Вакцины надежды: Реальный шанс на спасение, «пустышки» и «темные лошадки»
Сразу три разработчика вакцины от коронавируса с оптимизмом заявили о невероятной эффективности препарата. Такие заявления вполне могут знаменовать собой начало конца коронавирусной пандемии, вот только готов ли новый вирус COVID-19 так просто сдаться человеку?
Последние новости с медицинских фронтов позволяют людям поверить в то, что возвращение к прежней жизни реально. Обычно путь вакцины от первых лабораторных испытаний и до массового применения занимает до шести лет, но сегодня такой срок — просто непозволительная роскошь для человечества. Именно потому лучшие умы по всему мира принялись искать спасительный эликсир, способный воскресить былую жизнь, когда каждое утро не начинается с подсчета жертв смертельного вируса. Сегодня клинические испытания проходят в общей сложности 47 вакцин в разных уголках планеты. Конечно же каждая страна могла бы только мечтать о создании вакцины, которая спасла бы от коронавирусного плена, но, на самом деле на это способны только компании, которые владеют необходимым фундаментом и огромными деньгами. Одинокий гений-смельчак без мощной поддержки, даже владея сверхчеловеческими знаниями и опытом, никогда не сможет создать вакцину. Потому с самого начала было понятно, что лидерами гонки будут США, Китай, Канада, Франция, Индия, Швейцария … К тому же шансы создать эффективную вакцину от коронавируса имеют именно фармакологические компании, которые ранее успешно работали над разработкой подобных вакцин и хорошо знакомы с правилами этой игры за жизнь, информируют Экономические Новости.
Фармакологические гиганты на тропе войны
Эксперты банковских групп Morgan Stanley и Credit Suisse оценили объем будущего рынка вакцин от коронавируса в колоссальную сумму от $10 млрд до $25 млрд в год. Тотальная вакцинация, которая и должна стать щитом человечества, защитившим его от вируса, может озолотить фармкомпании, потому самые крупные игроки вступили в борьбу и каждый день сообщают о новых успехах.
Лидеры по объему рыночной капитализации (агрегированный показатель суммарной стоимости акций), согласно рейтингу, представленному аналитической компанией GlobalData в I квартале 2020, выглядят таким образом (млрд дол. США):
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|Позиция
|Компания
|Рыночная капитализация компании
в млрд долларов
|1
|Johnson & Johnson
|345,7
|2
|Roche
|281,.3
|3
|Novartis
|210,6
|4
|Merck & Co.
|195,1
|5
|Pfizer
|181,1
|6
|Eli Lilly
|132,8
|7
|Bristol-Myers Squibb
|126,1
|8
|Amgen
|119,6
|9
|AstraZeneca
|117,6
|10
|Novo Nordisk
|112,8
|11
|AbbVie
|112,5
|12
|Sanofi
|110,8
|13
|GlaxoSmithKline
|94,4
|14
|Gilead Sciences
|94,1
|15
|CSL
|82,6
|16
|Vertex Pharmaceuticals
|61,7
|17
|Allergan
|58,3
|18
|Bayer
|57,3
|19
|Biogen
|55,1
|20
|Regeneron Pharmaceuticals
|53,7
Источник: GlobalData.
Лидера рейтинга, компанию Johnson & Johnson, на пути исследований ждала неприятность: в октябре им пришлось приостановить испытания из-за заболевания участника тестирования непонятной этимологии. Тем не менее, новая, но одобренная и многообещающая технология этого производителя находится на поздней стадии тестирования. В компании рассчитывают на то, что первые партии их вакцины будут доступны для сертификации уже в январе следующего года.
Ещё одной компании из этого списка — AstraZeneca, которую считали несомненным лидером гонки, довелось приостановить испытания по той же причине: у участника испытания было обнаружено воспаление спинного мозга. Но гигант не выбился из гонки и продолжил испытания, демонстрируя успехи. Самые свежие испытания показали, что препарат безопасен и эффективен для пациентов пожилого возраста с более слабым иммунитетом. Примерная стоимость вакцины AZF12222, разрабатываемой этой фирмой совместно с Оксфордским университетом, может составить около €2,8 ($3,3), сообщают в университете.
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А вот фармакологическая фирма Merck&Co, входящая в пятерку финансовых лидеров, в гонке за вакциной оказалась в роли догоняющего. Из-за колебаний руководства гигант стал аутсайдером: в начале пандемии во главе компании решили, что разработка вакцины занимает годы, потому лучше не рисковать и продолжать делать то, в чём они действительно давно имеют большие успехи. Сейчас Merck начала наверстывать упущенное и трудится сразу над двумя вакцинами и противовирусным препаратом для лечения коронавируса.
Кроме того, некоторые фармакологические гиганты объединились ради поиска вакцины и заметно продвинулись счет партнёрства между собой. Самый известный и многообещающий союз — Sanofi и GSK, которые вместе испытают белковую вакцину от коронавируса. Французы и британцы намерены провести третью фазу испытаний до конца этого года, и если всё пройдет успешно, то уже в 2021 смогут произвести миллиард вакцин. К слову, французская компания Sanofi довольно хорошо знакома украинцам, так как на территории нашей страны популярна трехвалентная интерактивная сплит-вакцина Ваксигрип их производства.
Лидеры гонки
Самая «прорывная» новость, которая подарила надежду миру, уставшему от пандемии, поступила от Германии и Соединенных Штатов Америки. Несмотря на рекордно короткие сроки изготовления, первые результаты клинических испытаний показали эффективность, превышающую 90%. Чуть позже разработчики и вовсе разразились новостью о том, что их детище имеет 95% эффективности. Препарат с рабочим «ником» BNT162b2 разработан Угуром Шахином и его супругой Озлем Тюречи, которые являются выходцами из семей трудовых мигрантов в Германии с турецкими корнями. Новость о высокой эффективности вакцины была омрачена тем фактом, что она может храниться при температуре -70 градусов по Цельсию, что делает её «спасательным кругом» для богатых. Дело в том, что технологию сверхглубокой заморозки редко используют в медицине, а страны с низким уровнем дохода и вовсе далеки от неё. А вот государства побогаче способны решить логистические головоломки, создать специальные морозильные фермы и оплатить всё необходимое, дабы чудо-вакцина уже в скором времени начала спасать жизни. В любом случае BioNTech и Pfizer обещают выпустить миллиард доз препарата, а аналитики убеждены в том, что в США допуск в экстренном порядке будет разрешен уже до конца 2020 года.
Спустя всего несколько дней ещё одна американская фармацевтическая компания, Moderna, сообщила о том, что её вакцина успешно преодолела третью фазу испытаний с участием более 30 000 добровольцев. Её эффективность 94,5%. Но главное преимущество Moderna, конечно же, заключается в том, что перевозить и хранить её куда проще, чем капризное детище Pfizer. Так, она может храниться при -20 градусов Цельсия и сохранять эффективность на протяжении тридцати дней. Как и в случае с Pfizer и BioNTech, Moderna решила пойти по самому современному и многообещающему пути мРНК-вакцинации, которая имеет целый ряд преимуществ по сравнению со старыми подходами на основе ДНК и вирусов. Компания проинформировала, что ее вакцина от коронавируса будет стоить от $32 до $37 за дозу.
Канадская биотехнологическая компания Medicago занимается открытием, разработкой и коммерциализацией вирусоподобных частиц в качестве потенциальных вакцин и лекарств. На эту компанию в мире с самого начала возлагали большие надежды, так как она имеет «черный пояс» в борьбе с самыми страшными вирусами. Так, в 2009 году канадцы выпустили вакцину против вируса гриппа H1N1 за 19 дней, в 2012 году создали 10 миллионов доз моновалентной вакцины против гриппа в течение одного месяца для Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Позже произвели моноклональные антитела к лихорадке Эбола. В середине ноября Medicago и GSK объявили о начале фазы 2/3 клинических испытаний адъювантной вакцины от COVID-19. Конечно же, компания бы не смогла оказаться на пороге открытия вакцины, если бы не солидные финансовые вливания со стороны правительства: предположительно в Medicago вложили 173 миллионов канадских долларов.
Китай: вакцина цвета хаки
С самого начала пандемии главным лидером гонки был Китай: сейчас там разрабатывают четыре вакцины. После того, как мир заговорил об успехах американских производителей, в Поднебесной начали заявлять, что их препараты ни в чем не отстают. Три вакцины разрабатываются в рамках государственной программы. Ещё одна, которую разработала CanSino Biologics, была одобрена для использования китайскими военными в начале лета. Именно последняя заслуживает отдельного внимания. Эта китайская вакцина нуждается в однократном введении и создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в человеческие клетки белок S. Несмотря на то что препарат уже массово используется в армии КНР, миру о ней известно очень мало: «темная лошадка» не спешит раскрыть детали. Кроме того, сейчас есть все основания полагать, что у старшей возрастной группы, которой максимально необходима спасительная вакцина, может быть иммунитет к аденовирусу, доставляющему белок S в клетки.
Индийский фронт
В Индии заявили о завершении набора добровольцев для финальной фазы испытаний вакцины CoviShield. Сам препарат обещают выпустить уже к концу текущего года. CoviShield разработали в лаборатории SII в индийском городе Пуне, используя материалы Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Также Индия начала производство вакцины-кандидата CDX-005 для биотех-компании Codagenix США. Эта вакцина интересна тем, что должна вводиться не посредством инъекции, а через нос. Если не возникнет никаких трудностей, то к концу года в Британии начнутся испытания на людях. Кроме того, на территории Индии проверят и будут производить партии потенциальных вакцин от Novavax (NVX-CoV2373) и Bharat Biotech (CoVaxin), на которые мир полагает большие надежды. Обе вакцины сейчас находятся на третьей стадии испытаний.
Российские вакцины
В России и вовсе решили не тратить время на длительные испытания: там, несмотря на скепсис многих экспертов, допуск получили две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». После заявления Pfizer о том, что эффективность их вакцины составляет 90%, в РФ стали говорить, что эффективность их изделия ещё на два процента выше, чем у американцев. Вот только международные эксперты обратили внимание на подозрительные совпадения в данных различных подопытных групп и потребовали более детальную информацию о проведенных испытаниях. Издание Science сообщало, что Россия ещё нескоро сможет использовать свою вакцину и сама хорошо это знает. К тому же уже сегодня известно о десяти российских врачах, которые получили вакцину «Спутник V», но заразились коронавирусом. И это только согласно официальным данным.
Ставки больших игроков
Исследовательский центр Global Health Innovation Center при Университете Дьюка сообщил о том, что развитые страны успели зарезервировать больше половины всех будущих вакцин. В частности, перспективная вакцина Pfizer-BioNTech разлетается, как горячие пироги. На неё оформлено 600 млн заказов. Развитые страны также делают ставку на Moderna: США уже заказали у компании 100 млн доз вакцины, Канада — 56 млн доз, Великобритания 50 млн доз, а Швейцария «забила» 4,5 млн доз.
Ещё задолго до того, как появились первые заявления об успехе некоторых производителей вакцины, Еврокомиссия заключила первое соглашение о закупке 300 миллионов доз вакцины от COVID-19 у AstraZeneca и Sanofi. В ноябре также стало известно о том, что Европа закупает 300 млн доз вакцин у BioNTech и Pfizer. Цена вакцины от коронавируса, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, для стран Европейского союза составит €15,5 ($18,34), за дозу сообщает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС, участвовавшего в переговорах о поставках.
Вместе с тем представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС подписывает соглашения о поставках вакцины исключительно со странами, которые будут производить вакцину на территории Европейского союза. В частности, там не намерены вести переговоры с РФ или Китаем.
В свою очередь, власти США сообщали о готовности закупать препараты, которые дают хотя бы 50-процентую защиту от COVID-19. Еще в середине августа там забронировали для своих граждан 800 млн доз у шести фармкомпаний.
Украина также ведет активные переговоры о поставках зарубежных вакцин. Кроме инициативы COVAX, в рамках которой наша страна должна получить «спеццену» на закупку, Минздрав планирует подписать договор с Pfizer, Moderna, Sinovac и Синофарм.
Вопросы без ответов
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с заявлением о том, что появление вакцины не остановит пандемию COVID-19, отметив, что «у вируса все еще есть куда двигаться». Кроме того, в отчете исследователей, собранных британским Королевским обществом, говорится, что человечество должно быть «реалистичным» в отношении того, чего может достичь вакцина. Ученые разводят руками, заявляя, что и речи не может быть о том, чтобы жизнь резко вернулась в нормальное русло в самое ближайшее время. По словам руководителя отдела химической инженерии Имперского колледжа Лондона профессора Нилая Шаха, данные ранних испытаний предполагают, что вакцины вызывают иммунный ответ, но турбо-исследования ещё не показали, достаточно ли этого для полной защиты или уменьшения симптомов Covid. Тревогу у ученых вызывает тот факт, что инновационные РНК-вакцины пока что не прошли испытание массовым производством.
Кроме того, иммунологи пока не нашли ответы на два важных вопроса. Во-первых, будет ли достаточно сделать прививку один раз или же понадобятся бустеры? Также обеспокоенность вызывает вопрос о том, будет ли спасать вакцина пожилых людей с «уставшей» иммунной системой. Ещё один очень важный момент касается особой категории людей-антипрививочников, которые сейчас упрямо отказываются носить маски и придерживаться карантина. Будут ли заставлять вакцинировать школьников или, к примеру, работников в домах престарелых? С этой категорией людей уже сейчас необходимо проводить беседы, так как зачастую главная идея антипрививочников даже не в вере, а в отсутствии знаний. Например, о новых методах изготовления современной вакцины.
Все эти вопросы ещё станут предметом для жарких дискуссий, но в любом случае, успешные исследования фармкампаний не могут не вселять надежду уставшим от коронавирусного года людям.