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Вчені виявили несподівані причини раннього жіночого старіння

Головна » Останні новини » Здоров’я » Вчені виявили несподівані причини раннього жіночого старіння
 
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Гавайські вчені заявили, що жінки, які завагітніли і народили у віці менше двадцяти років, ризикують постаріти раніше породіль більш пізнього віку. У них може початися рання менопауза.

На думку фахівців, причиною раннього старіння у молодих мам можуть стати переживання психологічного характеру, непідготовленість молодого організму і депресивний настрій. Згідно з наведеною дослідниками зі статистикою, у жінок, які народили до 20 років ризики раннього клімаксу на 43% вище, ніж у інших представниць жіночої статі. Крім того, вчені з'ясували, що молоді породіллі в майбутньому частіше за інших проходять через процедуру видалення матки, інформують Економічні новини.

Експерти проаналізували дані понад тисячу жінок з різних куточків планети. Вони з'ясували, що у мешканок бідних країн менопауза настає в середньому в 45 років, це на 10 років раніше, ніж у жінок більш благополучних держав.

Також фахівці відзначили, що психологічні травми, перенесені в дитинстві, теж можуть стати причиною раннього клімаксу.


Автор: Катерина Лукьянчук

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