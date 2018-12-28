Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС

Головна » Політика » Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС

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У ТКГ погодили перемир'я в зоні ООС, США більше не мають наміру бути світовим поліцейським, а Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Національного одеського медичного університету, – такими були головні новини сьогодні, 27 грудня.

Людина дня – 33-річний американський спортсмен-екстремал Колін O’Бреді, який став першим в історії людиною, яка самотужки перетнула Антарктиду. Він рухався на лижах, везучи за собою сани з необхідним спорядженням і продовольством, і за 54 дні подолав півтори тисячі кілометрів, інформують Економічні Новини.

перемир’я

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Представник України в мінській Тристоронньої контактній групі по Донбасу Євген Марчук розповів про досягнення прогресу в питанні святкового перемир’я, яке має розпочатися опівночі 29 грудня. Марчук зазначив, що цей час потрібно використовувати з користю – ремонтуючи пошкоджену інфраструктуру регіону.

Разом з тим, контактна група не зуміла домовитися про обмін полонених. За словами Ірини Геращенко, російська сторона не захотіла обговорювати це питання.

Очищення “сірої зони”

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Радник президента України Юрій Бірюков розповів про те, що ВСУ зуміли взяти під контроль і звільнити від проросійських бойовиків майже всю “сіру зону” на Донбасі.

заява Трампа

Президент США Дональд Трамп сказав про те, що Сполучені Штати більше не буде брати на себе відповідальність за врегулювання всіх конфліктів у світі.

Новий медичний університет

КМУ прийняв рішення про створення Національного одеського медичного університету. Новий універ з’явиться на базі Одеського національного медуніверситету та Кримського державного медуніверситету ім. С.І. Георгіївського.

Початок виборчої кампанії

Центральна виборча комісія у четвер, 27 грудня, оголосила про початок виборчого процесу чергових виборів президента України з 31 грудня 2018 року. Виборча кампанія триватиме протягом дев’яноста днів. Вибори глави держави в Україні пройдуть 31 березня 2019 року.

Епідемія грипу

За минулий тиждень з 17 по 23 грудня в країні на грип і ГРВІ захворіли 216 213 осіб, 64,9% з яких – діти до 17 років. Епідемічні пороги перевищені до 38,2 відсотків в восьми регіонах країни.