В Ірландії страйкують медсестри та акушерки: 25 000 пацієнтів залишилися без медичної допомоги

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Десятки тисяч медсестер і акушерок вийшли на акцію протесту в Ірландії з вимогами поліпшити умови роботи і підвищити оплату праці

Понад 35 000 медсестер і акушерок вийшли на акцію протесту в Ірландії, що призвело до скасування надання медичних послуг приблизно 25 000 пацієнтам, – повідомляє Рорі Керолл у виданні The Guardian , інформують Економічні новини.

24-годинний страйк Ірландської організації медсестер і акушерок (INMO) є першим з шести запланованих.

Профспілка організувала свій перший загальнонаціональний страйк за останні два десятиліття після того, як зірвалися переговори з урядом і державним агентством охорони здоров’я.

У INMO повідомляють, що медсестри і акушерки працюють набагато більше, а платять їм набагато менше в порівнянні з 2008 роком, коли світова фінансова криза викликала заходи жорсткої економії.

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«Жодна медсестра або акушерка не хоче страйкувати, проте ми змушені це робити, оскільки уряд нас не чує», – сказав Тоні Фіцпатрік, директор по виробничих відносин.

Уряд заявляє, що медсестри повинні отримувати значно вищу заробітну плату відповідно до існуючої угоди про державну службу. Однак додаткове підвищення, на яке вони розраховують, буде коштувати бюджету близько 300 млн. євро (260 млн. фунтів стерлінгів) в рік, утворивши величезну “діру” в державному бюджеті і викликавши вимоги до істотного збільшення окладів з боку інших працівників державного сектора.