The New York Times: Долаючи російське втручання у Греції схвалили перейменування Македонії

РусУкр

Новини світу

26.01.2019 г.
09:25Кінець світу близький: стрілки годинника "Судного дня" знову перевели
08:47Назвали головну світову проблему найближчих років
25.01.2019 г.
18:53The Washington Times: Кім Чен Ин захоплюється особистим листом від Трампа
17:12The New York Times: Долаючи російське втручання у Греції схвалили перейменування Македонії
16:51У Британії хворі та люди похилого віку турбуються про вільний доступ до ліків після Brexit
15:41Associated Press: Старіння населення в розвинених країнах створює загрозу економічному зростанню
13:59Іран висуває серйозні претензії Росії в зв'язку з бездіяльністю С-300
Всі новини світу

Аналітика

25.01.201916

Резолюція ПАРЄ: Європа підтримала Україну, але русофоби вносять корективи

Резолюція ПАРЄ: Європа підтримала Україну, але русофоби вносять корективи
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) більшістю голосів прийняла українську резолюцію щодо наслідків російської агресії проти України в Азовському ...
24.01.201943

Газова війна: чи зможе Україна жити без транзиту російського газу?

Газова війна: чи зможе Україна жити без транзиту російського газу?
На цьому тижні в Брюсселі відбулася тристороння зустріч представників України, Росії та Євросоюзу, на якій сторони намагалися домовитися щодо подальшої ...
22.01.2019431

Трамп вперся в стіну рогом: до чого призведе авантюрна політика господаря Білого дому

Трамп вперся в стіну рогом: до чого призведе авантюрна політика господаря Білого дому
Неадекватна і авантюрна політика з присмаком «шоуменства», є відмінною рисою не тільки України. Саме таку політику демонструють наразі Трамп і його ...

Останні новини

26.01.2019 г.
09:25 Кінець світу близький: стрілки годинника "Судного дня" знову перевели
08:47 Назвали головну світову проблему найближчих років
25.01.2019 г.
20:51 В Україні дорожчає вартість послуг домашнього персоналу
20:11 Борги українців за газ хочуть продати колекторам
19:28 У столиці, можливо, обмежать швидкість авто до 30 км / год
19:21 Підвищення банками вартості касових послуг збільшує активність використання інтернет-банкінгу, - Євген Демянов
19:13 Богословська подала документи в ЦВК для участі у виборах президента
18:53 The Washington Times: Кім Чен Ин захоплюється особистим листом від Трампа
17:41 Тимошенко, Вілкул і Ляшко офіційно стали кандидатами в президенти України
17:12 The New York Times: Долаючи російське втручання у Греції схвалили перейменування Македонії
16:51 У Британії хворі та люди похилого віку турбуються про вільний доступ до ліків після Brexit
16:18 Контррозвідники СБУ знешкодили бойовика терористичної організації "ЛНР"
15:41 Associated Press: Старіння населення в розвинених країнах створює загрозу економічному зростанню
14:54 На Марсі знайдено ідеально рівний купол (ВІДЕО)
14:24 Японці визначили найкорисніший фрукт
13:59 Іран висуває серйозні претензії Росії в зв'язку з бездіяльністю С-300
13:34 Звичайні ліки від застуди можуть стати причиною інфаркту або інсульту
13:30 Створення ПЦУ серйозно вдарило по кишені патріарха Кирила
13:25 Ізраїльський корабель випадково запустив ракети по італійському авіаносцю
13:21 Samsung представляє новий смартфон з потрійною камерою
13:01 Кінець шатдаун ?: Дональд Трамп знайшов спосіб отримати гроші на будівництво стіни з Мексикою
12:51 Назвали ознаки ідеальної дружби
12:30 Зміна клімату і вирубка лісів стали причиною зникнення більше половини видів дикого кави в світі
12:24 У НБУ розповіли про борги України
12:18 Трамп дає Путіну можливість відкрито розгортати зброю, яке може знищити Європу
24.01.2019 г.
22:00 Експерти з'ясували, що відбувається в мозку людини під час сну
20:38 У київському метро з'являться нові турнікети
20:00 ТОП-3 причини зниженого лібідо у жінок
19:58 Українську молодь при пошуку роботи приваблюють хороші соцпакети і відсутність ієрархії
18:24 Європарламент не схвалить угоду по Brexit без плану по ірландському кордону
17:56 Депутати Київради стали на захист рідної землі
17:52 СБУ затримали одесита, який переправляв «гуманітарну допомогу» бойовикам "ДНР і ЛНР"
17:38 Reuters: ЄС закликає до поваги протестів у Венесуелі
17:15 Apple оснастить нові навушники датчиком моніторингу здоров'я
16:42 Китай вбиває малий бізнес в Африці, - The Washington Times
16:39 Чоловіче здоров'я: визначені продукти, що підвищують тестостерон
15:54 Коментарі Трампа можуть врятувати дочку засновника Huawei, - посол Канади
15:44 Amazon випустив на вулиці Вашингтона роботів-кур'єрів (ВІДЕО)
14:54 На Київщині під час поїздки в шкільному автобусі отруїлися діти
14:20 Вчені: Будова мозку творчих людей заважає їм заробляти великі гроші
13:51 Стало відомо, чи може дезодорант спровокувати рак
13:44 Boeing вивів на тести електричне літаюче таксі (ВІДЕО)
13:27 Вчені розкрили секрет довголіття
13:16 Енергетичну незалежність забезпечить збільшення власного видобутку енергоресурсів - експерт
12:38 Volvo випустить конкурента Tesla Model 3 (ФОТО)
12:28 Назвали справжню причину смерті Олександра Македонського
12:09 Синоптики: Сніговий циклон йде з України
10:12 Аліменти в Україні: кількість боржників значно зменшилася
23.01.2019 г.
20:33 Кабмін заборонив розміщувати тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на депозитах
20:30 ТОП-3 причини несвіжого дихання
20:30 Вчені з'ясували, скільки живе свідомість людини після смерті
19:54 Рева повідомив, на скільки українцям піднімуть пенсії навесні
19:41 Brexit пробуджує старі страхи в Північній Ірландії
19:30 Педіатр розповіла, чи потрібен вітамін Д дітям після трьох років
17:53 По всьому світу "дмуть нові вітри", - Помпео
16:54 The Washington Times: Гонконг турбується про стан глобальної торгівлі
16:38 Ринкове ціноутворення в газі і в електроенергії закріплене законом, - DiXi Group
16:10 СБУ блокувала контрабанду в Україну психотропних речовин
15:46 Associated Press: Німеччина буде зміцнювати співробітництво з США
13:56 Стало відомо, де похована єгипетська цариця Клеопатра
Всі новини »

The New York Times: Долаючи російське втручання у Греції схвалили перейменування Македонії

Головна » Останні новини » Новини світу » The New York Times: Долаючи російське втручання у Греції схвалили перейменування Македонії
 
Друк Відправити на пошту

 

 

Грецькі депутати проголосували за перейменування Македонії в Республіку Північна Македонія врозріз інтересам Кремля.

Долаючи російське втручання на Балканах і інтенсивну внутрішню опозицію, грецькі законодавці проголосували за припинення історичних протиріч і визнання перейменування Республіки Македонії в Північну Македонію, що є великою перемогою Європейського Союзу і НАТО, – повідомляє Джейсон Хоровітц в The New York Times , інформують Економічні новини.

The New York Times: Долаючи російське втручання у Греції схвалили перейменування Македонії

Голосування грецького парламенту 153 голосами проти 146 відкриває шлях для приєднання Північної Македонії до НАТО і, можливо, до Європейського союзу, зміцнюючи позиції Заходу на Балканах врозріз інтересам Кремля.

Повідомляється, що Росія намагалася вплинути на голосування в Греції, боячись що результати голосування можуть вплинути на проросійську позицію сусідньої Сербії. Представники Росії платили учасникам протесту, намагалися розпалити націоналізм по обидва боки кордону, впливали на грецьких православних священиків і завалили інтернет дезінформацією і пропагандою.

Читайте: Reuters: ЄС закликає до поваги протестів у Венесуелі

The New York Times: Долаючи російське втручання у Греції схвалили перейменування Македонії

Нагадаємо, Греція категорично заперечувала проти використання її сусідом назви “Македонія”, стверджуючи, що Македонія привласнює грецьку історію, що походить до Олександра Великого, і має територіальні амбіції до однойменної території північної Греції.


Автор: Оксана Ельченко

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 

Аналітика

Резолюція ПАРЄ: Європа підтримала Україну, але русофоби вносять корективи
Газова війна: чи зможе Україна жити без транзиту російського газу?
США розробляє заходи протидії гіперзвукового зброї РФ і Китаю
Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?
Возросло количество приходов УПЦ МП, перешедших в ПЦУ
Дональд Трамп на шляху до імпічменту
Вчені назвали 7 речей, які збільшують ризик виникнення раку
Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС
Гідно оцінять: Хто в Україні розбагатіє в 2019 році
Латвійський бізнес VS українська судова система: в пошуках справедливості
Всі статті


Читайте также

Reuters: ЄС закликає до поваги протестів у Венесуелі
 Associated Press: Незважаючи на протести, парламент Греції приступив до дебатів щодо угоди з Македонією
The Washington Times: Пакистан підтримує рішення США про виведення військ з Афганістану
 Клімкін просить Захід про допомогу на тлі російських порушень українського суверенітету
The Washington Post: ЄС планує надати Україні додаткові кошти через російську агресію
 Допомога НАТО: В Україні чекають зброю від Заходу
Словаччина вислала російського дипломата за шпигунство

Армия

Беспилотный летательный аппарат А-6 «Беркут»
Боевая разведывательная машина SpPz 2 Luchs (Германия)
Бронетранспортер Nakpadon (Израиль)
Бронетранспортер «Варан»
Вся армия    >>

Персоны

Олег
ЛЯШКО
Виталий
ЯРЕМА
Яков
ВАРИЧЕВ
Михаил
СААКАШВИЛИ
Все персоны    >>

Публікації

Екологія і промисловість: Український бізнес за європейськими правилами

Кріпаки гречаного магната



Погляд
Український інвестиційний дисонанс
Гієм Граньє

Український інвестиційний дисонанс

«Інвестиційна привабливість» разом із «реформами» вже стали своєрідною мантрою України за останні кілька років. Саме залучення іноземного капіталу шляхом ...
Новини компаній

«Лото-Забава»: У м. Острог виграно 1 000 000 гривень!

«Лото-Забава»: В Умані виграно 1 000 000 гривень!

«Королівська велич»: У Львові зірвали перший крупний приз у новій лотереї

Останні новини в соцмережах


Новини партнерів

bigmir)net TOP 100

 