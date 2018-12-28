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Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС

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У ТКГ погодили перемир'я в зоні ООС, США більше не мають наміру бути світовим поліцейським, а Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Національного одеського медичного університету, – такими були головні новини сьогодні, 27 грудня.
Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС

Людина дня – 33-річний американський спортсмен-екстремал Колін O’Бреді, який став першим в історії людиною, яка самотужки перетнула Антарктиду. Він рухався на лижах, везучи за собою сани з необхідним спорядженням і продовольством, і за 54 дні подолав півтори тисячі кілометрів, інформують Економічні Новини.

Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС

перемир’я

Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС

Читайте: Росія вбила в Сирії біля 18 000 чоловік за три роки збройного конфлікту, - The Independent

Представник України в мінській Тристоронньої контактній групі по Донбасу Євген Марчук розповів про досягнення прогресу в питанні святкового перемир’я, яке має розпочатися опівночі 29 грудня. Марчук зазначив, що цей час потрібно використовувати з користю – ремонтуючи пошкоджену інфраструктуру регіону.

Разом з тим, контактна група не зуміла домовитися про обмін полонених. За словами Ірини Геращенко, російська сторона не захотіла обговорювати це питання.

Очищення “сірої зони”

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Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС

Радник президента України Юрій Бірюков розповів про те, що ВСУ зуміли взяти під контроль і звільнити від проросійських бойовиків майже всю “сіру зону” на Донбасі.

заява Трампа

Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС

Президент США Дональд Трамп сказав про те, що Сполучені Штати більше не буде брати на себе відповідальність за врегулювання всіх конфліктів у світі.

Новий медичний університет

Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС

КМУ прийняв рішення про створення Національного одеського медичного університету. Новий універ з’явиться на базі Одеського національного медуніверситету та Кримського державного медуніверситету ім. С.І. Георгіївського.

Початок виборчої кампанії

Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС

Центральна виборча комісія у четвер, 27 грудня, оголосила про початок виборчого процесу чергових виборів президента України з 31 грудня 2018 року. Виборча кампанія триватиме протягом дев’яноста днів. Вибори глави держави в Україні пройдуть 31 березня 2019 року.

Епідемія грипу

Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС

За минулий тиждень з 17 по 23 грудня в країні на грип і ГРВІ захворіли 216 213 осіб, 64,9% з яких – діти до 17 років. Епідемічні пороги перевищені до 38,2 відсотків в восьми регіонах країни.

28.12.2018 08:41:54

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