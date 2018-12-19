The New York Times: Хакери зламали закритий канал зв’язку і читали листування дипломатів ЄС

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Хакери зламали систему дипломатичних комунікацій Європейського союзу і читали листування дипломатів

Протягом багатьох років дипломатична комунікація Європейського Союзу піддавалася атакам хакерів, – повідомляє The New York Times, інформують Економічні новини.

Хакери здійснювали злам системи за допомогою фішинг-кампанії. Викрадена інформація включає в себе як стандартні звіти, так і аналіз особистих зустрічей світових лідерів.

Повідомлення про агресивну діяльності Росії в Україні і аналіз дискусій європейських лідерів з президентом Китаю Сі Цзіньпіном були серед викраденої хакерами інформації

Хакери атакували і інші організації по всьому світу, включаючи Організацію Об’єднаних Націй і AFL-CIO.

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Секретаріат ЄС повідомив, що «знає про ситуацію щодо потенційного витоку конфіденційної інформації і активно розслідує цю проблему».