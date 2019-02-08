Хто вийде у другий тур виборів президента України: прогнози експертів

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Про те, яким технологіям вирішили віддати перевагу основні лідери президентських перегонів в боротьбі зі своїми опонентами, чи зможуть вони підкріпити свій нинішній рейтинг реальним результатом, наскільки сильним буде російський вплив, якими критеріями буде керуватися український виборець у своєму виборі, а також багато іншого «Економічні Новини» запитали у керівника Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимира Фесенко (В.Ф.), директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова (В.К.), а також директора Агенства моделювання ситуацій Віталія Бали (В.Б.).

Початок інтерв’ю з політичними експертами читайте у статті Вибори-2019 в оцінках експертів: Якщо не Порошенко, то хто?

Ю.Тимошенко досі вдавалося утримувати лідерські позиції, очевидно, що вона гарантовано потрапляє до другого туру виборів, однак наскільки реальним буде можливість закріпити свій результат, враховуючи той факт, що в руках президента П.Порошенко знаходиться адміністративний ресурс?

В.Ф.: Я б не перебільшував роль адміністративного ресурсу. При Кучмі, і частково при Януковичі він працював. Але, як ми знаємо, це не допомогло Віктору Федоровичу залишитися при владі. Щоправда, там не в виборах була справа, а в Майдані. Але тим не менш. Зараз адміністративний ресурс роздроблений. У Тимошенко, до речі, завдяки перемозі її партії в об’єднаних територіальних громадах у багатьох регіонах хороші позиції на місцях. І там, нехай частково, нехай побічно, але адміністративний ресурс може бути на її боці. Другий фактор – ми ж зараз бачимо яка специфічна позиція міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він заявив, що його відомство буде таким собі «контролером за чесністю виборів». Судячи з того, що ні він, ні Яценюк не були присутніми на заході, на якому Порошенко оголосив про рішення висуватися в президенти, схоже, що глава МВС буде грати роль нейтрального фактора, який може контролювати виборчий процес, і це побічно може допомогти Тимошенко на виборах. Для Юлії Володимирівни, мені здається, зараз важливо дещо оновити кампанію, надати свіжості, тому що і Порошенко наблизився, різко посилився Зеленський … Звичайно, з точки зору гнучкості, досвіду, сили команди, в тому числі на рівні багатьох регіонів, Тимошенко залишається головним фаворитом. Але, тим не менш, потрібен новий імпульс її кампанії, щоб гарантувати результат на фініші.

Володимир Фесенко

В.К.: В руках Порошенко знаходиться адміністративний ресурс, а в руках Тимошенко – опозиційний ресурс. Невдоволення владою, розчарування – теж непоганий ресурс для того, щоб зберегти лідерство. Тим більше, що кампанія рівна у Тимошенко. Тактика полягала в тому, щоб відразу зайняти лідерську позицію і не поступатися нею протягом всієї кампанії. Хоча потрібно шукати додаткові резерви на ці два місяці. Очевидно, будуть агітаційні поїздки, ще якісь задумки. Це було зрозуміло з того в якій формі відбулося висунення Тимошенко. Ми стали свідками крутого мега-шоу. І поки що ні Бойко, ні Вілкул, ні Порошенко по “крутизні” так і не перевершили ту форму, яку запропонувала виборцю і своїм прихильникам Тимошенко. Помпезність події свідчить про те, що вона серйозний кандидат, з серйозною командою і серйозними намірами. І у неї є величезний ресурс для перемоги. Важливо, щоб в перемогу вірили, а не просто в рейтинги. І Тимошенко якраз той політик, яка створює відчуття впевненості в перемозі. Як і Порошенко, хоча по рейтингах він поки відстає. А ось у Зеленського хоч і високий рейтинг, але є сумніви в перемозі. Не все в наших умовах визначається соціологічними рейтингами. Є ще політична вага, ресурси, підтримка еліт, настрій в суспільстві і віра в перемогу в того чи іншого політика.

В.Б.: Не завжди той, хто за опитуваннями програє другий тур потім програє вибори. Багато чого буде залежати від того, як ці кандидати проведуть свою виборчу кампанію. В Україні дуже емоційний і чутливий фон і серйозні помилки можуть коштувати тих відсотків, які унеможливлять перемогу того чи іншого претендента.

Які старі і нові технології використовують і будуть використовувати кандидати в нинішніх виборчих перегонах?

В.Ф.: Перефразовую відомий вислів. Стара випробувана технологія краще двох нових. Активна масштабна реклама (телевізійна, зовнішня) на президентських виборах дуже ефективно працює. Якщо тебе немає в телевізорі – ти не помітний виборцю. Тому цей фактор дуже важливий. По-друге, активна робота в полях. Багато чуток про можливі спроби підкупів виборців, прямого підкупу або через «гречку». Чи спрацюють вони чи ні – питання відкрите. Зазвичай це добре працює на виборах в мажоритарних округах і на місцевих виборах. На виборах загальнонаціональних – президентських, парламентських – працює набагато слабкіше. Занадто дороге задоволення. Але, тим не менш, чуток багато про це. З нових технологій я б звернув увагу на те, що будуть активно використовуватися соціальні мережі. Тобто, робота з великими даними «big data», з польовими групами виборців в інтернеті. Найбільш креативно на цьому напрямку поки працює Зеленський. Він і в телепросторі добре представлений і дуже активний в інтернеті. До речі, в березні буде третій сезон «Слуги народу». Ось вам ще одна політична технологія.

<strong> В.К. rong>: Технологій дуже багато, оскільки технологічних носіїв багато: «боти», «фабрики ботів», різного роду схеми другого туру, ті ж шоу, ті ж «або я або Путін» … просто калейдоскоп найрізноманітніших технологічних примочок. Тому немає сенсу зупинятися на чомусь одному. Будемо далі спостерігати. Адже скоро почнеться вже найгарячіший агітаційний період виборчий кампанії.

Вадим Карасьов

В.Б.: Все залежить від того, що ми маємо на увазі під словом «технологія». Наприклад, епатажне висування і спіч Зеленського – це теж певна технологія. Насправді, будуть використовуватися всі відомі й невідомі донині технології на виборах, включно з підкупом виборців, наявністю технічних кандидатів, щоб були квоти на виборчих дільницях і можна було фальсифікувати результат і багато іншого.

Якими критеріями, на Вашу думку, будуть керуватися українці при виборі президента? Програми кандидатів, реклама на телебаченні, думки друзів, соцмережі?

В.Ф.: Різними критеріями. Тут настрій будуть впливати. Програми мало хто читає, навіть не всі експерти. Звертатимуть увагу на гасла. Тимошенко обіцяє в два рази знизити ціну на газ. Звичайно, це буде привертати увагу багатьох виборців. А оскільки вона була двічі прем’єром і, начебто, свої обіцянки виконувала, то до неї довіри буде більше, ніж, наприклад, до Капліна, який обіцяє знизити ціну на газ в чотири рази. З іншого боку, Зеленський грає на креативності та недовірі до традиційних лідерів. Тут він використовує емоцію позитиву на контрасті з депресією і негативом, який домінує у багатьох політиків. Порошенко грає на емоції страху, лякаючи «якщо не він, то Путін». Є кандидати другого або третього ешелону. Наведу приклад Безсмертного. Він менш помітний, я згадував його. У нього немає широкої аудиторії, тільки створює свою партію. Але він був переговорщиком в Мінську. У нього є серйозна позиція щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. І, судячи з опитувань, навіть на Сході, хоча це і не його регіон, він викликає інтерес. Все залежить від того наскільки ефективно буде проведена виборча кампанія. Це я б особливо підкреслив. Сила сигналу, точне попадання в очікування і настрій своїх, а не всіх абстрактних, виборців. У Гриценко непоганий потенціал, але дуже слабка виборча кампанія, через це рейтинги просіли. А у Зеленського прямо протилежна ситуація: відносно недорога кампанія, але він дуже ефективно її проводить.

В.К.: Все разом. Програми не завжди читають навіть в розвинених демократіях. Ви думаєте, що виборці сидять і перечитують програми всіх кандидатів? А якщо п’ятдесят кандидатів? Ви уявляєте п’ятдесят програм прочитати? Програми читають експерти, журналісти, потім аналізують і доносять виборцю якісь ключові меседжі. Головне – не перейти межу, за якою вибори перестануть бути демократичним вибором кожного з нас. А стануть вибором або ресурсів, або адмінресурсу, або грошей, або спекулятивних і маніпулятивних технологій і т.ін. І щоб в гонитві за перемогою деякі кандидати не «перегнули палицю» і не призвели до деградації і моральної дискваліфікації виборчих процедур і електоральної демократії в Україні.

В.Б.: Якщо подивитись на результати, які показала соціологія щодо Зеленського, про читання програм мова взагалі не йде. Хотілося б, щоб українці оцінювали політика все ж не емоціями. Необхідно, щоб виборча кампанія була змістовною. Як будуть вести кампанію кандидати, так і будуть реагувати виборці. Звичайно, найпростіше апелювати до емоцій, вести кампанію красиво за формою, а не за змістом і розраховувати на щось суттєве. Але, сподіваюся, це не пройде.

Віталій Бала

Ваші прогнози на другий тур виборів?

В.Ф.: Поки можу сказати одне. Виходячи з останніх тенденцій за перемогу на виборах боротиметься велика трійка Порошенко – Зеленський -Тимошенко. Саме такий розклад. Багато буде залежати від того, хто саме буде в другому турі. Зараз я б не став однозначно говорити, хто переможе на виборах. На мій погляд, трохи більше шансів на вихід у другий тур у Тимошенко і Зеленського. Але і Порошенко додав, тому однозначно сказати неможливо, хто саме виявиться у другому турі.

В.К.: До другого туру, швидше за все, вийдуть Порошенко і Тимошенко. Хоча вже придумали нову маніпулятивну фішку, що вийде Порошенко і Зеленський. Але це з тієї серії, щоб переконати виборця, що Тимошенко не є лідером перегонів і, таким чином, посіяти сумніви в її успіху, щоб виборці, які коливаються голосували за чинного президента. Така схема нав’язується на Банковій. Але це більше технологічна схема, ніж результат реальної соціології.

В.Б.: До другого туру пройдуть Тимошенко і Порошенко.

Чи може незадовільний результат проросійського кандидата на виборах привести до розростання конфлікту на Донбасі, розвалу України або чергового Майдану? Якими будуть відносини з Росією?

В.Ф.: У команді проросійського кандидата точно розуміють, що у нього немає шансів виграти. Там ставка не на перемогу в президентських виборах, а на те, щоб був хороший результат, який потім можна конвертувати на парламентських виборах. Де може бути загострення або ескалація конфлікту? Зрозумійте правильно. Цього може і не бути. Але ризик трохи вище в разі перемоги Порошенко. Москва не любить Порошенко, не хоче його, і тут його політтехнологи праві, запропонувавши подібне гасло. У Путіна хочуть відсторонення Порошенко від влади, щоб він пішов. Це не означає, що вони підтримують іншого кандидата, крім Бойко, але їх нелюбов до Порошенка настільки велика, що в разі його перемоги я не виключаю, що може бути подальше погіршення двосторонніх відносин або ескалація конфлікту на Донбасі.

В.К.: Чергового Майдану не буде. Проросійський кандидат і так не перемагає. Ситуація може бути така. Або знайдеться рішення і часткова нормалізація відносин з Росією, або те, що вже названо «холодним миром». Різких рухів або змін я не бачу в цьому напрямку. Про зміни можна буде говорити ближче до парламентських виборів. Важливий момент, яка буде конфігурація в парламенті.

В.Б.: За великим рахунком, коли Росія захоче розв’язати широкомасштабну війну проти України, тоді це і станеться. Але все стане зрозуміліше після парламентських виборів.

Початок інтерв`ю з експертами читайте тут