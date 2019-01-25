The New York Times: Долаючи російське втручання у Греції схвалили перейменування Македонії

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Грецькі депутати проголосували за перейменування Македонії в Республіку Північна Македонія врозріз інтересам Кремля.

Долаючи російське втручання на Балканах і інтенсивну внутрішню опозицію, грецькі законодавці проголосували за припинення історичних протиріч і визнання перейменування Республіки Македонії в Північну Македонію, що є великою перемогою Європейського Союзу і НАТО, – повідомляє Джейсон Хоровітц в The New York Times , інформують Економічні новини.

Голосування грецького парламенту 153 голосами проти 146 відкриває шлях для приєднання Північної Македонії до НАТО і, можливо, до Європейського союзу, зміцнюючи позиції Заходу на Балканах врозріз інтересам Кремля.

Повідомляється, що Росія намагалася вплинути на голосування в Греції, боячись що результати голосування можуть вплинути на проросійську позицію сусідньої Сербії. Представники Росії платили учасникам протесту, намагалися розпалити націоналізм по обидва боки кордону, впливали на грецьких православних священиків і завалили інтернет дезінформацією і пропагандою.

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Нагадаємо, Греція категорично заперечувала проти використання її сусідом назви “Македонія”, стверджуючи, що Македонія привласнює грецьку історію, що походить до Олександра Великого, і має територіальні амбіції до однойменної території північної Греції.