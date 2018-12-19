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США оприлюднили нові факти впливу росіян на президентські вибори через афроамериканців

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Комітет сенату США з розвідки оприлюднив докладну інформацію, що стосується впливу росіян на президентські вибори 2016 років через афроамериканців

Документи, опубліковані Комітетом Сенату США з розвідки, в невідомих раніше деталях показують складний, високотехнологічний і таємний удар росіян по американській демократії, спрямований проти афроамериканців, – повідомляє журналіст Джо Девідсон у виданні The Washington Post , інформують Економічні новини.

На думку автора публікації, росіяни діяли досить хитро і витончено, використовуючи соціальні мережі.

«Спілкування росіян з афроамериканцями у соціальних мережах мало на меті відвернути їхню політичну енергію від усталих політичних інститутів і спровокувати гнів і агресію проти расової нерівності, з якими часто стикаються афроамерканці, включаючи насильство з боку поліції і бідність», – йдеться у доповіді дослідницького проекту «Комп’ютерна пропаганда».

США оприлюднили нові факти впливу росіян на президентські вибори через афроамериканців

Метою російської активності у соціальних мережах було змусити афроамериканських виборців бойкотувати президентські вибори і зосередитися на інших питаннях.

Орієнтація Росії на афроамериканське співтовариство «перестало бути новою стратегією для росіян», – сказав заступник голови Комітету Сенату з розвідки Марк Р. Уорнер.

США оприлюднили нові факти впливу росіян на президентські вибори через афроамериканців

Він зазначив, що під час «холодної війни» КДБ намагався поширювати «фальшиві новини» про дії американської влади проти афроамериканців, а російські офіцери розвідки відповідали за поширення чуток про те, що ЦРУ розробив вірус СНІДу для боротьби з чорношкірим американським населенням».


Автор: Оксана Ельченко
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