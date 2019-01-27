У Китаї добігає кінця будівництво найбільшого аеропорту в світі (ФОТО)

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В цьому році в Піднебесній відкриють найбільший аеропорт в світі. Головний термінал буде виконаний у формі шестикутної зірки.

У Китаї будують найбільший аеропорт на планеті – Пекін Дасін. На даний момент вже підійшли до кінця фасадні роботи, інформують Економічні новини.

Зовнішній вигляд аеропорту був розроблений Заха Хадід – британської архітектором іранського походження. Вона продумала все до дрібниць. Згідно дизайну, Пекін Дасін оснастять 80 посадочними смугами, а завдяки незвичайній конструкції терміналу до будь-яких воріт можна буде дійти всього за кілька хвилин.

Основний термінал зроблений у формі шестикутної зірки. Його площа складає близько 700 тис. Кв. м. У кожному кінці зірки буде різний інтер'єр – він буде нагадувати про цінності одного з китайських досягнень. Відомо, що «стріли» зірки Дасін будуть присвячені шовкографії, чаю, фарфору, сільському господарству і неймовірно красивим садам.

Інженери під час будівництва використовували велику кількість демпферів – пристроїв, які зменшують коливання. Це потрібно для того, щоб конструкція аеропорту «не відчувала» вібрації від проїжджаючих під нею поїздів.

Відкриття аеропорту заплановано на 2019 рік. За задумом творців, після 2025 року його щорічно зможе обслуговувати понад 70 млн людей.