РусУкр

Новини світу

30.01.2019 г.
15:51Le Figaro: Світовий банк стурбований катастрофічною закредитованістю росіян
11:59Путін таємно запропонував Кім Чен Ину побудувати АЕС в обмін на відмову від ядерної зброї
29.01.2019 г.
18:35Associated Press: Таємничий запис у блокноті Болтона сколихнув світову спільноту
16:53The Washington Times: США мають посилити свою присутність в Україні і Балканах для протистояння агресії Росії
16:53"Статистичні фокуси" економіки РФ: Російський ВВП заднім числом виріс на 2%
12:18У Мережі показали, як американські військові тренуються збивати ворожі літаки в небі над Європою (ФОТО)
28.01.2019 г.
20:17У Росії закредитованість населення досягла історичного максимуму
Всі новини світу

Аналітика

29.01.20198

Brexit претворюється на «Санта-Барбару»

Brexit претворюється на «Санта-Барбару»
Вихід Британії з Євросоюзу, відомий як Brexit, впевнено перевершує лаври нескінченного серіалу «Санта-Барбара» і скоро перевершить остаточно не тільки ...
28.01.201953

Як МВС України буде забезпечувати чесні та прозорі вибори президента

Як МВС України буде забезпечувати чесні та прозорі вибори президента
Активний старт президентської виборчої кампанії в Україні вимагає від правоохоронних органів особливої пильності. Адже після реєстрації її учасників ...
27.01.2019138

49 Всесвітній економічний форум у Давосі: підсумки і тенденції

49 Всесвітній економічний форум у Давосі: підсумки і тенденції
У швейцарському гірськолижному курорті Давос завершився щорічний Всесвітній економічний форум (ВЕК), який пройшов під гаслом: «Глобалізація і формування ...

Останні новини

30.01.2019 г.
15:51 Le Figaro: Світовий банк стурбований катастрофічною закредитованістю росіян
14:00 Вчені розповіли, як вибрати багатого чоловіка по руках
13:42 Гендиректор УНЛ Бочковський: «У 2018 році наша компанія виплатила призів на 568,79 млн гривень»
13:30 Назвали вік абсолютного щастя людини
12:41 Як перемогти токсикоз ?: лікарі дали поради
11:59 Путін таємно запропонував Кім Чен Ину побудувати АЕС в обмін на відмову від ядерної зброї
29.01.2019 г.
20:40 Вчені викрили популярний міф про секс
20:00 Українських водіїв попередили про несподіваний штраф
19:23 Країни ЄС гостинно відкривають двері для українських трудових мігрантів
18:51 ЦВК зареєструвала Сергія Таруту кандидатом в президенти України
18:35 Associated Press: Таємничий запис у блокноті Болтона сколихнув світову спільноту
17:53 Порошенко повідомив про рішення балотуватися на пост президента
17:24 Визначено продукти, що «вбивають» чоловіче здоров'я
16:53 The Washington Times: США мають посилити свою присутність в Україні і Балканах для протистояння агресії Росії
16:53 "Статистичні фокуси" економіки РФ: Російський ВВП заднім числом виріс на 2%
16:45 СБУ планує опублікувати паспортні дані російських найманців, які загинули під час "пригожинського наступу"
16:43 В роботі Gmail стався масштабний збій
15:54 В Україні спостерігається вибухове зростання продажів автомобілів, - Олександр Палій про купівельну спроможність українців
15:35 Геологи підрахували вік твердого ядра Землі
15:34 Reuters: Данія вимагає від ЄС ввести санкції проти Росії за незаконне утримання українських моряків
14:28 «Антитіла» порадували шанувальників новим кліпом
13:58 Курки навчилися нести протиракові яйця
13:46 Визначено головні глобальні проблеми людства
13:31 Росбізнесконсалтинг використовує українських експертів для дискредитації влади, - політолог
13:11 ТОП-5 найкорисніших для серця продуктів
12:52 Франція анонсувала розробку гіперзвукового планера
12:51 Вчені розповіли, як потрібно кидати курити
12:18 У Мережі показали, як американські військові тренуються збивати ворожі літаки в небі над Європою (ФОТО)
12:01 Вибори-2019: На виборчих дільницях чергуватимуть пожежники
11:52 В Україну прийшла відлига, - синоптики
11:25 Цього року ринок нерухомості чекає охолодження цін, - економіст
28.01.2019 г.
20:32 В Україні різко зростуть ціни на цибулю
20:17 У Росії закредитованість населення досягла історичного максимуму
20:00 ТОП-3 рятівних кроку при інсульті
19:53 Кошулинського і Данилюка зареєстрували кандидатами в президенти України
19:30 Lexus планує випустити спортивний кросовер (ФОТО)
18:57 Посол США розповіла про очікування від президентських виборів в Україні
18:36 Японія зміцнює співпрацю з Китаєм
17:53 Відтік робочої сили за кордон впливає позитивно на рівень зарплат в країні, - Тарас Загородній
17:42 Трюдо звільнив посла Канади через дочку засновника Huawei
16:57 Починається зміна поколінь: Лідер Революції Гідності Данилюк подав документи в ЦВК, - думка
16:41 Associated Press: У Франції насильство на акціях протесту "жовтих жилетів" викликає нові мітинги (ВІДЕО)
16:28 Льотчики ВСУ провели масштабні навчання над Азовським морем (відео)
15:53 The Washington Times: Глава НАТО повідомив про допомогу Трампа альянсу
14:26 У Швейцарії хочуть дати мавпам права людини
14:02 Знайдено місце брудніше унітазу
13:35 Дитячі підгузники провокують рак, - вчені
13:34 Суспільство отримує інформацію у викривленій і спотвореній формі, яка влаштовує владу, - Тимошенко
13:26 МОЗ попередив українців про новий небезпечний вірус
13:22 У найбільшому порту Венесуели прогримів страшний вибух
13:14 "Замовників знають в СБУ": Батько Каті Гандзюк назвав винних у смерті дочки
13:08 Оприлюднено ціни на нові бюджетні смартфони Samsung Galaxy M
13:02 Вчені розгадали загадку людей без відбитків пальців
12:58 Країни ЄС ускладнюють видачу "золотих" паспортів і віз багатим підприємцям
12:18 У Мережі показали, як виглядає особистий куленепробивний потяг Кім Чен Ина (ФОТО)
12:14 Кабмін готовий до введення другого рівня накопичувальної системи
10:06 Вакарчук не братиме участі у виборах президента (ВІДЕО)
10:01 Вибори-2019: Путін готує три сценарії щодо виборів в Україні
27.01.2019 г.
18:10 Медики назвали ТОП-10 найбільш корисних продуктів в світі
17:25 Білл Гейтс виділить $ 1 млрд на ядерну енергетику
Всі новини »

Le Figaro: Світовий банк стурбований катастрофічною закредитованістю росіян

Головна » Останні новини » Новини світу » Le Figaro: Світовий банк стурбований катастрофічною закредитованістю росіян
 
Друк Відправити на пошту

 

 

Стурбованість Світового банку викликає високий рівень заборгованості росіян за споживчими кредитами. Крім того, зі вступом змін в чинне російське законодавство прогнозується ризик розвитку чорного ринку кредитування.

Скромна заробітна плата росіян не дозволяє звичайним громадянам користуватися кредитними ресурсами з процентними ставками від 17% до 40%, – повідомляє П’єр Авріль в Le Figaro , інформують Економічні новини.

У той же час, загальний обсяг заборгованості за споживчими кредитами в Росії становить 210 млрд євро, що викликає стурбованість Світового банку.

На тлі пропозицій традиційних банків, які пропонують споживчі кредити з процентними ставками в розмірі 10%, величезною популярністю стали користуватися мікрофінансові установи, які пропонують швидкі кредити від десятків до сотень євро з процентною ставкою в розмірі близько 2% в день.

Дані відсоткові ставки в Європі неприйнятні, проте в Росії вони дуже популярні. З урахуванням зростання інфляції подібні кредити можуть провокувати зростання фінансової піраміди, що турбує Центробанк.

Читайте: Воєнний стан не впливатиме на роботу Світового банку в Україні – офіційна заява

Експерти акцентують увагу на необхідності посилення регулювання споживчого кредитування в Росії і забезпечення збільшення зростання кредитів пропорційно зростанню доходів населення. Крім того, зі вступом змін в чинне російське законодавство прогнозується ризик стрімкого розвитку чорного ринку споживчих кредитів.


Автор: Оксана Ельченко

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 

Аналітика

Brexit претворюється на «Санта-Барбару»
49 Всесвітній економічний форум у Давосі: підсумки і тенденції
Резолюція ПАРЄ: Європа підтримала Україну, але русофоби вносять корективи
Газова війна: чи зможе Україна жити без транзиту російського газу?
США розробляє заходи протидії гіперзвукового зброї РФ і Китаю
Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?
Возросло количество приходов УПЦ МП, перешедших в ПЦУ
Дональд Трамп на шляху до імпічменту
Вчені назвали 7 речей, які збільшують ризик виникнення раку
Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС
Всі статті

Новини
місяць
тиждень  |
популярні за  день  |

The Washington Times: США мають посилити свою присутність в Україні і Балканах для протистояння агресії Росії (73)

В Україні спостерігається вибухове зростання продажів автомобілів, - Олександр Палій про купівельну спроможність українців (69)

Associated Press: Таємничий запис у блокноті Болтона сколихнув світову спільноту (56)

Вчені викрили популярний міф про секс (52)

Визначено продукти, що «вбивають» чоловіче здоров'я (43)

Країни ЄС гостинно відкривають двері для українських трудових мігрантів (39)

Українських водіїв попередили про несподіваний штраф (36)

"Статистичні фокуси" економіки РФ: Російський ВВП заднім числом виріс на 2% (30)

СБУ планує опублікувати паспортні дані російських найманців, які загинули під час "пригожинського наступу" (27)

Порошенко повідомив про рішення балотуватися на пост президента (21)


Читайте также

"Статистичні фокуси" економіки РФ: Російський ВВП заднім числом виріс на 2%
 Воєнний стан не впливатиме на роботу Світового банку в Україні – офіційна заява
Спад, стагнація чи інвестиційний бум - що очікує економіку України
 Гривня нервує: проблем і без траншу МВФ не бракує
Україна ввійшла до трійки лідерів з логістики серед пострадянських країн, - Світовий банк
 Світовий банк розповів, скільки українців живе за межею бідності
Світовий банк попередив про зниження темпів розвитку економіки
 Світовий банк: без реформ економіка не підніметься

Армия

Зенитно-ракетный комплекс Stinger (США)
Бронетранспортер GTK Boxer (Германия - Нидерланды)
Зенитно-ракетный комплекс Type 81 (Япония)
Вертолет KAI Surion (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Алексей
МАРТЫНОВ
Виталий
ЯРЕМА
Андрей
ЛЫСЕНКО
Лешек
БАЛЬЦЕРОВИЧ
Все персоны    >>

Публікації

Екологія і промисловість: Український бізнес за європейськими правилами

Кріпаки гречаного магната



Погляд
Можливості вести війну з НАТО в Росії немає
Володимир Огризко

Можливості вести війну з НАТО в Росії немає

Ракетний удар США по Сирії - це приведення країни-агресора до тями. Ілюстрація того, як жорсткі дії, що грубо порушують міжнародне право та загальноприйняті ...
Новини компаній

«Лото-Забава»: У м. Острог виграно 1 000 000 гривень!

«Лото-Забава»: В Умані виграно 1 000 000 гривень!

«Королівська велич»: У Львові зірвали перший крупний приз у новій лотереї

Останні новини в соцмережах


Новини партнерів

bigmir)net TOP 100

 