С ГПУ сняли Рябошапку. Приготовиться НАБУ и САП?..

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Выражение недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке «во тьме вечерней» 5 марта можно было бы рассматривать как продолжение кадровых перестановок, начатых накануне вечером 4 марта, когда было отправлено в отставку правительство Гончарука и назначен новый Кабмин Шмыгаля. Но снятие Зеленским генпрокурора оказалось таким себе отдельно стоящим вопросом, едва ли не боле сложным, прежде всего, из-за нехватки голосов и шатания во фракции, а также из-за давления Запада, неприкрытого и даже циничного.

Однако Зеленский проявил твердость и настоял на выражении недоверия Рябошапке, вслед за чем последует его отставка. Это голосование, кроме прочего, показало нарастание противоречий, даже вплоть до раскола во фракции «Слуга народа» из-за позиции, образно говоря, «грантоедско-соросятнической» части, ориентированной на внешних интересантов. Но снять одного Рябошапку для Зеленского оказалось сложнее, чем днем ранее сменить весь Кабмин, включая премьера, информируют Экономические Новости.

Накануне

Итак, увертюра к опере «Отставка Рябошапки» прозвучала под куполом Рады накануне, 4 марта. За дирижерским пультом стоял лично Зеленский, который также исполнил первую часть этого «музыкального произведения». Открывая заседание Рады, посвященное смене правительства, Зе прошелся по силовикам весьма критически.

Заявив, что он не влияет на правоохранительные органы, Зеленский поправился в том смысле, что очень сожалеет об этом, поскольку в противном случае некоторые персоналии уже сидели бы в тюрьме. Сложилось впечатление, что Зеленский при этом обращался персонально к присутствовавшему в зале Порошенко.

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Подчеркнув, что силовики не демонстрируют результат, далее Зе язвительно изрек следующее: «Хочу сделать силовикам два подарка. Первый – календарь. Пусть поймут, что уже весна (то есть пора сажать! – Автор). Второй — уголовный кодекс… У нас уже шесть органов, чтобы обеспечить порядок. Скоро будет семь нянек, у которых дитя без глаза».

А уже после отставки Гончарука и назначения правительства Шмыгаля в сессионном зале имел место отчет силовиков о проделанной работе. Выступал с отчетом и Рябошапка, который – ясное дело! – хвалил себя и результаты своей бурной деятельности.

«Мы – единственный правоохранительный орган, который начал реформу. Мы убрали прокуроров, которые сливали дела. Что нам вбрасывают – отсутствие посадок. НАБУ и САП отвечают за посадки топ-чиновников. Если говорить о коррупции среднего уровня, 350 коррупционеров получили приговоры. Для меня было удивительно услышать, что мы блокируем расследование Екатерины Гандзюк. Я не буду оправдываться. Напоследок скажу, что реформа прокуратуры – смысл, будущее», – заявил Рябошапка.

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Также отчитался Глава НАБУ Сытник, который тоже хвалил себя и свое ведомство.

Но куда более интересным в свете отставки Рябошапки представляется выступление и.о. главы ГБР Ирины Венедиктовой, которая, по некоторым данным, рассматривается в качестве одного из претендентов на пост генпрокурора.

«Мною были определены проблемы: кадровая неукомплектованность, недостаточное взаимодействие с другими органами, в том числе с офисом генерального прокурора… Был сформирован совместный следственный отдел по расследованию событий 2013-2014 годов. Хочу обратить ваше внимание на негативные факторы: подследственность ГБР пересекается с НАБУ, отсутствие процедуры заочного осуждения, бюрократизация процедуры на этапах досудебного следствия – мы должны каждый свой шаг согласовывать с прокурорами. Но генеральный прокурор не только скрывает эти факты, но и отрицает их. ГБР в политику не играет… Письменное подозрение осуществляет только Генеральная прокуратура. ГБР не согласовывает это. Использование помещений ГБР для вручения подозрений – исключительно решение генерального прокурора», – охарактеризовала ситуацию Венедиктова, которая возглавила ГБР не так давно.

Еще ранее, когда пошли разговоры о смене генпрокурора, Рябошапка решил усилить свои позиции, встретившись с послами «Большой Семерки» и даже сделав ритуальные совместные фото, опубликованные затем в медиа. Подобную встречу с послами через голову гаранта можно расценивать не иначе, как открытое давление на Зеленского со стороны Рябошапки с целью остаться на должности и продолжать политику в интересах внешних кураторов.

Самое забавное, что Европа продолжила эту, мягко говоря, неадекватную игру. Буквально перед самым объявлением недоверия Рябошапке в Раде появилось заявление Евросоюза в стиле Владим-Владимыча Маяковского, то есть на тему «что такое хорошо и что такое плохо». Как и следовало ожидать, плохо – это увольнять Рябошапку и Сытника, несмотря на их «залеты», о чем ниже.

«ЕС наблюдает существенный прогресс в реформировании Офиса генерального прокурора и непрерывный список расследований Национального антикоррупционного бюро Украины, включая и столь необходимое расследование мошенничества на $5 млрд в ПриватБанке… Евросоюз внимательно наблюдает за возможной сменой руководителей в Офисе генпрокурора и в НАБУ… В ЕС подчеркивают, что независимость и свобода от излишнего политического вмешательства в деятельность антикоррупционных и правоохранительных органов остаются решающими… Любые институциональные изменения должны полностью этому соответствовать», – заявил спикер ЕС по вопросам иностранных дел и безопасности Питер Стано.

Фактически налицо грубое вмешательство в сугубо внутренние дела суверенного государства. А еще налицо последствия того, что за последние годы в обмен на некоторые финансовые подачки Украина передала существенную часть своего суверенитета в правоохранительной сфере внешним игрокам и интересантам.

В результате вышло, как у Тараса Шевченко: «німець каже, ми – моголи, великого Тамерлана онучата голі».

Подобные маневры Рябошапки и западных кураторов с целью давления на Зеленского возымели, похоже, обратное действие, то есть окончательно укрепили его во мнении о том, что генпрокурора надо менять срочно.

«Я честно считаю, это мое личное мнение… Тут, кстати, и послы «Большой семерки»… Хорошо, что вы спросили, думаю, меня будут спрашивать: «Ай-ай-ай. Нельзя трогать Генпрокурора». Хотя, вы знаете, мы с ним прошли длинный путь избирательной кампании. Мое личное мнение, пусть там голосуют депутаты, как они хотят. Мое личное мнение очень простое: нет результата — не должен занимать место», – предельно откровенно заявил Зеленский накануне рассмотрения вопроса в Раде.

К тому же, с поддержкой Рябошапки Западом, точнее США, все не так просто. Эту поддержку оказывали круги, связанные с Демократической партией и Соросом, который «играет» за демократов. В свою очередь в команде Трампа выступают против Рябошапки и вообще против украинской правоохранительной системы, связанной с демократами, по причине «украиногейта», в который Украину втянула прошлая власть, а Рябошапка продолжил дело предшественников. Поскольку Трамп пока что имеет более чем реальные шансы переизбраться на второй срок, отставка продемократического генпрокурора, наоборот, может пойти Зеленскому на пользу в плане установления нормальных отношений с США и администрацией Трампа. Ведь в Украине до сих пор нет американского посла, США представляет временный поверенный.

Следует напомнить, что Рябошапку также обвиняют в декларировании недостоверной информации о своих активах и злоупотреблении служебным положением.

Спектакль

Несмотря на опасения, что для выражения недоверия Рябошапке не хватит голосов, в целом мероприятие в Раде, начавшись в 18-30 5 марта, окончилось достаточно быстро.

Обсуждение было весьма бурным. Рябошапка обвинил во всем не названных коррумпированных политиков, которые добиваются его отставки, а отсутствие посадок высокопоставленных воров и коррупционеров объяснил тем, что правоохранители передают в прокуратуру «трэш» вместо тщательно и объективно расследованных уголовных дел, а потому прокуратура не может обеспечить качественное государственное обвинение.

В ответ депутаты, прежде всего от «Слуги народа», обвинили Рябошапку в покрывательстве преступников, в частности коррупционера Свинарчука, наживавшегося на военных заказах, а также самого Порошенко, давнего партнера Свинарчука. Звучало также обвинение Рябошапки в том, что он встречался в своем кабинете с неким Сергеем Стерненко, подозреваемым в убийстве, но не нашел времени для встречи матерью убитого журналиста Олеся Бузины.

Выступая перед парламентом, Рябошапка в качестве достижений прокуратуры под его руководством назвал уголовные дела по незаконной вырубке леса, закрытие игорного бизнеса, дела против руководства нечестных банков, борьба с коррупционерами, продолжение работы по делам Майдана.

Постановление о недоверии ему Рябошапка назвал таким, которое «построено на откровенной лжи и манипуляции». Затем он под осуждающие возгласы депутатов покинул зал, не желая далее отвечать на вопросы. Напоследок он заявил: «Я ухожу, чтобы вернуться».

Когда-то такую тираду произнес Ющенко, когда его увольняли в Раде с должности премьера в 2001 году. И Ющенко таки вернулся! В отношении Рябошапки на этот счет есть серьезные сомнения, но жизнь покажет…

В результате за недоверие Рябошапке проголосовали 263 человека. Но вызывает интерес «раскладка» голосов. За недоверие проголосовали только 179 депутатов от «Слуги народа». Столь малое количество голосов при важных голосованиях фракция еще никогда не давала. Против увольнения проголосовали 6 «слуг», а еще 28 человек воздержались. Спасли голосование «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая дала 36 голосов, а также депутатские группы «За майбутнє» – 15 голосов, «Довіра» – 16 голосов, внефракционные депутаты дали 17 голосов.

В свою очередь, Евросолидарность, «Голос» и «Батьківщина» не голосовали.

При этом депутат от «Батьківщини» Сергей Власенко заявил, что Рябошапку, который исполнял политику Зеленского, сам Зеленский теперь хочет убрать руками парламента, а потому его фракция «не будет участвовать в шабаше».

В конечном итоге, генпрокурор Рябошапка был отправлен отставку. Стало известно, что назначением нового прокурора Рада займется уже на следующей неделе.

Что все это значит?

Отставка Рябошапки вслед за сменой правительства означает, что Зеленский решил отстранить от власти ранее навязанных ему в качестве управленцев «соросят», которые, впрочем, успели в массе показать свою некомпетентность, бездарность и нечистоплотность. Но освобождаясь от влияния грантоедов и их западных кураторов, Зеленский делает ставку на местных олигархов, рекрутируя кадры из числа олигархических ставленников, и ничего хорошего в этом нет, поскольку все возвращается на круги своя. Некоторые наблюдатели уже назвали этот «экклезиастовский» возврат «на круги своя» такой себе «украинской сансарой», то есть бесконечным круговоротом жизни и смерти в рамках, ограниченных кармой, что является одним из центральных понятий индуизма, буддизма и других индийских верований.

Однако позиции «соросят» во фракции «слуг народа» являются значительными. Виновен в этом, прежде всего, Зеленский, который допустил формирование своей партии и фракции из кого попало. Это грозит расколом фракции, утратой широко разрекламированного монобольшинства и необходимостью договариваться с другими фракциями, прежде всего с ОПЗЖ, что уже и произошло при голосовании по Рябошапке.

Такой альянс даст дополнительные козыри ярым оппонентам Зеленского из числа так называемых порохоботов и вообще патриотов, включая радикалов. Это опасно для Зе, особенно с учетом его падающего рейтинга.

Кроме того, в связи с сотрудничеством с ОПЗЖ уже заговорили чуть ли не о смене курса Зе-власти с прозападного на промосковский. Ввиду этого Зеленский вынужден уже был сам срочно встречаться с послами стран Большой Семерки, дабы убедить их в неизменности прозападного курса. Правда, до сих пор непонятно, что будет с сотрудничеством с МВФ, с продажей земли и так далее, поскольку пошли слухи, что продажу земли и многие другие лоббируемые Западом «реформы» в интересах их интересантов будут заморожены.

В связи с этим возникает вопрос относительно дальнейшей судьбы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Эти структуры также создавались при деятельном участии, под контролем и на средства западных кураторов. Эти органы не оправдали возложенных на них надежд, они не сумели сделать ничего реального в борьбе с коррупцией. Более того, руководство этих структур само оказалось замешанным в коррупции, и по соответствующим фактам уже заведены антикоррупционные дела, в частности в отношении главы НАБУ Сытника.

Вопрос того же Сытника пока повис в воздухе, хотя в депутатском корпусе озвучивались планы по смене руководства этого ведомства после окончательного решения по назначению генпрокурора.

Решение вопроса по НАБУ, а также по олигархическому лобби в правительстве, продемонстрирует, готов ли Зеленский, наконец, начать самостоятельную политику или далее будет плестись в фарватере разных групп влияния, что приведет его к бесславному концу.