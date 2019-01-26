Кінець світу близький: стрілки годинника "Судного дня" знову перевели

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У США було прийнято рішення перевести годинник "Судного дня". Тепер стрілки стоять на позначки 23:58.

Як відомо, цей годинник – символ близькості світу до масштабної катастрофи, наприклад, ядерної війни. Передбачається, що кінець світу настане опівночі, інформують Економічні новини.

Відзначимо, що стрілки переводять раз на рік. Так в 2018 році їх перенесли на 30 секунд вперед. На них було вказано 23:57:30. Додамо, що в останній раз стрілки вказували на цей час, коли в 1953 році СРСР проводили випробування водневої бомби.

Експерти підкреслюють, що ближче до півночі стрілки цього годинника ніколи не ставили. Фахівці просять не сприймати ці години як знак стабільності, вони є фактором попередження про майбутні глобальних катаклізмах.

Раніше, Йенс Столтенберг, який займає посаду генсека Північноатлантичного альянсу, вважає, що для них головне налагодити стосунки з РФ, вирішити конфлікт на Донбасі, а також перешкоджати кібератак у світі.