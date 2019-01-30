The Washington Times: Команда Трампа тихо наповнює «горщик із золотом», спонукаючи Кім Чен Ина до денуклеаризації

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Адміністрація Дональда Трампа непомітно для світової спільноти готує спеціальний «економічний пакет» для Північної Кореї, що включає гарантії у вигляді грошових внесків в розмірі мільярдів доларів від Японії, Південної Кореї, Європейського Союзу та інших країн

Адміністрація президента США Дональда Трампа непомітно для світової спільноти готує спеціальний «економічний пакет» для Північної Кореї, покликаний спонукати північнокорейського лідера Кім Чен Ина зробити конкретні кроки з припинення програми створення ядерної зброї, – повідомляє Гей Тейлор у виданні The Washington Times , інформують Економічні новини.

Ініціатива, висунута Спеціальним представником США по Північній Кореї Стівеном Бігун, вже обговорювалася в приватних переговорах на робочому рівні з північнокорейцями і передбачає створення свого роду умовного депонованого рахунки для доказу Кім Чен Ину серйозність намірів США і їх союзників.

Незважаючи на те, що Державний департамент США публічно не прокоментував дану інформацію, джерела, знайомі з планом, кажуть, що він зосереджений на забезпеченні гарантій у вигляді грошових внесків в розмірі мільярдів доларів від Японії, Південної Кореї, Європейського Союзу та інших країн, які підуть на підтримку північнокорейської інфраструктури та проектів розвитку.

Полковник спецназу армії США у відставці Девід Максвелл повідомив, що “важливо, що США дає обіцянку Північній Кореї відносно надання великої суми грошових коштів і ресурсів, однак вони повинні прикласти багато зусиль, щоб отримати з цього користь”.

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