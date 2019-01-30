Як перемогти токсикоз ?: лікарі дали поради

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Багато вагітні жінки стикаються з проблемою токсикозу. Медики розповіли, як можна полегшити собі життя в цей період.

Відзначимо, що спочатку організм жінки починає адаптуватися до змін. Через це у деяких може з'явитися нудота, блювота і підвищене слиновиділення, інформують Економічні новини.

Лікарі кажуть, що зазвичай це стан має пройти до 16 тижня вагітності самостійно. Але іноді без втручання не обійтися. Наприклад, нудота буває частіше 3 разів на добу, знижений апетит і їжа зовсім не засвоюється. Це привід, щоб звернутися за допомогою. Зазвичай майбутнім мамам рекомендують більше відпочивати, частіше бувати на свіжому повітрі, а також добре висипатися.

Для того, щоб полегшити такий стан майбутнім мамам рекомендується більше відпочивати, спати і дотримуватися режиму навантажень. Коли йдете з будинку, намагайтеся залишати вікна на провітрювання. Також фахівці радять жінкам в положенні їсти напівлежачи і маленькими порціями. Також їжа повинна бути кімнатної температури. Медики рекомендують уникати вживання гострої, копченої їжі.

А ось пити потрібно багато. Вода полегшить ваш стан, але тільки в чистому вигляді, соки, чаї та кава краще в цей період не пити.