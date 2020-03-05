Кабмин Шмыгаля: Зе-пустота кадровой политики

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Судорожная смена премьера и правительства, а также новый состав Кабмина ярчайшим образом свидетельствуют о кадровой нищете Зе-власти. Но хуже всего, что у Зе наблюдается экзистенциальная пустота, то есть отсутствие сколько-нибудь внятных мировоззрения и идеологии, адекватных нынешней сложнейшей ситуации в стране.

Это откладывает отпечаток на хаотичную кадровую политику, усугубляемую банальным отсутствием опытных и адекватных ситуации кадров, информируют Экономические Новости.

Увертюра к водевилю «Меняем соросят на олигархо-лобби»

В результате мы наблюдаем шараханье Зеленского при формировании Кабмина от почти «тотального соросятничества» в правительстве Гончарука к возврату в «старую добрую» систему отечественных координат, когда правительство лепится из протеже тех или иных отечественных олигархических центров влияния, что наблюдается в только что сформированном правительстве Дениса Шмыгаля. Причем последний, хоть старше и, несомненно, значительно опытнее офисного клерка-грантоеда Гончарука, все равно является фигурой доселе малоизвестной, собственно, вообще неизвестной. Но известность – это такое дело, поскольку наибольшую тревогу вызывает уровень компетентности Шмыгаля, к которому очень много вопросов.

Вопросов к Шмыгалю, а также к Зеленскому, который эту кандидатуру подал, становится еще больше, если учесть, что за фигурой Шмыгаля и рядом других членов нового Кабмина маячит олигарх Ахметов. Налицо наглядное подтверждение ранее циркулировавшей в СМИ информации о том, что Зеленский в последнее время резко сблизился с Ахметовым, очевидно, устав от партнерства «слишком самобытного» Коломойского. В этом Зеленский повторяет путь своего предшественника Порошенко, который тоже начал дружбой с Коломойским, а закончил партнерством с Ахметовым на почве взаимовыгодных интересов.

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К тому же в нынешнем аховом положении в стране, да еще в условиях предрекаемого экономического кризиса, на посту премьера и в правительстве нужен сильный и опытный лидер и команда под стать ему. Такие лидеры в стране сейчас отсутствуют как таковые. Да и команду такую собирать не из кого. И это, пожалуй, самая главная проблема, даже трагедия.

Пост сдал

Возвращаясь к ушедшему уже в историю Гончаруку, отметим следующее. С самого начала «эпохи Зе», когда было сформировано правительство Гончарука, стало очевидно, что это сборище грантоедов без малейшего опыта и понимания жизни вообще, за которыми торчат уши внешних интересантов, ничего хорошего стране не принесет. Но Зеленскому для понимания этого понадобилось около полугода ценой провала поступлений в бюджет в конце 2019 года и в первые два месяца 2020 года, беспрецедентное падение промышленного производства в 2019 году, которое продолжилось в 2020, впрочем, началось оно еще при Порошенко.

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К правительству Гончарука есть и масса других претензий, которые Зеленский высказал в своем выступлении на внеочередном заседании Рады при смене правительства вечером 4 марта 2020 года. Это беспредел с тарифами и квитанциями на коммуналку, это развал медицины при совершенно некомпетентном руководстве Министерства здравоохранения, это провал поступлений в казну от таможни под руководством «хипстера» Нефедова и многое другое.

Не говоря уже о персональных «косяках» Гончарука, прежде всего в виде слитых в интернет его не слишком комплементарных высказываний в адрес Зеленского, вследствие чего имел место громкий скандал.

И уж тем более не говоря о том, что Гончарук и его правительство стали крайне токсичными, поскольку существенно обвалили рейтинг Зеленского и партии «Слуга народа».

Все это отразилось на табло сессионного зала во время голосования. За отставку Гончарука проголосовали 353 депутата. Любопытно, что за снятие Гончарука не голосовали только «Евросолидарность» Порошенко и «Голос» Вакарчука, а реально Пинчука. Хотя обе эти фракции вроде как были в оппозиции в Зе-власти, соответственно, к правительству. Объяснить такие дивные метаморфозы при желании можно. Пинчук всегда отличался близостью к Демпартии США, Соросу и его структурам. Что касается Порошенко, то ему нужно прикрытие от возможного уголовного преследования, которое, правда, все никак не наступит, а потому он демонстрирует лояльность Западу, а правительство Гончарука считается прозападным.

Пост принял

Следующей частью «марлезонского балета» в вечерний прайм-тайм 4 марта стало назначение нового премьера Дениса Шмыгаля, за которого проголосовал 291 депутат.

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За Шмыгаля голосовали «слуги народа», депутатские группы «За будущее» и «Доверие», а также многие внефракционные депутаты, в том числе те, кого связывают с Ахметовым. Против голосовали ОПЗЖ и «Евросолидарность», а «Батьківщина» и «Голос» воздержались.

Львовянину Шмыгалю в нынешнем году исполнится 45 лет. Долгое время работал в коммерческих структурах Львова, а также на различных должностях в Львовской облгосадминистрации и налоговой службе Львовской области. Шмыгаля связывают с Ахметовым, поскольку в 2017-2019 годах он работах в структурах ДТЭК, в том числе, был директором Бурштынской ТЭС, «прихватизированной» Ахметовым вместе с бывшим ПЭО «Западэнерго». Впрочем, Шмыгаль занимал ответственные должности при различных властях – при Ющенко, Януковиче, Порошенко, что свидетельствует о его, скажем так, гибкости.

И хотя по сравнению с Гончаруком Шмыгаль представляется куда более опытным и грамотным управленцем, к уровню компетентности нового премьера есть много вопросов.

Прежде всего, его карьерный взлет оказался неожиданно стремительным. В августе 2019 года он был назначен главой Ивано-Франковской облгосадминистрации. Не проработав и полугода в этой должности, Шмыгаль в начале февраля 2020 года взлетел до уровня вице-премьера Украины, министра развития общин и территорий. А уже через месяц – новый взлет в кресло премьера.

Очевидно, что такая стремительная карьера имеет место не от хорошей жизни. Прежде всего, возникают обоснованные подозрения о наличии мощной олигархической протекции. Кроме того, Зе-власть явно испытывает кадровый голод, если ставит на должность премьера человека, не имеющего для этого соответствующего послужного списка. К тому же возникает подозрение, что слухи о договоренностях Зеленского с Ахметовым имеют основания. С Коломойским и Пинчуком Зеленский тоже пока, вроде, не рвет, а потому сказочка о «народном президенте Голобородько, который круто решает вопросы с олигархами Нимчуком, Хаматовым и Ройзманом», остается не более, чем сказочкой, чего, собственно, и следовало ожидать, то бишь востребованной электоратом деолигархизации ждать не приходится.

О слабых потенциях нового премьера свидетельствует и его выступление в Раде перед утверждением в должности, которое было максимально размытым и неконкретным. Шмыгаль заявил о необходимости усилить экономический блок, провести очередные реформы налоговой и таможни, какие проводят все власти для перераспределения потоков.

Замахнулся он даже на экзистенциальную проблему «о местонахождении Украины на экономической карте мира». Можем сразу пояснить, чтобы не терять зря времени на поиски местонахождения: Украина – страна сырьевой периферии капиталистической миро-системы по Валлерстайну.

Шмыгаль осудил чрезмерное укрепление курса гривны, которое плохо сказалось на экономических показателях страны.

Новый премьер заявил о расширении децентрализации, не конкретизируя, что он имеет в виду, хотя вокруг децентрализации существет множество спекуляций.

Не забыл Шмыгаль о коронавирусе, с каковым пообещал нещадно бороться.

Также обещал заняться такими вопиющими проблемами, как – тарифы, энергетика, падение производства. Правда, не пояснил, как именно он будет всем этим заниматься. А также в чьих интересах: страны или олигархата?

Заявил о необходимости пересмотреть бюджет-2020, увеличить пенсии, уменьшить зарплаты министров и членов наблюдательных советов. Пообещал погасить долги по зарплате шахтерам. Очень хотелось бы, чтобы все это оказалось правдой…

Складывалось впечатление, что свою программу он еще не придумал, а потому говорит «взагалі по загалях», но дает понять, что скоро он ее придумает – и будет нам счастье.

Далее был утвержден состав правительства Шмыгаля:

— вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации – Михаил Федоров;

— вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;

— вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – Алексей Резников;

— министр развития общин и территорий – Алексей Чернышов;

— министр финансов – Игорь Уманский;

— министр инфраструктуры – Владислав Криклий;

— министр здравоохранения – Илья Емец;

— министр молодежи и спорта – Вадим Гутцайт;

— министр социальной политики – Марина Лазебная;

— министр по делам ветеранов – Сергей Бесараб;

— министр юстиции – Денис Малюська;

— министр Кабинета министров – Олег Немчинов;

— министр внутренних дел – Арсен Аваков;

Кроме того, по президентской квоте были отдельно утверждены следующие министры:

— министр обороны – генерал-лейтенант Андрей Таран;

— министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба.

На момент написания этого текста оставался открытым вопрос по персоналиям на должности министров экономики, агропрома, образования, энергетики, культуры и вице-премьера по экономическому развитию.

Кто «держит мазу» и «отвечает за базар»

Характеристику новоназначенных персоналий пока давать не будем, поскольку это займет слишком много времени и места.

Отметим лишь некоторые, наиболее важные, по нашему разумению, вещи.

Прежде всего, очевидно усиление позиций Ахметова, который фактически с сухим счетом «продул» последние парламентские выборы, сумев завести в Раду очень малое число своих людей.

Зато в правительстве, кроме Шмыгаля, с Ахметовым связывают министра соцполитики Лазебную. Просматриваются и некоторые другие связи.

Есть некоторые положительные моменты. Например, бывший фехтовальщик, а ныне тренер Гутцайт на должность спортивного министра – это намного лучше неадеквата Бородянского с его «законом о дезинформации». Известный в мире детский кардиохирург Илья Емец в должности министра здравоохранения – это на порядки лучше, чем американская якобы санитарка Супрун и сменившая ее грантоедская неопытная Зоряна Скалецкая, которая даже санитаркой не работала. Окончивший в советское время московскую Академию генштаба имени Фрунзе генерал Андрей Таран, кадровый разведчик, стажировавшийся в США, владеющий английским, бывший военный атташе посольства Украины в США, ведший переговоры с сепаратистами в составе контактной группы, и прочая и прочая в должности министра обороны – это на многие порядки лучше, предшественника, ни дня не служившего в армии.

Однако непонятно, как вся эта конструкция будет работать. В правительстве, как всегда, есть группы, ориентированные на разные центры влияния, что, впрочем, было всегда. Пока что премьер представляется фигурой несамостоятельной. Причем ходят слухи, что влиять на него может не только соответствующее олигархическое лобби, но также глава администрации Ермак. Кстати, есть версия, что именно Ермак будет реальным министром иностранных дел.

Наконец, возникает вопрос к Зеленскому лично. Тот факт, что он осознал свою ошибку с правительством Гончарука и относительно быстро исправил ее, можно было бы оценить положительно, если бы не целый ряд обстоятельств. Во-первых, Гончарука и компанию изначально нечего было назначать. Во-вторых, на осознание ошибки ушло слишком много времени – почти полгода. В-третьих, на месте Гончарука и его правительства возникла столь же сомнительная конструкция во главе со Шмыгалем, по которому также имеется целая уйма вопросов. В-четвертых, несколько ослабив влияние грантоедов-соросят (хотя совсем, например, непонятно, почему пост министра юстиции продолжает занимать Денис Малюська?), Кабмин попадает под сильное влияние олигархата, а это мы уже много раз проходили, в том числе при Порошенко.

Наконец, в-пятых. Похоже, Зеленский забыл, что у нас не президентская форма республики, а парламентско-президентская. Тот факт, что он хоть как-то исправляет ошибки – это хорошо. Но он берет на себя несвойственную для президента в парламентско-президентской республике инициативу формирования и «перетрахивания», как говорит бацька Лукашенко, правительства. Другое дело, что у Зеленского нет другого выхода, ибо такую инициативу должна генерировать правящая коалиция или партия, а таковой является «Слуга народа», которая состоит из разнокалиберной массы. Но здесь Зеленский сам виноват, поскольку именно под его именем в парламент на последних выборах зашло огромное количество весьма сомнительного элемента.

Словом, поживем – увидим, но оснований для оптимизма пока крайне мало…