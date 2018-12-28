The Washington Times: Китай планує захопити світ

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Відомий журналіст Л. Тодд Вуд у своїй публікації в The Washington Times аналізує дії Китаю щодо збільшення гегемонії в світовому пространттве на тлі корупції та репресій в країні

Через невиплати боргів китайським фінансовим установам африканські країни починають втрачати свої інфраструктурні об’єкти. Кенія не змогла виплатити заборгованість китайському банку Exim Bank of China, в результаті чого банк стане власником Кенійського Порта. Аналогічна ситуація недавно склалася в Шрі-Ланці, де уряд втратив свій порт Хамбантот. Замбія також втратила міжнародний аеропорт імені Кеннета Каунди в Китаї через невиплату боргу, – повідомляє Л. Тодд Вуд у виданні The Washington Times , інформують Економічні новини.

На думку журналіста, дані події є частиною масштабних планів Китаю щодо збільшення впливу в світовій політиці та посилення домінування на міжнародних ринках.

Аналітик Майкл Піллсбері, який консультує Держдеп США з питань політики щодо Китаю, попереджав про це протягом багатьох років.

У книзі Піллсбері «Столітній марафон» в найдрібніших подробицях вимальовуються плани Китаю, який став домінуючою світовою державою і корумпованою репресивною комуністичною країною.

Л. Тодд Вуд повідомляє, що Китай краде американські технології, нарощує військові витрати, маніпулює своєю валютою, використовує в своїх цілях м’яку американську імміграційну політику і практикує недобросовісну конкуренцію, щоб незабаром досягти світового лідерства і контролювати світові ресурси.

Все це відбувається на фоні тримання комуністичною нацією понад мільйона власних мусульманських громадян в концентраційних таборах для «перевиховання».

Єдиним американським політиком, здатним протистояти Китаю, на думку автора публікації, є Дональд Трамп, у якого є мужність для боротьби з китайськими комуністами і їх мерзенними методами терору.