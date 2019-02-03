Дієтологи визначили продукти, які можуть спровокувати інсульт

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Експерти склали перелік продуктів, які можуть сприяти розвитку інсульту.

На думку дієтологів, існує ряд продуктів, які завдають організму більше шкоди, ніж користі. Деякі з них навіть сприяють виникненню підступного захворювання – інсульту, інформують Економічні новини.

Медики і дієтологи нагадують, що в сучасному світі інсульт став дуже поширеним захворюванням. Щоб убезпечити себе, необхідно виключити зі свого раціону деяку їжу і напої.

Експерти вважають, що ворогом номер один є фаст-фуд. В картоплі фрі, гамбургери, хот-доги і шаурми надзвичайно багато небезпечних жирів, які стають частою причиною поломок організму.

Крім фаст-фуду, в список їжі, що провокує інсульти, увійшли горішки з різними солоними смаками, сухарики з ароматизаторами, картопляні чіпси, магазинний майонез і солодка газована вода. Дана їжа є джерелом підсилювача смаку глутамату натрію, дешевих рослинних жирів і канцерогенів. Через наявність багатьох шкідливих речовин вона сприяє утворенню «поганого» холестерину, який може забивати судини.

Медики також нагадали, що інсульт дуже «любить» малорухливий спосіб життя. Тому, щоб уникнути підступної недуги слід вести активний спосіб життя і відмовитися від шкідливих продуктів.