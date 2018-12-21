Associated Press: США звинувачують хакерів у зв’язках з китайською розвідкою

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США повідомили, що китайські хакери провели в інтересах головного розвідувального управління Пекіна крадіжку секретної інформації

Офіційні представники США повідомили, що два китайських хакера провели в інтересах головного розвідувального управління Пекіна велику кампанію по крадіжці комерційної таємниці та іншої інформації з урядових установ і великих американських корпорацій, – повідомляють Майкл Бальсамо і Ерік Тукер в виданні Associated Press, інформують Економічні новини.

Звинувачення є останнім в серії кримінальних справ Міністерства юстиції, спрямованих на боротьбу з китайським кібершпіонажем, і збіглося із заявою Великобританії, яка звинувачує міністерство державної безпеки Китаю у розкраданні комерційної таємниці.

Підозрювані хакери, один з яких має прізвисько «Godkiller», звинувачуються у зломі комп’ютерних мереж, що належать ключовим галузям американської економіки, включаючи авіацію, космос, фінанси, біотехнологію, нафту, газ, супутники і фармацевтику.

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Хакери також зламали комп’ютерний доступ до імен, номерам соціального страхування та іншої особистої інформації більше 100 000 осіб військово-морського персоналу.

«Спонсовані урядом Китаю хакери є найбільш активними представниками світового економічного шпигунства», – повідомив директор ФБР Кріс Рей

«США вітає чесну конкуренцію, але ми проти незаконного злому, крадіжки або обману.

Простіше кажучи, головною метою Китаю є прагнення замінити США на світовій арені в якості ведучої наддержави світу. І для цього вони використовують незаконні методи досягнення мети», – сказав Кріс Рей.