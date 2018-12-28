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Сирійський сюрприз: як телефонний дзвінок Трампа змінив війну

Головна » Останні новини » Новини світу » Сирійський сюрприз: як телефонний дзвінок Трампа змінив війну
 
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В ході телефонної розмови з Ердоганом Трамп змінив політику США на Близькому Сході, залишивши чверть сирійської території і передавши Анкарі роботу по завершенню знищення Ісламської держави в Сирії.

Заява президента США Дональда Трампа в телефонній розмові з Тайіпом Ердоганом про те, що він виводить війська США з Сирії, приголомшило Туреччину і змусило її міняти військову стратегію на південному кордоні, – повідомляють журналісти Орхан Коскун і Леслі Вроугхтон в Reuters , інформують Економічні новини.

Під час телефонних переговорів очікувалося, що Трамп зробить стандартне попередження президенту Туреччини про свої плани щодо початку транскордонної атаки.

Замість цього в ході розмови Трамп змінив політику США на Близькому Сході, залишивши чверть сирійської території і передавши Анкарі роботу по завершенню знищення Ісламської держави в Сирії.

«Трамп запитав: «Якщо ми виведемо наших солдатів, ви зможете очистити територію від ІДІЛ?», – сказав турецький чиновник агентству Reuters. Він сказав, що Ердоган відповів, що турецькі війська виконають поставлене завдання.

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«Тоді робіть це», – раптово сказав йому Трамп.

Своєму раднику з національної безпеки Джону Болтону Трамп сказав: «Почніть роботу з виведення військ США з Сирії».

«Я повинен сказати, що це було несподіване рішення. Слово «сюрприз» занадто слабке, щоб описати ситуацію », – сказав турецький чиновник виданню Reuters, що описує розмову між лідерами.

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Рішення Трампа також стало шоком у Вашингтоні, де високопоставлені чиновники адміністрації, включаючи міністра оборони Джима Меттіса, протягом декількох днів намагалися змінити думку президента. Коли Трамп дав зрозуміти, що не відступить, Меттіс і високопоставлений чиновник, який координує боротьбу проти Ісламської держави, Бретт МакГурк, подали у відставку.


Автор: Оксана Ельченко

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