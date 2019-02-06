У Росії частка високих технологій в економіці країни відновила падіння

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Рівень виробництва продукції високотехнологічних галузей в російській економіці відновив падіння

Незважаючи на існуюче законодавство, норми якого покликані збільшити частку високотехнологічних галузей в ВВП країни, обсяг виробництва високих технологій в Росії продовжує знижуватися. Нагадаємо, до таких виробництв відносяться виробництво комп’ютерів, літальних апаратів, медичного обладнання, наукові розробки, інформують Економічні новини.

В результаті, Росія стає все більш залежною від сировинної видобутку. За даними експертів, видобуток корисних копалин за попередній рік збільшилася на 4,3%, в той час, як обсяги промислового виробництва зросли на 2,9%. Експорт нафти збільшився з 54,7% до 59%, а загальна частка доходів від реалізації сировини склала 15% ВВП.

На думку експертів, головними причинами зниження частки високотехнологічних галузей в російській економіці є антиросійські санкції, застій економіки і одержавлення економічних процесів.