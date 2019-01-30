Путін таємно запропонував Кім Чен Ину побудувати АЕС в обмін на відмову від ядерної зброї

Головна » Останні новини » Новини світу » Путін таємно запропонував Кім Чен Ину побудувати АЕС в обмін на відмову від ядерної зброї Путін таємно запропонував Кім Чен Ину побудувати АЕС в обмін на відмову від ядерної зброї

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У Путіна зробили владі Північної Кореї таємне пропозицію, щоб ті виявилися від ядерної зброї, а також від балістичних ракет. А вони в свою чергу побудують їм атомну електростанцію.

Про це повідомило джерело газеті The Washington Post, інформують Економічні новини.

Росія хоче управляти АЕС і направляти всі побічні продукти і відходи назад в країну, щоб не допустити, щоб у Кім Чен Ина використовували станцію для створення ядерної зброї. Про це стало відомо американської розвідки ще в кінці минулого року. До сих пір немає ніякої інформації про те, чи будуть дві країни вести переговори про будівництво АЕС.

У свою чергу, російський посол Олександр Мацегора в КНДР повідомив, що Російська Федерація не робила такого пропозицію Пхеньяну. Посол зауважив, що на будівництво АЕС і модернізацію енергетичної інфраструктури Північної Кореї потрібно виділити кілька млрд доларів. Він вважає, що це дуже велика сума для захоплення маленько і мізерного корейського ринку.

Цю інформацію не захотіли коментувати ЦРУ, Білий дім, а також глава американської розвідки.