Итоги дня: Планы правительства, дедлайн по переговорам с Путиным и нефтяное пике

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Новый премьер Шмыгаль озвучил в Раде планы правительства, украинская экономика начала год с резкого падения, а на рынке нефти произошел обвал котировок, — такими были главные новости сегодня, 6 марта.

Человек дня — украинский фотограф Евгений Самученко, чей снимок с дрона вошел в десятку лучших на международном конкурсе International Mountain, Nature and Adventure Photo Contest в секции дрон-фотографии. Фотография имеет название Magic tree. На ней изображен остров Любви, расположенный в дендропарке «Софиевка» в Умани, информируют Экономические Новости.

Дедлайн по переговорам

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил о том, что выйдет из переговоров с Россией через год в случае отсутствия прогресса. Кроме того, президент Украины рассказал о существовании «двух-трех планов», в случае отказа от переговоров с Российской Федерацией, но не стал рассказывать о них детально.

Планы нового правительства

Новый украинский премьер Денис Шмыгаль в ходе вопросов к правительству в ВРУ сегодня, 6 марта, озвучил планы КМУ. В частности, он задекларировал намерение продолжить процесс децентрализации и улучшить условия для бизнеса. Глава правительства также сообщил, что Кабмин готовит пересмотр госбюджета на 2020 год.

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Падение экономики

В первый месяц текущего года украинская экономика сократилась на 0,5%. В обзоре Минэкономики со ссылкой на данные Госстата говорится о том, что в прошлом январе уменьшение Сводного индекса производства (СИП) составило 2,6% и, соответственно, сокращение ВВП оценено на уровне 0,5%. Отметим, эксперты рассказали «Экономическим Новостям» о том, сумеет ли новое правительство спасти пикетирующую экономику Украины.

Депутат на карантине

Сегодня стало известно о том, что депутат от ОПЗЖ Олег Волошин в прошлом месяце встречался во Франции с политиком, заразившимся коронавирусом. И хоть сам нардеп удалил свой пост, в котором ранее хвастался встречей, наблюдательные журналисты успели сделать скриншот. В сообщении Олега Волошина говорилось о его встрече с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который из-за коронавируса сейчас находится в реанимации. Проведенный экспресс-тест на заболевание дал отрицательный результат на коронавирус у украинского депутата, но оппозиционер будет неделю находиться на карантине.

Секрет ликвидации

Сегодня СМИ облетела информация от «спецагента» Олега Сугерея, который рассказал о том, насколько длительно готовилась спецоперация по ликвидации боевика Гиви и как в этом помогла некая блондинка. А вот в Службе безопасности Украины сообщили, что Олег Сурегей никогда у них не служил и открестились от этой информации.

Нефтяное пике

Эпидемия коронавируса отправила «черное золото» в пике. Сегодня, 6 марта, мировые цены на нефть эталонных марок ускорили снижение уже более чем на 7% на новостях вокруг заседания представителей стран ОПЕК+, которые были провалены. Так, в Вене министры всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ не смогли договориться по поводу дополнительного сокращения добычи.