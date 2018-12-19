США оприлюднили нові факти впливу росіян на президентські вибори через афроамериканців

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Комітет сенату США з розвідки оприлюднив докладну інформацію, що стосується впливу росіян на президентські вибори 2016 років через афроамериканців

Документи, опубліковані Комітетом Сенату США з розвідки, в невідомих раніше деталях показують складний, високотехнологічний і таємний удар росіян по американській демократії, спрямований проти афроамериканців, – повідомляє журналіст Джо Девідсон у виданні The Washington Post , інформують Економічні новини.

На думку автора публікації, росіяни діяли досить хитро і витончено, використовуючи соціальні мережі.

«Спілкування росіян з афроамериканцями у соціальних мережах мало на меті відвернути їхню політичну енергію від усталих політичних інститутів і спровокувати гнів і агресію проти расової нерівності, з якими часто стикаються афроамерканці, включаючи насильство з боку поліції і бідність», – йдеться у доповіді дослідницького проекту «Комп’ютерна пропаганда».

Метою російської активності у соціальних мережах було змусити афроамериканських виборців бойкотувати президентські вибори і зосередитися на інших питаннях.

Орієнтація Росії на афроамериканське співтовариство «перестало бути новою стратегією для росіян», – сказав заступник голови Комітету Сенату з розвідки Марк Р. Уорнер.

Він зазначив, що під час «холодної війни» КДБ намагався поширювати «фальшиві новини» про дії американської влади проти афроамериканців, а російські офіцери розвідки відповідали за поширення чуток про те, що ЦРУ розробив вірус СНІДу для боротьби з чорношкірим американським населенням».