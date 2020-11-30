Итоги ноября: Прививка от кризиса, «три орешка» президента и «платиновая карта» США для Украины

Главная » Политика » Итоги ноября: Прививка от кризиса, "три орешка" президента и "платиновая карта" США для Украины Итоги ноября: Прививка от кризиса, "три орешка" президента и "платиновая карта" США для Украины

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На выборах в Соединенных Штатах Америки победил Джо Байден, мир с надеждой и опаской готовится к массовой вакцинации от коронавируса, а Украина обсуждает введение полного локдауна на смену карантину выходного дня, - такими были главные новости ноября 2020.

Карантинный плен , информируют Экономические Новости.

Украина в последний месяц живет в режиме карантина выходного дня, а также — в стране ведутся дискуссии о введении жесткого локдауна. Светлые новогодние праздники в этом году вызывают тревогу: массовые гуляния, очереди в магазинах, походы по гостям могут усугубить ситуацию с количеством заболевших. В последний день месяца правительство обсуждало, нужно ли вводить жесткий карантин. Сейчас есть вероятная цифра, которая станет сигналом для возвращению к локдауну, — это 30 тысяч инфицированных в сутки.

Вакцины надежды

Буквально каждый день из разных фармфронтов поступали вести о том, что вакцины показывают высокую эффективность, потому многие страны уже составили календарь вакцинации. Мировые гиганты фарминдустрии завершили испытания вакцины от коронавируса, потому уже можно с точностью сказать, что в 2021 году мир начнёт массовую вакцинацию населения. Правда, иммунизацию начинать будем со стран побогаче. Тем не менее, новости не могут не радовать всех и каждого. В частности, 30 ноября стало известно том, что вакцина от коронавируса американской компании Moderna при первичном анализе оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания — и вовсе в 100%. Более детально обо всех вакцинах, подающих реальные шансы на спасение, можете читайте в материале.

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Вакцина на страже экономики

Новости о появлении вакцины ободрили страны, которые страшно устали за этот год под грузом пандемии. Глобальный кризис поставил на паузу многолетний прирост богатства в мире, отбросил большинство стран на несколько лет назад и заставил каждый день с ужасом считать убытки. Тем не менее, экономисты не торопятся заказывать банкет и очень осторожно делают свои прогнозы. В частности, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, самый осторожный банкир современности, считает успехи в разработках вакцин «хорошей и долгожданной новостью», но уточняет: это повлияет на глобальную экономику в среднесрочной перспективе, а не в ближайшем будущем.

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Три законопроекта Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский под конец ноября внёс в парламент три законопроекта, которые должны смягчить последствия усиления карантина для малого бизнеса и украинцев, которые лишились работы. Первый заключается в изменении Налогового кодекса, которыми предусматривается списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФЛП первой группы. Второй законопроект предусматривает помощь для украинцев, которые из-за карантина утратили часть доходов или бизнес. Третий — касается изменений в госбюджет, которыми предлагается профинансировать предложенные в первых двух проектах расходы средствами «антиковидного фонда».

Выбор украинцев

Эпопея с подсчетом голосов и вторыми турами на местных выборах наконец-то подошла к финалу: Центральная избирательная комиссия обнародовала официальные результаты местных выборов в Украине 25 октября, повторные выборы в отдельных городах — 15 ноября. Старые мэры в основной массе сумели сохранить свои кресла, хотя в некоторых городах и появились новые лица. В самых крупных украинских городах — Днепре, Львове, Николаеве, Одессе в результате второго тура победили действующие мэры Борис Филатов, Андрей Садовый, Александр Сенкевич и Геннадий Труханов.

Новая Америка Байдена

На протяжении всего ноября внимание всего мира было приковано к Соединенным Штатам Америки, где проходила самая реальная игра престолов. Искра интриги не гасла до самого последнего момента: никто не мог даже приблизительно сказать, кто победит в борьбе за место в Белом доме. Оба кандидата объявили себя победителями, а на улицы вытекала масса протестующих американцев. В результате, Дональд Трамп прошел все пять стадий — отрицание, гнев, торг, депрессия, — принял свое поражение.

С особым энтузиазмом победу демократа Джо Байдена приняли в Украине. Дело в том, что сейчас есть все основания полагать, что «украинское досье» станет одним из приоритетов внешней политики и политики администрации Байдена и будет фигурировать ключевым элементом его «президентского наследия». Именно потому в СМИ считают, что Украина с победой Байдена получила «платиновую карту» в Белом доме с очень высоким лимитом. Главное — быстро его не растратить.

Смерть футбольного бога

Бывший нападающий сборной Аргентины, Барселоны, Наполи и других клубов Диего Марадона 25 ноября скончался в возрасте 60 лет. Марадона считается одним из лучших футболистов ХХ века. На его счету более 550 матчей в профессиональной карьере, в которых он сумел забить больше 300 голов. Феномен Марадоны, который считается лучшим игроком 20-го века, заключается в том, что он сумел показать на поле не виданный ранее уровень игры.

ШАХматный феномен

Этой осенью только ленивый не обсуждал сериал «Ход королевы», в котором нереально легко и успешно слилась бытовая драма о гениальной шахматистке со своими «чертями» в голове и фэнтези о супергероях. Критики в один голос нахваливают сериал, который за 28 дней после премьеры посмотрели 62 миллионов пользователей платформы Netflix — это рекорд за всю историю популярного стримингового сервиса.