэрокосмический холдинг и холдинг «Оборонные системы Украины». Кроме того, планируется аудит предприятий концерна, по итогам которого их число может уменьшиться вдвое с дальнейшей работой на госзаказ.

Проще говоря, аэрокосмическую отрасль предполагается отделить от всей остальной оборонки. Такое решение можно было бы даже считать разумным, если бы не детали, в которых, как известно, прячется нечистая сила, о чем ниже.

Само название «Укроборонпром» предлагается убрать. Это едва ли не одна из важнейших реформ, поскольку слово это прочно ассоциируется с коррупцией. Хотя совершенно очевидно, что от коррупции такая «реформация» сама по себе точно избавить не способна.

Кроме того, крайне настораживает, даже просто бесит тот факт, что в сугубо внутреннее дело Украины, каковым является оборонная промышленность, вмешивается Запад. Правда, делается это под стандартными лозунгами борьбы за прозрачность, и здесь Украина, точнее коррупционеры и хапуги, которые»кормятся на оборонке», дают повод для такого вмешательства.

«Реформа «Укроборонпрома», которую поддерживают страны G7, является фундаментальной для экономического будущего Украины. Именно поэтому Украина взяла обязательство реформировать «Укроборонпром» в соответствии с принципами ОЭСР. Только руководство, склонное к прозрачности и надлежащему управлению, может обеспечить успех», — говорится в заявлении послов большой семерки.

Слова, конечно, правильные… «Банально правильные или правильно банальные», как мрачно сыронизировали бы в этом случае братья Стругацкие…

Однако можно вспомнить, как под давлением, в том числе Запада, который в этом солидаризировался с Москвой, Украина разоружилась, избавившись от ядерных и иных вооружений. Само наличие этих вооружений сделало бы невозможной любую внешнюю агрессию. Поэтому трогательная забота Запада об украинской оборонке очень сильно смахивает на известного «троянского коня».

Итак, по словам нового гендиректора Гусева, «Укроборонпрома» в будущем году уже не будет. Предварительно намечается из 137 предприятий, которые сейчас входят в концерн, оставить около 65. Остальные закроют или переформатируют. Решения будут принимать по результатам аудита, готовится также заседание СНБО по этому вопросу.

Более того, есть данные, что 18 предприятий из состава концерна готовят к приватизации, о чем в Кабмине уже якобы принято решение.

В перечень вошли: Винницкий авиационный завод, Закарпатское производственное вертолетное объединение, Ровенский авторемонтный завод, компании Укроборонлизинг и Укроборонресурс, Черниговский ремонтный завод, Ивано-Франковский котельно-сварочный завод, Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт, Неженский ремонтный завод инженерного вооружения, Специальное КБ Молния, Харьковский завод транспортного оборудования, Центральный НИИ навигации и управления, Украинский радиотехнический институт, Центральное КБ Изумруд, Запорожский авторемонтный завод, НИИ Буран, Ровенский авторемонтный завод.

Общая сумма убытков выставленных на приватизацию предприятий, составила 14,9 млн грн по состоянию на 1 июля 2020 года. Их задолженность по выплате заработной платы превышает 7 млн грн.

Стоимость выставленных на приватизацию активов – 280,1 млн грн. Не слишком впечатляющая сумма, честно говоря…

Вполне возможно, эти предприятия убыточны, но это не значит, что все они должны быть проданы, что будет означать, скорее всего, их окончательное уничтожение, по крайней мере, в нынешнем качестве. Например, среди указанных предприятий есть несколько производств и разработчиков радиоэлектронной, в частности радиолокационной и навигационной, связной и иной техники. Значительную часть потребности в подобной технике Украина удовлетворяет за счет импорта, что ведет не только к расходованию валютных средств, но и к зависимости в военно-технической сфере, что очень опасно, а также к прогрессирующей отсталости, что не менее, где-то даже более опасно.

Может быть, следовало вначале тщательно проанализировать возможность налаживания на тех или иных предприятиях, имеющих пока еще хотя бы какой-то производственно-технический и кадровый потенциал, разработки и производства необходимых видов вооружений и военной техники. Ведь создание подобных производств «с нуля» обойдется намного дороже, а чаще всего в нынешних условиях уже в принципе невозможно. Но для этого необходимы специалисты и менеджмент соответствующего уровня, а о нынешнем уровне можно судить по фигуре новоназначенного директора концерна.

Курс на деградацию?

Адекватность многих предлагаемых реформ в оборонке вызывает множество вопросов.

С одной стороны, все вроде бы понятно и логично… Создаются, повторим, два холдинга. Один из них — «Оборонные системы Украины», куда войдут авиаремонт, бронетехника, боеприпасы, морские системы и другое. Другой — Аэрокосмический холдинг, куда войдут ракетостроение, авиация и, вроде бы, двигатели, хотя с предприятием «Мотор Сич» ситуация сложилась критическая, о чем недавно приходилось писать очень подробно.

Цель подобных реформаций, по словам нового гендиректора концерна, является благородной: обеспечение украинской армии качественным и современным вооружением, в том числе путем создания стратегических продуктовых платформ — «Оплот», «Нептун», «Ольха», БТРы, двигатели, радиолокационные системы.

Для этого в ближайшее время новый глава «Укроборонпрома» намерен заняться «спасением госзаказа». Не исключены кадровые ротации в концерне, а со следующего года анонсирован аудит предприятий. Так называемую «дорожную карту реформ» вначале должен утвердить СНБО. То есть, на общем уровне все вроде бы выглядит красиво…

Однако, с другой стороны, появляются те самые детали, в которых, как известно, прячется «нечистая сила». Прежде всего, вместо одного наблюдательного совета в «Укроборонпроме», теперь их будет два по числу холдингов. Таким образом, станет вдвое больше нахлебников, которым надо будет платить огромные зарплаты. Начнутся коррупционные скандалы и лоббирование по продвижению в набсоветы агентов тех или иных олигархических групп, а также агентов внешнего влияния.

Обычные в таких случаях разговоры об отборе в набсоветы честных и порядочных персонажей на таких же честных и прозрачных конкурсах рассчитаны если не на умственно отсталых, то, как минимум, на слишком доверчивых.

Собственно, под внешнее влияние эти набсоветы и будут создаваться. Очевидно, что в набсоветы будут делегироваться прежде всего «смотрящие» от Запада для проведения политики, выгодной внешним интересантам. Уже выбор кандидатуры нового президента «Укроборонпрома» ярчайшим образом это подтверждает, в чем можно убедиться, взглянув на приведенный выше его послужной список.

Если говорить об оборонной сфере Украины, то ее стараются плотно курировать американцы. Эта тенденция только усилилась после скандала вокруг «Мотор Сичи», о чем приходилось писать совсем недавно. Прежде всего, американцев интересует, чтобы имеющиеся на оборонных предприятиях Украины технологии и перспективные разработки, как новые, так и оставшиеся с советских времен, не уплыли к китайцам, как это произошло с «Мотор Сичью». Кроме того, над рядом наиболее интересных оборонных активов американцы хотели бы получить прямой контроль. Для этого им нужны управляемые люди в руководстве и набсоветах новосоздаваемых холдингов.

Впрочем, есть мнение, что общий хаос в отрасли и сопротивление трудовых коллективов могут «помножить на ноль» такие планы.

Это хорошо видно в авиастроении. На киевском Госпредприятии «Антонов» резко возражают против вхождения в некий Аэрокосмический холдинг, потому что это неминуемо повлечет за собой объединение с Харьковским авиационным заводом. Но если Харьковский авиазавод находится в кризисном состоянии, то «Антонов» относительно неплохо себя чувствует из-за наличия в своей структуре авиапредприятия по большегрузным авиаперевозкам. Основу этого авиапредприятия составляют легендарная «Мрия», несколько «Русланов», а также некоторое количество «старичков» в лице Ан-12 и некогда знаменитых 80-тонников Ан-22 «Антей», которые считаются самыми грузоподъемными турбовинтовыми самолетами в мире. Все это постепенно стареющее, крупнотоннажное летное хозяйство пока еще достаточно исправно летает и приносит деньги, которые и держат на плаву ГП «Антонов».

Сам этот факт вселяет мрачный пессимизм. Ведь на нескольких стареющих воздушных судах, в значительной мере, держится легендарное предприятие, которое ранее выпускало воздушные суда десятками в год. Рано или поздно эти самолеты свое отлетают, что будет дальше с предприятием «Антонов» — трудно даже представить!

Очевидно, что «Антонов» совершенно не горит желанием сажать себе на шею Харьковский авиазавод, фактически являющийся банкротом.

Из тех же соображений «Антонов» не хочет входить в разные «холдинги» и вешать себе на голову какой-нибудь «набсовет», который для предприятия станет дополнительной надстройкой. Есть данные, что такой подконтрольный «Укроборонпрому» набсовет «Антонову» пытаются навязать уже сейчас, но трудовой коллектив сопротивляется, а на «Антонове» утверждают, что концерн пытается уничтожить предприятие. Очевидно, что нынешнее «перетрахивание» оборонки может несколько приостановить эти планы, но дальнейшая судьба такого доставшегося от советских времен «самородка», как предприятие «Антонов», выглядит пессимистичной, хотя недавно появилось сообщение, что Минобороны будет заказывать несколько 18-тонных транспортников Ан-178.

Кроме того, само по себе разделение концерна «Укроборонпром» на несколько предприятий и его структурная перестройка могут вызвать целую волну «корпоративных войн». Чем это окончится в нынешней ситуации, трудно спрогнозировать, и это не апологетика сохранения концерна, погрязшего в коррупции и воровстве, но вполне обоснованное предположение, что вместо нынешнего «очень плохо» может стать «еще хуже».

Ведь кроме очередных и пока более чем сомнительных планов по реструктуризации оборонной промышленности есть еще одна крайне негативная тенденция.

Вместо разработки и налаживания производства собственной техники, которую Украина могла бы выпускать для себя и экспортировать, лоббируется закупка техники по импорту. Это касается военных катеров, беспилотников, радиоэлектроники, в перспективе — вертолетов, многого другого. Кроме расходования валютных средств и финансирования экономик других стран Украина в этом случае делает себя зависимой от чужих оборонных производств, а также продуцирует прогрессирующее отставание в оборонно-промышленной сфере.