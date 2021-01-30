«Реформа» Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины

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Тему "реформирования" оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины приходится срочно продолжить, так как подтверждаются опасения, высказанные в недавнем материале "Укроборонпром к дерибану готов", посвященному этой теме. В Верховной Раде в первом чтении 29 января был протянут законопроект, которым, среди прочего, предусмотрена корпоратизация предприятий ОПК с дальнейшей "прихватизацией" корпоративных прав фактически "на шару", то есть, речь идет об узаконивании мародерства, краже оборонного комплекса страны, в которой, напомним, идет война.

Уже само название законопроекта настораживает тех граждан, которых в былые времена принято было называть «политически грамотными». Законопроект № 3822 от 9.07.2020 года называется скромно и буднично «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности«, информируют Экономические Новости.

История вопроса. Действующие лица и исполнители

Наученные горьким опытом украинцы с подозрением относятся к реформам, опасаясь, что затеваются они не для страны и народа, а для создания условий обогащения заинтересованных лиц. Кроме того, дерибан крупных промышленных предприятий с последующим формированием олигархических кланов на рубеже 1990-2000 годов очень часто сопровождался принятием Радой подобного рода лоббистских законов, начинавшихся словами «Об особенностях реформирования, приватизации…» и так далее конкретного предприятия или отрасли. Так за копейки или вообще задаром ушли по рукам металлургические предприятия, энергетика и так далее. Нормативы, которые для этого протаскивались в Раде, прописывались для того, чтобы конкретный объект попадал в конкретные руки, для чего под куполом на коррупционной основе собиралось нужное количество голосов.

Сейчас нечто подобное происходит с ОПК страны. Очевидно, что те персонажи из числа депутатов и чиновников, которые проталкивают норматив о приватизации предприятий ОПК, являются всего лишь марионетками, и не столь важно, «ведают ли они, что творят». Настоящие интересанты дерибана находятся за кулисами, точнее, за пределами Украины, о чем ниже.

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Список авторов законопроекта приводим именно в том виде, как они значатся на сайте Верховной Рады за подписью некоего Игоря Копытина, нардепа, члена комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, главы подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации, бывшего торговца частными самолетами и вертолетами, запчастями к ним и к дизельным автомашинам, чемпиона Европе по рукопашному бою — словом, типичного представителя фракции «Слуга народа», допущенного к решению столь серьезных вопросов:

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

проєкту Закону України

Про особливості реформування

підприємств оборонно-промислового комплексу

державної форми власності

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1. Копитін Ігор Володимирович – народний депутат України.

2. Завітневич Олександр Михайлович – народний депутат України.

3. Панаіотіді Світлана Миколаївна – заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

4. Кострицький Володимир Віталійович – помічник-консультант народного депутата України.

5. Гусєв Юрій Веніамінович – Генеральний директор ДК «Укроборонпром».

6. Бондар Роман Володимирович – заступник Генерального директора ДК «Укроборонпром».

7. Найєм Мустафа-Масі – заступник Генерального директора ДК «Укроборонпром».

8. Федорчук Д.Е. — к.ю.н., доц., директор з правових питань ДК «Укроборонпром».

9. Сізіков Я.О. — начальник управління правової експертизи ДК «Укроборонпром».

10. Михайлюк Ю.В. — головний спеціаліст з правових питань управління правової експертизи ДК «Укроборонпром».

11. Мельниченко О.О. — головний спеціаліст з правових питань управління правової експертизи ДК «Укроборонпром».

12. Уруський Олег Семенович – Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України.

13. Іващенко Валерій Володимирович – Перший заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Народний депутат України І.В. Копитін (посв. № 330)

И таких «видных специалистов» в сфере обороны, военной промышленности и производства вообще в этом списке очень много. Хотелось бы отдельно отметить всем хорошо известного Мустафу Найема; грантоеда с богословским дипломом, а ныне главу «Укроборонпрома» Юрия Гусева, о котором уже приходилось писать; ряд юристов «Укроборонпрома», не сумевших юридически грамотно выписать норматив, о чем свидетельствует заключение Главного научно-экспертного управления Рады… Ко всей этой публике, собственно, вопросов нет, включая даже вице-премьера и министра стратегических отраслей Олега Уруского, который, похоже, подписывается под дерибаном тех самых «стратегических отраслей».

Единственный, кому хотелось бы задать вопросы, это бывший и.о.министра обороны, а ныне замминистра стратегических отраслей Валерий Иващенко, 1956 года рождения, кадровый военный-ракетчик, окончивший Военно-космическую инженерную академию имени А.Ф.Можайского и Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (бывш. Ф.Дзержинского), служивший на инженерных и командных должностях на космодромах Байконур и Плесецк.

Неужели кадровый военный советского разлива полковник Иващенко не понимает, что так называемый норматив, в числе авторов которого он значится, есть жалкая попытка легитимации дерибана, то есть уничтожения оборонной промышленности страны, особенно в нынешних вопиющих условиях войны и тотальной коррупции?

Интересна история «внесения-вынесения» этого норматива в парламент. Проект норматива был внесен в Раду 9 июля 2020 года. Документ провалялся без движения полгода. Перед самым новым годом, 16 декабря он был отозван, но уже через два дня, 18 декабря в Раду был возвращен доработанный текст, который передали в профильный комитет. А уже 20 января, буквально сразу после окончания новогодних вакаций и возобновления работы Рады комитет одобрил документ и рекомендовал внести его в повестку дня 4-й сессии ІХ созыва.

Наконец, 29 января 2021 года норматив был скоропостижно, не дожидаясь парламентских каникул, принят в первом чтении минимальными 227 голосами (против — 22, воздержались — 47, не голосовал — 41, всего в зале присутствовали 337 депутатов). Фактически первое чтение было проголосовано силами «слуг народа», но поскольку и они голосовали далеко не все своим «монобольшинством» (проголосовали 202 «слуги»), то пришлось добавлять «голоса Сороса», а также поднанять голоса у «Довіри» и внефракционных.

Бурные радости в соцсетях дают возможность окончательно понять, что лоббистами является разного рода грантоедский элемент из «атлантических советов», из числа «борцов против коррупции за деньги Сороса» и прочих. Обращает на себя внимание тот факт, что против принятия документа в первом чтении солидаризировались такие, казалось бы, непримиримые враги, как фракции ОПЗЖ Медведчука-Фирташа, «Батьківщини» Тимошенко, Евросолидарности Порошенко, «За майбутнє» Коломойского.

Либретто уничтожения оборонки. Краткое содержание

Основные претензии к нормативу и опасности, в нем заложенные, изложены в экспертных выводах Главного научно-экспертного управления Верховной Рады. При полном отсутствии малейших политических моментов выводы содержат исключительно юридическую оценку проталкиваемого документа.

В частности, предложенный механизм реформирования Государственного концерна «Укроборонпром» в акционерное общество состоит в создании особых юридических условий, направленных на предоставление этому субъекту хозяйствования исключительного положения. В частности, это не применение к этому субъекту норм общего гражданского и хозяйственного законодательства. То же самое предлагается в отношении хозяйственных обществ, которые будут сформированы из нынешних унитарных государственных предприятий, входящих в концерн «Укроборонпром».

Иными словами, эти хозяйствующие субъекты предлагается поставить даже не вне закона, а над законом. Обратим внимание, что это предлагает «грантоедская публика», пропагандирующая светлые идеалы западной демократии и права, в соответствии с которыми законная правовая процедура является «священной коровой».

В выводах Главного управления Верховной Рады совершенно справедливо отмечается, что такая исключительность ведет к непрозрачности в финансовой и производственной деятельности создаваемых субъектов. Это также ведет к утрате государственного контроля и к соответствующим тяжелым последствиям для обороноспособности страны.

Обращает на себя внимание норма законопроекта, согласно которой, по решению Кабмина, пакет акций или часть уставного капитала хозяйственного общества в ОПК, которые принадлежат государству, акционерному обществу или хозяйственному товариществу в ОПК, могут быть переданы в собственность для формирования уставного капитала.

Кроме того, законопроект дает право акционерным и хозяйственным товариществам в ОПК по решению Кабмина отчуждать пакеты акций или долю уставного капитала хозяйственного товарищества, которое принадлежит акционерному или хозяйственному товариществу в ОПК, в размере, не превышающем 25%-1 акция.

Мало того, что так создается возможность фактической приватизации государственных предприятий ОПК и создания на их основе явочным порядком хозяйствующих субъектов. Но это еще и будет делаться в обход закона Украины о приватизации государственной и коммунальной собственности. Проще говоря, это «растаскивание» государственной собственности, да еще в такой критически важной сегодня сфере, как оборонная промышленность.

Кроме того, в проекте содержится норма, позволяющая отказаться от проведения оценки имущества в соответствии с законом об оценке имущества и имущественных прав при превращении концерна и его участников в соответствующие товарищества. Также предлагается отказ от регистрации недвижимого имущества при его бесплатной передаче другому хозяйственному обществу в ОПК до его превращения, что может привести к утрате такого имущества, а уставные капиталы создаваемых хозяйственных обществ в ОПК будут сформированы, исходя из стоимости, которая не соответствует реальности.

Едва ли следует говорить о том, что таким образом открывается широчайшее поле для манипуляций, коррупции, воровства, иных злоупотреблений. Обратим внимание, это не просто финансовый ущерб, но урон обороноспособности страны в военное время.

В нормативе не определены полномочия центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную военно-промышленную политику. Не урегулированы вопросы взаимодействия этого органа с концерном и его участниками. Не учтены нормы закона Украины о национальной безопасности в части полномочий этого органа определять приоритетные направления развития ОПК, обеспечивать нормативно-правовое регулирование, анализировать состояние и тенденции развития ОПК Украины, разрабатывать и организовывать выполнение государственных программ развития предприятий ОПК.

Очевидно, что указанные «недоработки», независимо от того, сознательно и с умыслом они сделаны или являются следствием банального разгильдяйства и непрофессионализма сочинителей этого норматива, не только создают широкие возможности для злоупотреблений и воровства, но также чреваты серьезными угрозами обороноспособности страны.

Эксперты Главного управления Рады обращают внимание на то обстоятельство, что в законопроекте не урегулирован вопрос максимального вознаграждения членам наблюдательного совета акционерного общества. Также имеет место неопределенность с действиями товарищества, если члены наблюдательного совета не подают заявление о прекращении своих полномочий при выявлении их несоответствия требованиям, установленным законодательством.

Кроме вышеуказанного, парламентские юридические эксперты обнаружили в тексте законопроекта еще изрядное количество «ляпов», но ограничимся перечисленными, которые, по нашему мнению, открывают широкие возможности для злоупотреблений и чреваты ущербом для обороноспособности страны.

Кому это выгодно

От себя добавим еще одно соображение, касающееся собственно наблюдательных советов. Попутно вопрос: каково мнение по поводу подобного реформирования у члена Наблюдательного совета «Укроборонпрома» Владимира Горбулина, бывшего ракетчика, работника КБ «Южное», опытного производственника и управленца? Почему Горбулин отмалчивается в столь, мягко говоря, неоднозначной ситуации, когда важным было бы его мнение, а не писанина «грантоедской молодежи» в фейсбуке?..

Однако вернемся в наблюдательному совету. Введение этих органов происходит под давлением внешних интересантов и далеко не всегда ведет к улучшению ситуации на вверенных государственных предприятиях даже в плане декларируемой борьбы с коррупцией. Примеры «Укрзалізниці» и того же «Укроборонпрома» перед глазами. Особенно если будут проводиться «реформы», подобные вышеописанным, которые только расширяют возможности для злоупотреблений. Можно уже с уверенностью сказать, что в борьбе с коррупцией все эти надстройки и внешнее управление вообще не дали ничего, от слова совсем. Более того, они породили новую коррупцию, а многие «борцы с коррупцией» сами оказались замешанными в коррупционных скандалах.

Не говоря уже о том, что эти надстройки создают дополнительную бюрократию, но никак не способствует работе. Например, на предприятии «Антонов», которым со времен Порошенко «рулили» уже все кто не попадя, включая бывших автодилеров, категорически возражают против навязывания наблюдательного совета и вообще против надстройки в виде «Укроборонпрома», о чем приходилось писать буквально недавно. Ведь «Антонову», «Южмашу», «Мотор Сичи», танковому заводу имени Малышева, «Хартрону» и другим предприятиям оборонки нужны заказы и финансирование, а не дополнительные бюрократические надстройки, которые мало того, что бесполезны, так еще и высасывают из загибающихся предприятий огромные средства на их содержание, включая скандальные зарплаты членов этих советов.

Наконец, совершенно очевидно, что руками указанных выше «реформаторов» выстраивается внешнее управление оборонкой, которое, кроме прочего, будет просто уничтожать обороноспособность Украины.

Яркий пример — скандал вокруг покупки китайскими компаниями корпоративных прав производителя авиадвигателей предприятия «Мотор Сич» и фактического запрета американцами Украине эту сделку окончить, о чем также приходилось писать. Выгодно ли Украине сотрудничество в Китаем именно в сфере высоких технологий? Трудно сказать… Но при правильном подходе, вполне возможно, что выгодно. Во всяком случае, в отличие от китайцев, американцы даже близко не демонстрируют желания поддержать наш авиапром и вообще высокотехнологичные производства. Тем более что Америке они не нужны и составляют ненужную им конкуренцию.

Есть еще обстоятельство, состоящее в том, что в современном мире все большее значение опять имеет военная сила, разрабатываются новые виды вооружений и совершенствуются существующие. В этих условиях все чаще звучит мнение, что Украина, даже с учетом углубляющегося кризиса в экономике, все еще в состоянии восстановить на минимально достаточном уровне свой оборонный потенциал в виде оружия сдерживания. Не вдаваясь в подробности, отметим, что это могут быть ракеты среднего радиуса действия, возможно, даже ограниченный объем ядерных боеголовок, системы ПВО. Более того, Украина не просто может, но и обязана это сделать, чтобы сохраниться в ее нынешнем качестве вообще.

Но для развития всего этого стране нужен реальный суверенитет, в том числе в оборонной промышленности. А вот что здесь не нужно, так это разного рода «наблюдательные советы» с агентами внешнего управления, разрушающими остатки нашего оборонно-промышленного потенциала с целью не усиления, а наоборот, ослабления Украины, чтобы в случае угрозы со стороны московского империализма, Украина шла на поклон к империализму западному, действовала не в своих, а в чужих интересах, например, продавала землю, остатки промышленных активов, включая высокотехнологичные.

Не говоря уже о том, что «реформы», подобные указанным выше, создают широчайшие возможности для элементарной наживы на активах оборонки.

Например, слухи о шкурной заинтересованности строительного лобби прибрать к рукам огромные площади в Святошино и на Нивках, занимаемые предприятием «Антонов», ходят давно и явно неспроста — и это только один такой пример…