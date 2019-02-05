Визначено продукти, які можуть спровокувати головний біль

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Існують продукти, які можуть не тільки посилювати головний біль, але і викликати її.

Дієтологи сходяться на думці, що деякі продукти і напої можуть провокувати виникнення головного болю. На даний момент більшість людей знає, що алкоголь може викликати мігрень. Це пов'язано зі звуженням кровоносних судин. Також в спиртному може бути присутнім тирамін, викликає запаморочення. Що стосується червоного вина, то в ньому присутні дубильні речовини і сульфіти, які також можуть посилити або навіть викликати головний біль, інформують Економічні новини.

Однак, крім спиртного головні болі можуть бути пов'язані і c іншою їжею. Викликати цей неприємний симптом здатні соління, які через вміст солей і оцту можуть різко розширювати судини.

Голова може боліти і через гостру їжі, в якій міститься капсаїцин.

Любителі морозива також ризикують отримати мігрень, адже дуже холодна викликає різке скорочення судин.

Небезпека несуть і копченості. У них міститься не тільки тирамін, але часто підсилювачі смаку і глутамат натрію, які можуть не тільки посилювати біль, але і викликати її.

Дослідження також показують, що людям, у яких вже болить голова, краще відмовитися від горіхів і випічки. У перших присутні сульфіти, а в другій є кумарин, дія якого збільшується під час впливу розпушувача.