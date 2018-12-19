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Зростання російського сільського господарства виявилося фікцією і “приписками” статистики

Головна » Останні новини » Новини світу » Зростання російського сільського господарства виявилося фікцією і "приписками" статистики
 
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Позитивна динаміка розвитку російського сільського господарства виявилася на 30% помилками статистики.

Протягом останніх десяти років Росстат демонстрував позитивну динаміку зростання сільськогосподарського виробництва. Однак в результаті Всеросійського сільськогосподарського перепису з’ясувалося, що у вартісному вираженні обсяг виробленої сільськогосподарської продукції виявився менше декларованого на 542 мільярда рублів , інформують Економічні новини.

Після перегляду показників, зростання виробництва сільськогосподарської продукції за 2012-2017 рр. замість 20,7% склало 8,7%. Збір овочів зменшився на 17,2% і показник реального зростання склав 8,2%, виробництво молока скоротилося на 3,4%, а виробництво картоплі зменшилось на 35,9%.

В результаті виявилося, що сімнадцятирічне зростання сільськогосподарського виробництва було завищеним, а показник виробництва у порівнянні з 2000 роком скоротився у 1,6 рази.

На думку експертів, завищення показника сільськогосподарського виробництва вигідно керівникам високого рангу, так як від обсягу виробництва сільгосппродукції залежить розмір державної підтримки.


Автор: Оксана Ельченко
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