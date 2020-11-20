Вакцины надежды: Реальный шанс на спасение, «пустышки» и «темные лошадки»

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Сразу три разработчика вакцины от коронавируса с оптимизмом заявили о невероятной эффективности препарата. Такие заявления вполне могут знаменовать собой начало конца коронавирусной пандемии, вот только готов ли новый вирус COVID-19 так просто сдаться человеку?

Последние новости с медицинских фронтов позволяют людям поверить в то, что возвращение к прежней жизни реально. Обычно путь вакцины от первых лабораторных испытаний и до массового применения занимает до шести лет, но сегодня такой срок — просто непозволительная роскошь для человечества. Именно потому лучшие умы по всему мира принялись искать спасительный эликсир, способный воскресить былую жизнь, когда каждое утро не начинается с подсчета жертв смертельного вируса. Сегодня клинические испытания проходят в общей сложности 47 вакцин в разных уголках планеты. Конечно же каждая страна могла бы только мечтать о создании вакцины, которая спасла бы от коронавирусного плена, но, на самом деле на это способны только компании, которые владеют необходимым фундаментом и огромными деньгами. Одинокий гений-смельчак без мощной поддержки, даже владея сверхчеловеческими знаниями и опытом, никогда не сможет создать вакцину. Потому с самого начала было понятно, что лидерами гонки будут США, Китай, Канада, Франция, Индия, Швейцария … К тому же шансы создать эффективную вакцину от коронавируса имеют именно фармакологические компании, которые ранее успешно работали над разработкой подобных вакцин и хорошо знакомы с правилами этой игры за жизнь, информируют Экономические Новости.

Фармакологические гиганты на тропе войны

Эксперты банковских групп Morgan Stanley и Credit Suisse оценили объем будущего рынка вакцин от коронавируса в колоссальную сумму от $10 млрд до $25 млрд в год. Тотальная вакцинация, которая и должна стать щитом человечества, защитившим его от вируса, может озолотить фармкомпании, потому самые крупные игроки вступили в борьбу и каждый день сообщают о новых успехах.

Лидеры по объему рыночной капитализации (агрегированный показатель суммарной стоимости акций), согласно рейтингу, представленному аналитической компанией GlobalData в I квартале 2020, выглядят таким образом (млрд дол. США):

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Позиция Компания Рыночная капитализация компании

в млрд долларов 1 Johnson & Johnson 345,7 2 Roche 281,.3 3 Novartis 210,6 4 Merck & Co. 195,1 5 Pfizer 181,1 6 Eli Lilly 132,8 7 Bristol-Myers Squibb 126,1 8 Amgen 119,6 9 AstraZeneca 117,6 10 Novo Nordisk 112,8 11 AbbVie 112,5 12 Sanofi 110,8 13 GlaxoSmithKline 94,4 14 Gilead Sciences 94,1 15 CSL 82,6 16 Vertex Pharmaceuticals 61,7 17 Allergan 58,3 18 Bayer 57,3 19 Biogen 55,1 20 Regeneron Pharmaceuticals 53,7

Источник: GlobalData.

Лидера рейтинга, компанию Johnson & Johnson, на пути исследований ждала неприятность: в октябре им пришлось приостановить испытания из-за заболевания участника тестирования непонятной этимологии. Тем не менее, новая, но одобренная и многообещающая технология этого производителя находится на поздней стадии тестирования. В компании рассчитывают на то, что первые партии их вакцины будут доступны для сертификации уже в январе следующего года.

Ещё одной компании из этого списка — AstraZeneca, которую считали несомненным лидером гонки, довелось приостановить испытания по той же причине: у участника испытания было обнаружено воспаление спинного мозга. Но гигант не выбился из гонки и продолжил испытания, демонстрируя успехи. Самые свежие испытания показали, что препарат безопасен и эффективен для пациентов пожилого возраста с более слабым иммунитетом. Примерная стоимость вакцины AZF12222, разрабатываемой этой фирмой совместно с Оксфордским университетом, может составить около €2,8 ($3,3), сообщают в университете.

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А вот фармакологическая фирма Merck&Co, входящая в пятерку финансовых лидеров, в гонке за вакциной оказалась в роли догоняющего. Из-за колебаний руководства гигант стал аутсайдером: в начале пандемии во главе компании решили, что разработка вакцины занимает годы, потому лучше не рисковать и продолжать делать то, в чём они действительно давно имеют большие успехи. Сейчас Merck начала наверстывать упущенное и трудится сразу над двумя вакцинами и противовирусным препаратом для лечения коронавируса.

Кроме того, некоторые фармакологические гиганты объединились ради поиска вакцины и заметно продвинулись счет партнёрства между собой. Самый известный и многообещающий союз — Sanofi и GSK, которые вместе испытают белковую вакцину от коронавируса. Французы и британцы намерены провести третью фазу испытаний до конца этого года, и если всё пройдет успешно, то уже в 2021 смогут произвести миллиард вакцин. К слову, французская компания Sanofi довольно хорошо знакома украинцам, так как на территории нашей страны популярна трехвалентная интерактивная сплит-вакцина Ваксигрип их производства.

Лидеры гонки

Самая «прорывная» новость, которая подарила надежду миру, уставшему от пандемии, поступила от Германии и Соединенных Штатов Америки. Несмотря на рекордно короткие сроки изготовления, первые результаты клинических испытаний показали эффективность, превышающую 90%. Чуть позже разработчики и вовсе разразились новостью о том, что их детище имеет 95% эффективности. Препарат с рабочим «ником» BNT162b2 разработан Угуром Шахином и его супругой Озлем Тюречи, которые являются выходцами из семей трудовых мигрантов в Германии с турецкими корнями. Новость о высокой эффективности вакцины была омрачена тем фактом, что она может храниться при температуре -70 градусов по Цельсию, что делает её «спасательным кругом» для богатых. Дело в том, что технологию сверхглубокой заморозки редко используют в медицине, а страны с низким уровнем дохода и вовсе далеки от неё. А вот государства побогаче способны решить логистические головоломки, создать специальные морозильные фермы и оплатить всё необходимое, дабы чудо-вакцина уже в скором времени начала спасать жизни. В любом случае BioNTech и Pfizer обещают выпустить миллиард доз препарата, а аналитики убеждены в том, что в США допуск в экстренном порядке будет разрешен уже до конца 2020 года.

Спустя всего несколько дней ещё одна американская фармацевтическая компания, Moderna, сообщила о том, что её вакцина успешно преодолела третью фазу испытаний с участием более 30 000 добровольцев. Её эффективность 94,5%. Но главное преимущество Moderna, конечно же, заключается в том, что перевозить и хранить её куда проще, чем капризное детище Pfizer. Так, она может храниться при -20 градусов Цельсия и сохранять эффективность на протяжении тридцати дней. Как и в случае с Pfizer и BioNTech, Moderna решила пойти по самому современному и многообещающему пути мРНК-вакцинации, которая имеет целый ряд преимуществ по сравнению со старыми подходами на основе ДНК и вирусов. Компания проинформировала, что ее вакцина от коронавируса будет стоить от $32 до $37 за дозу.

Канадская биотехнологическая компания Medicago занимается открытием, разработкой и коммерциализацией вирусоподобных частиц в качестве потенциальных вакцин и лекарств. На эту компанию в мире с самого начала возлагали большие надежды, так как она имеет «черный пояс» в борьбе с самыми страшными вирусами. Так, в 2009 году канадцы выпустили вакцину против вируса гриппа H1N1 за 19 дней, в 2012 году создали 10 миллионов доз моновалентной вакцины против гриппа в течение одного месяца для Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Позже произвели моноклональные антитела к лихорадке Эбола. В середине ноября Medicago и GSK объявили о начале фазы 2/3 клинических испытаний адъювантной вакцины от COVID-19. Конечно же, компания бы не смогла оказаться на пороге открытия вакцины, если бы не солидные финансовые вливания со стороны правительства: предположительно в Medicago вложили 173 миллионов канадских долларов.

Китай: вакцина цвета хаки

С самого начала пандемии главным лидером гонки был Китай: сейчас там разрабатывают четыре вакцины. После того, как мир заговорил об успехах американских производителей, в Поднебесной начали заявлять, что их препараты ни в чем не отстают. Три вакцины разрабатываются в рамках государственной программы. Ещё одна, которую разработала CanSino Biologics, была одобрена для использования китайскими военными в начале лета. Именно последняя заслуживает отдельного внимания. Эта китайская вакцина нуждается в однократном введении и создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в человеческие клетки белок S. Несмотря на то что препарат уже массово используется в армии КНР, миру о ней известно очень мало: «темная лошадка» не спешит раскрыть детали. Кроме того, сейчас есть все основания полагать, что у старшей возрастной группы, которой максимально необходима спасительная вакцина, может быть иммунитет к аденовирусу, доставляющему белок S в клетки.

Индийский фронт

В Индии заявили о завершении набора добровольцев для финальной фазы испытаний вакцины CoviShield. Сам препарат обещают выпустить уже к концу текущего года. CoviShield разработали в лаборатории SII в индийском городе Пуне, используя материалы Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Также Индия начала производство вакцины-кандидата CDX-005 для биотех-компании Codagenix США. Эта вакцина интересна тем, что должна вводиться не посредством инъекции, а через нос. Если не возникнет никаких трудностей, то к концу года в Британии начнутся испытания на людях. Кроме того, на территории Индии проверят и будут производить партии потенциальных вакцин от Novavax (NVX-CoV2373) и Bharat Biotech (CoVaxin), на которые мир полагает большие надежды. Обе вакцины сейчас находятся на третьей стадии испытаний.

Российские вакцины

В России и вовсе решили не тратить время на длительные испытания: там, несмотря на скепсис многих экспертов, допуск получили две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». После заявления Pfizer о том, что эффективность их вакцины составляет 90%, в РФ стали говорить, что эффективность их изделия ещё на два процента выше, чем у американцев. Вот только международные эксперты обратили внимание на подозрительные совпадения в данных различных подопытных групп и потребовали более детальную информацию о проведенных испытаниях. Издание Science сообщало, что Россия ещё нескоро сможет использовать свою вакцину и сама хорошо это знает. К тому же уже сегодня известно о десяти российских врачах, которые получили вакцину «Спутник V», но заразились коронавирусом. И это только согласно официальным данным.

Ставки больших игроков

Исследовательский центр Global Health Innovation Center при Университете Дьюка сообщил о том, что развитые страны успели зарезервировать больше половины всех будущих вакцин. В частности, перспективная вакцина Pfizer-BioNTech разлетается, как горячие пироги. На неё оформлено 600 млн заказов. Развитые страны также делают ставку на Moderna: США уже заказали у компании 100 млн доз вакцины, Канада — 56 млн доз, Великобритания 50 млн доз, а Швейцария «забила» 4,5 млн доз.

Ещё задолго до того, как появились первые заявления об успехе некоторых производителей вакцины, Еврокомиссия заключила первое соглашение о закупке 300 миллионов доз вакцины от COVID-19 у AstraZeneca и Sanofi. В ноябре также стало известно о том, что Европа закупает 300 млн доз вакцин у BioNTech и Pfizer. Цена вакцины от коронавируса, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, для стран Европейского союза составит €15,5 ($18,34), за дозу сообщает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС, участвовавшего в переговорах о поставках.

Вместе с тем представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС подписывает соглашения о поставках вакцины исключительно со странами, которые будут производить вакцину на территории Европейского союза. В частности, там не намерены вести переговоры с РФ или Китаем.

В свою очередь, власти США сообщали о готовности закупать препараты, которые дают хотя бы 50-процентую защиту от COVID-19. Еще в середине августа там забронировали для своих граждан 800 млн доз у шести фармкомпаний.

Украина также ведет активные переговоры о поставках зарубежных вакцин. Кроме инициативы COVAX, в рамках которой наша страна должна получить «спеццену» на закупку, Минздрав планирует подписать договор с Pfizer, Moderna, Sinovac и Синофарм.

Вопросы без ответов

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с заявлением о том, что появление вакцины не остановит пандемию COVID-19, отметив, что «у вируса все еще есть куда двигаться». Кроме того, в отчете исследователей, собранных британским Королевским обществом, говорится, что человечество должно быть «реалистичным» в отношении того, чего может достичь вакцина. Ученые разводят руками, заявляя, что и речи не может быть о том, чтобы жизнь резко вернулась в нормальное русло в самое ближайшее время. По словам руководителя отдела химической инженерии Имперского колледжа Лондона профессора Нилая Шаха, данные ранних испытаний предполагают, что вакцины вызывают иммунный ответ, но турбо-исследования ещё не показали, достаточно ли этого для полной защиты или уменьшения симптомов Covid. Тревогу у ученых вызывает тот факт, что инновационные РНК-вакцины пока что не прошли испытание массовым производством.

Кроме того, иммунологи пока не нашли ответы на два важных вопроса. Во-первых, будет ли достаточно сделать прививку один раз или же понадобятся бустеры? Также обеспокоенность вызывает вопрос о том, будет ли спасать вакцина пожилых людей с «уставшей» иммунной системой. Ещё один очень важный момент касается особой категории людей-антипрививочников, которые сейчас упрямо отказываются носить маски и придерживаться карантина. Будут ли заставлять вакцинировать школьников или, к примеру, работников в домах престарелых? С этой категорией людей уже сейчас необходимо проводить беседы, так как зачастую главная идея антипрививочников даже не в вере, а в отсутствии знаний. Например, о новых методах изготовления современной вакцины.

Все эти вопросы ещё станут предметом для жарких дискуссий, но в любом случае, успешные исследования фармкампаний не могут не вселять надежду уставшим от коронавирусного года людям.