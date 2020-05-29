Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х

Главная » Политика » Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х

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Украина и мир аккуратно выходят из карантина, Forbes впервые с 2016 года опубликовал список 100 самых богатых бизнесменов Украины, а погода продолжает шокировать украинцев, - такими были новости мая 2020.

Выход из карантина , информируют Экономические Новости.

Дорога, которая выводит страну из карантинных будней, длинна и извилиста: власти стараются найти баланс между рейтингами и страхом нового пика заболевания. Правительство решило ввести в Украине адаптивный карантин, который начался 22 мая и должен продлиться до 22 июня. Решение об ослаблении или ужесточении ограничительных мер принимается по каждой области отдельно. Постепенно в украинских городах начали оживать летники кафешек и ресторанов, салоны красоты, различные магазины и даже подземки.

Президент Зеленский и премьер Шмыгаль запланировали также итальянское ноу-хау относительно выхода из карантина, имея в планах привлечение к борьбе волонтеров. Добровольцы должны напоминать всем о необходимости социальной дистанции и ношения масок. Война с вирусом ещё не закончена.

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Парадоксы пандемии 21 века

В нескольких странах провели массовые тестирования на антитела по методу случайной выборки и получили такие результаты: после нескольких месяцев эпидемии иммунитет выработало не более 15 процентов населения в больших и менее 5 процентов в маленьких городах. Такая ситуации наблюдается в Британии, Швеции, Испании. Это трудно назвать коллективным иммунитетом, но в этих странах первая вспышка эпидемии успешно закончилась. Уникальной эту пандемию делают длительный инкубационный период, массовая бессимтомность и относительно невысокая заразность вируса. Особенности COVID-19 активно изучается в разных уголках мира, так как для победы врага нужно изучить максимально точно.

Пресс-конференция Зеленского

20 мая 2020 года президент Украины Владимир Путина дал пресс-конференцию по итогам первого года работы на посту главы государства. Журналисты ряда ведущих украинских СМИ заявили о том, что Офис президента отказал им в аккредитации. Детали события можете узнавать в специальном сюжете.

90-е на пороге?

Новости последнего месяца не на шутку встревожили украинцев и даже заставили массово заговорить о возвращении мятежных 90-х, когда о правах и справедливости можно было говорить как о сказочных утопических реалиях. Первая новость — изнасилование и пытки в Кагарлыке, которая взволновала даже ООН, где потребовали тщательно расследовать кричащую ситуацию.

Не успели страсти утрястись, как утром, 29 мая, украинцев повергла в шок ситуация в Броварах, которая напомнила бандитские сериалы. Причиной массовой перестрелки в этом городке с участием винницких «титушек» стал конфликт между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в городе, и может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов. После этого власти пообещали, что кадровые выводы будут непременно сделаны. В этот же день «полетели» головы в Виннице. Кроме того, в Раде планируют начать сбор подписей за отставку и самого главного полицейского Арсена Авакова.

Путь к деньгами МВФ

Верховная Рада приняла законопроект 2571-д, более известный как «антиколомойский». Это голосование усилило позиции государства в судах вокруг национализации ПриватБанка и открыло путь для новой программы финансирования Украины от Международного Валютного Фонда. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что совет директоров МВФ рассмотрит вопрос сотрудничества с Украиной в рамках новой программы stand-by 5 июня.

Майская нефть

Цены на нефть готовятся закрыть май рекордным месячным ростом: «черное золото» подорожало бы ещё больше, если бы не ухудшение отношений между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Детальнее о ситуации и о том, из-за чего именно мировой рынок нефти находится в шоковом состоянии можете читать здесь.

Погодные кульбиты

Во всех странах Северного полушария, в том числе и в Украине, отмечаются изменения климата, которые выражаются в том, что среднегодовая температура воздуха по сезонам повышается. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил о том, что “южные районы нашей страны всё больше приближаются к балканскому климату, даже греческому”. Он также уточнил, что там заметно повышение температуры и уменьшение эффективности осадков за счет их испарения. Кульбида добавил, что настоящей зимы в этом году в Украине не было, что является результатом глобального потепления. Кроме того, синоптики удивили украинцев экстремальным прогнозом на грядущее лето. В стране будут наблюдаться постоянные смены погоды — день — в майке, как говорится, день — в фуфайке. Засуху будут сменять грозы и ливни и, конечно, нужно привыкать к сильным ветрам.

Слёзы и оптимизм аграриев

Неблагоприятные погодные условия, сопровождавшиеся заморозками, осадками и низкими температурами воздуха, негативно отразились на ситуации в плодоовощном секторе страны, что привело к сложностям в ценообразовании, сборке урожая и качестве продукции фермеров. Вместе с тем, пока что нет причин для паники: урожай, конечно, будет меньше чем в прошлом году, но он будет близок к среднему за последние пять лет. Кроме того, в майском отчете Украинской зерновой ассоциацией говорится о том, что Украина в этом году может повторить прошлогодний рекордный урожай зерна: валовой сбор зерновых и масличных культур составит 98 млн тонн, а экспорт – 58,5 млн тонн.

Лучшие сериалы мая

Переходной майский период люди в основном провели дома. Несмелые вылазки на летники в любимые кафе всё же оставляли много времени для сериаломании. Тем более, последний месяц весны подарил поклонникам много интересного. Если вы пока не успели устроить запойный кинопросмотр, советуем обратить внимание на: «Домой пока видно» (Home Before Dark), «Дьяволы» (Devils), «Босх» (Bosch), «Телевикторина» (Quiz), «Алеф» (Alef), «Беги» (Run),» Бюро легенд» (Le Bureau des Légendes).