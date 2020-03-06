Перезагрузка Кабмина: спасет ли Шмыгаль пикирующую экономику — мнения экспертов

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«Девятый вал» экономического кризиса вместе с коронавирусом уже приближается к Украине. На этом фоне Верховная Рада на внеочередном заседании, инициированном президентом Владимиром Зеленским, отправила в отставку премьера Алексея Гончарука и утвердила новый состав Кабмина. Новым премьером назначили Дениса Шмыгаля.

Многие эксперты считают, что в условиях кадрового голода он оказался наиболее компромиссной фигурой между олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Банковой.

«Экономические новости» спросили у экспертов, что они думают по поводу «перезагрузки» Кабмина, а также стоит ли ожидать улучшения экономической ситуации в Украине в ближайшее время.

Политический аналитик, народный депутат Украины III-VI созывов Тарас Чорновил считает, что логику действий президента Зеленского в процессе кадровой пертурбации в Кабмине проследить сложно. «Важно не столько почему назначили этих, а почему избавлялись от предыдущих. С Гончаруком назревал конфликт. Он начал представлять себя политиком, а Зеленский на такое реагирует очень болезненно. Предчувствуя возможную отставку, тот начал вести консультации с депутатами от «Слуги народа», договариваться о поддержке и это сразу стало известно Зеленскому. Думаю, Зеленский начал бояться политической конкуренции, каких-то подвохов, заговоров. Были еще разные игры связанны с Коломойским, но не думаю, что они основные. Гончарук и его сторонники пытаются представить увольнение как некую месть Коломойского за противодействие захвата «Центрэнерго». Но на самом деле каких-то активных действий не было, разве что в последний момент. Противодействие с Коломойским велось уже давно. И именно потому, что тот воюет против МВФ. Думаю, Коломойский сыграл свою роль как некий подстрекатель», — сказал политолог.

По его словам, нынешняя ситуация сильно напоминает коррупционный скандал во времена президентства Ющенко, когда в противостоянии Тимошенко — Порошенко тот не стал разбираться, а уволил обоих. «Тут нечто подобное. Абсолютно импульсивное действие. Без разбора полетов. Полное смещение Гончарука и его команды. Но говорить, что Коломойский выиграл тоже нельзя. Он собирался устранить Гончарука, но не ожидал, что вылетит Дубилет и он потеряет Оржеля. На самом деле потери есть, хотя они исправимы», — говорит Чорновил.

Тарас Чорновил также считает, что главным бенефециаром истории со сменой правительства является нынешний глава ОП Андрей Ермак. Так как предыдущие правительство формировалось под достаточно сильным, хоть и диверсифицированным, влиянием его предшественника Богдана, новый руководитель ОП решил, что ему надо иметь свое собственное представительство в исполнительной власти. «Это и является главным мотивом ускорения смены Кабмина. Зеленского подтолкнули на этот шаг. Падение рейтинга, угроза бунта шахтеров, которым правительство не смогло вернуть деньги, угроза бунта пенсионеров, которым не проиндексировали пенсии… То есть, у Зеленского было много мотивов для кадровых перестановок, но главный — все же Ермак с его решениями», — считает Чорновил.

Политолог также убежден, что ошибочно считать нового главу Кабмина человеком Ахметова. «Я покопался немного в источниках, плюс зная Рината Леонидовича лично, у меня складывается впечатление, что это очень большое преувеличение. С ДТЭК просто так не уходят. Там очень хорошие условия, перспективы, гарантии. И тот факт, что Шмыгаль перешел в команду Зеленского, признак того, что с Ахметовым у него уже не ладилось. Не идут люди от Ахметова. Если он ушел, значит его карьерные перспективы в ДТЭК как вспыхнули, так и угасли. И поэтому начал искать что-то новое. Думаю, что с Богданом на тот момент, когда тот рекомендовал его в Ивано–Франковскую ОГА уже имелись определенные контакты. То есть, там уже выстраивалась эта цепочка. Поэтому рассматривать Шмыгаля как человека Ахметова на сегодняшний день я вообще не склонен», — сказал эксперт.

В отношении самого состава нового Кабмина Чорновил высказывается не слишком оптимистично. «Полный провал экономического блока. Все, кого предлагали и с кем вели переговоры, отказались. Никто не захотел идти в этот временный, очень сомнительный Кабмин, на которого очень скоро снова будут вешать всех собак. Видно, что делали все наскоро, очень спешили. Хотели уложиться буквально в пару дней. Люди, которые оказались в министерских креслах преимущественно не самые лучшие карьеристы второго эшелона власти, которые формировалась во времена Кучмы, Ющенко, Януковича. Некоторых я знаю. Как Уманского — он неплохой исполнитель. Из него неплохой заместитель министра финансов, но из него нулевой глава Минфина. Основное — он категорический противник любых реформ. Он и с Яресько поссорился, когда был заместителем именно на основе того, что она исповедовала определенные реформаторские изменения. А тот был противником. То же касается и других персонажей», — добавил он.

По словам эксперт Института Growford, финансового аналитика Алексея Куща предпосылок для того, чтоб Кабмин Гончарука был отправлен в отставку было более чем достаточно, но самое главное — катастрофическое ухудшение макроэкономических показателей украинской экономики. «Действия этого Кабмина можно сравнить с действиями водителя, который на большой скорости несется на встречу бетонной стене. И его отставка — это резкий тормоз, который сделала нынешняя власть. Фактически еще немного и автомобиль в виде украинской экономики в лепёшку бы разбился о бетонную стену. Каждый день пребывания этого Кабмина стоил стране миллиардов гривен. Только за январь-февраль текущего года общий недобор в госбюджет составил 27 млрд. грн. Это почти 20% от базовых показателей. Если еще добавить авансовый платеж НАК «Нафтогаза» в размере 10 млрд. грн, который будет сделан за счет денег, полученных от «Газпрома», то мы получим недобор в размере 37 млрд. грн. Плюс примерно 3 млрд грн. недовозмещено НДС по сравнению с январем-февралем 2019 года, то общий недобор составит уже 40 млрд грн. Это просто катастрофическая цифра за два месяца. Такого системного бюджетного кризиса у нас не было со времен глобальных кризисов. Добавим также, что в январе продолжилось падение промышленного производства на 5%, которое продолжается седьмой месяц подряд», -заявил эксперт.

Кроме того, провал индексации пенсий в начале марта, что стало самым большим ударом по власти. В частности, этот процесс перенесли с марта на сентябрь, что фактически означает, что каждый пенсионер будет ограблен на полторы тысячи гривен. Также в перечень можно добавить невозможность провести радикальное снижение цен на природный газ и производных коммунальных тарифов для населения. «Никто не говорит о том, что административно нужно было уменьшить тарифы. Можно было их просто скорректировать с изменившимися рыночными условиями. Когда проводилась «шоковая терапия», ее почему-то проводили централизовано, в соответствии с решением государственного регулятора резко подняли тарифы по всей стране. Сейчас, когда возникла экономически обоснованная ситуация в сторону их снижения, почему-то такой синхронности добиться не получилось. Вот реальный ценник эффективности этого правительства», — отмечает Кущ.

По мнению эксперта, запускать «перезагрузку» Кабмина нужно было после проведения аудита его деятельности. Возможно, провести парламентские слушания по вопросу экономической политики, по минимизации рисков приближающегося глобального кризиса. «То есть, должен был бы быть очень серьезный разговор. И по результатам «мозгового штурма» нужно было принимать концептуальные решения построения экономической парадигмы и подбирать уже состав правительства. Вместо этого мы увидели фактически ручную «перезагрузку», когда вместо Кабмина Гончарука появилось несколько тюнингованная его версия. Суть правительства от этого не поменялась. Если в правительстве Гончарука баланс интересов был смещен в сторону внешнего управления, так называемой «группы финансовых спекулянтов». То в правительстве Шмыгаля баланс интересов смещен в сторону олигархов. Вот и все концептуальное отличие этой «перезагрузки».

«Новый премьер заявил, что будет реализовывать прежнюю экономическую политику. То есть, фактически войдет в лыжню, которую для него проложил Гончарук», — говорит Кущ. Он также отметил, что отсутствие ключевых министров экономического блока вовсе не является признаком кадрового голода. «Может сложиться впечатление, что кандидатов нет. Просто идет очень сильная борьба внутри этого правительства. Олигархическая надстройка, которая сейчас берет правительство под свой контроль пытается усилить свои позиции путем занятия ключевых экономических портфелей. Соответственно группа внешнего управления или «финансовых спекулянтов» тоже никуда не уходит и сопротивляется. Вот идет такое перетягивание канатов. Вопрос не в том, что не могут найти. А в том, что пока еще одна из сторон не перетянула канат в свою пользу», — резюмировал он.

По словам директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, кандидатура Шмыгаля на пост премьер-министра была выбрана спонтанно. «Оставлять Гончарука означало бы его только укрепить. Дважды не отставленный. Он бы тогда достаточно сильно был укреплен политически. Конечно, это головная боль для Зеленского. Раз пошел такой разговор по Тигипко и раз он отказался, то тут уже другого выбора не было. Оставлять Гончарука это значит, что Зеленский его не может уволить. Это был бы признак слабости. Поэтому уже взяли того, кто был под рукой. Производственник, представитель реального сектора. Где-то близок к Ахметову. Не из окружения Сороса. Вот и стал премьер-министром», — сказал эксперт.

Он также обратил внимание, что новое правительство, несмотря на то, что в нем останутся некоторые «соросята», уже не будет правительством Сороса. «Это будет уже не майданное, не постмайданное правительство, как это было с Кабмином Гончарука. Министры Гончарука были последними представителями майданной власти в Украине. Они доиграли последнюю майданную скрипку. Новые лица, среди которых много тех, кто работал раньше, и уже хорошо известны нам, выбирались не по идеологическому принципу, а с целью стабилизировать экономику. Я бы его так и назвал — правительство стабилизаторов. Не нужно ждать от них, что они совершат экономический прорыв, но они способны переориентировать экономику, стимулировать промышленность, прекратить играть с финансами», — считает политолог.

Карасев убежден, что в вопросе государственного управления должна быть определенная преемственность, однако скорректировать экономический курс страны необходимо. «Никаких разворотов делать не нужно. Еще одну революцию кадровую или революцию в экономической политике страна не выдержит. Но скорректировать курс надо. Можно навести порядок на таможне. Это же управленческое решение. Его надо решать. Надо выполнять бюджетные показатели. Надо выполнять план по доходам от таможни, налоговой и т.д. В Минфине надо скорректировать ситуацию по долговым обязательствам. Сейчас же пирамида может просто рухнуть. Потому что раньше, когда была относительно стабильная экономика, капитал заходил, а сейчас в связи с коронавирусом и прочими проблемами, спекулятивные капиталы этих «хищников», которые зарабатывают на украинских ценных бумагах, будут назад уходить. Нацбанк и Минфин должны работать над новой финансовой и монетарной политикой. Потому что как раньше уже не будет», — резюмировал эксперт.

Политолог Руслан Бортник считает, что любой опытный политик, с багажом и историей на посту премьер-министра был бы политическим конкурентом президенту. «Он бы не слушался указаний президента и потенциально мог бы подумать о президентской короне. Нет премьера, который не хотел бы стать президентом. И это одна из причин почему Зеленский не решился на фигуру вроде Тигипко. Не знаю насколько это было реально. Сложно пока представить. Но до кандидатуры Тигипко Зеленский еще не дорос, еще не созрел», — сказал эксперт.

В то же время он не исключил, если экономический кризис в стране будет усугубляться кадровые предпочтения могут поменяться. «Тогда на горизонте действительно могут появиться политические тяжеловесы, с самодостаточной оппозицией, со способностью президенту сказать «нет». Пока что Шмыгаль это не та фигура, которая способна перечить президенту. Или кому-либо еще. Но он удобная фигура. Президент выиграл время», — считает Бортник.

Среди «плюсов» новоиспечённого Кабмина политолог называет способность нового премьера договариваться с олигархами, так как он более «внутренне ориентирован». «Также это правительство более компетентно, нежели предыдущее. И это правительство приходит на более низкую планку социальных ожиданий. Ее так низко опустил Гончарук, что выполнение хотя бы базовых обещаний президента позволит этому правительству продлить себе жизнь», — резюмировал он.

Политический эксперт Андрей Бодров также высказался оптимистично в отношении кадровых изменений в Кабмине. По его мнению, позитивно, что в украинское правительство приходят экспортеры нашего суверенитета, так как нет «лучшего друга» для украинской экономики, чем крупная буржуазия, которая заинтересована в экономической стабильности в Украине. Он считает разговоры о том, что МВФ прекратит сотрудничество с Украиной надуманными. «Это больше инструменты политического влияния Гончарука, который не хотел уходить в отставку. Надо понаблюдать, как говорят врачи. Ничего другого не остается, как рассчитывать на мобилизацию внутренних резервов. Надо учитывать тот факт, что «девятый вал» экономического кризиса вместе с коронавирусом уже приближается к Украине. Мы достаточно интенсивно проедали свои внутренние ресурсы и бездарно тратили. Также нужен кредит доверия к новому составу правительства. Ситуация тяжелая. Нельзя сказать, что новые люди сядут в свои кресла и все моментально поменяется», — отметил эксперт.

По его мнению, состав правительства Гончарука страдал главным — отсутствием содержания. «Эти люди транслировали общеизвестные факты, демонстрировали махровый непрофессионализм и «западное сознание», не применимое к Украине», — резюмировал он.