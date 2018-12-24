ООН вимагає від Великобританії звільнити Ассанжа

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Представники ООН звернулися до британської влади з проханням про звільнення засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа

Представники Організації Об’єднаних Націй звернулися до британської влади з проханням про відмову від переслідування засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа і дозволити йому покинути еквадорське посольство у Лондоні, не побоюючись при цьому арешту і екстрадиції до Сполучених Штатів, – повідомляє Ендрю Блейк у виданні The Washington Times , інформують Економічні новини.

“Настав час, щоб Джуліан Ассанж, який вже заплатив високу ціну у боротьбі за свободу інформації, отримав свободу», – повідомили в ООН.

“Ассанж повинен мати можливість безперешкодно здійснювати своє пересування відповідно до конвенції з прав людини, яку ратифікувала Великобританія», – вважають експерти.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп похвалив WikiLeaks під час своєї президентської кампанії за публікацію внутрішніх документів Національного демократичного комітету.

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