Associated Press: Рішення принцеси про балотування у прем’єр-міністри шокувало тайську політику

Головна » Останні новини » Новини світу » Associated Press: Рішення принцеси про балотування у прем'єр-міністри шокувало тайську політику Associated Press: Рішення принцеси про балотування у прем'єр-міністри шокувало тайську політику

Закрити Відправити

Рішення старшої сестри короля Таїланду про балотування на пост прем’єр-міністра шокувало тайську політику

Старша сестра короля Таїланду Уболратан Махідол заявила, що в наступному місяці збирається балотуватися на пост прем’єр-міністра, – повідомляє Грант Пек в виданні Associated Press, інформують Економічні новини.

Висування опозиційною партією Thai Raksa Chart принцеси Уболратани Махідол ознаменувало початок революційних змін в тайської політиці. Згідно існуючих правил представники королівської сім’ї не беруть участі в політичних процесах, оскільки період абсолютної монархії закінчився 86 років тому.

Лише через декілька годин після того, як Махідол була зареєстрована в якості кандидата в прем’єр-міністри, інша політична партія, яка підтримує військовослужбовця Прайут Чан-Оча, який очолював військовий переворот, подала заперечення до Виборчої комісії, стверджуючи, що висунення Махідол порушує правила, що забороняють членам королівської сім’ї брати участь в політиці країни. Потім було кілька інших скарг, в основному від консервативних роялістів, що заперечують проти прийняття участі Уболратан Махідол у виборах.