Le Figaro: Світовий банк стурбований катастрофічною закредитованістю росіян

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Стурбованість Світового банку викликає високий рівень заборгованості росіян за споживчими кредитами. Крім того, зі вступом змін в чинне російське законодавство прогнозується ризик розвитку чорного ринку кредитування.

Скромна заробітна плата росіян не дозволяє звичайним громадянам користуватися кредитними ресурсами з процентними ставками від 17% до 40%, – повідомляє П’єр Авріль в Le Figaro , інформують Економічні новини.

У той же час, загальний обсяг заборгованості за споживчими кредитами в Росії становить 210 млрд євро, що викликає стурбованість Світового банку.

На тлі пропозицій традиційних банків, які пропонують споживчі кредити з процентними ставками в розмірі 10%, величезною популярністю стали користуватися мікрофінансові установи, які пропонують швидкі кредити від десятків до сотень євро з процентною ставкою в розмірі близько 2% в день.

Дані відсоткові ставки в Європі неприйнятні, проте в Росії вони дуже популярні. З урахуванням зростання інфляції подібні кредити можуть провокувати зростання фінансової піраміди, що турбує Центробанк.

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Експерти акцентують увагу на необхідності посилення регулювання споживчого кредитування в Росії і забезпечення збільшення зростання кредитів пропорційно зростанню доходів населення. Крім того, зі вступом змін в чинне російське законодавство прогнозується ризик стрімкого розвитку чорного ринку споживчих кредитів.