Мировой рынок нефти: Провальная стратегия Газпрома и Роснефти дорого обойдется россиянам, — Михаил Крутихин (ВИДЕО)

Главная » Экономика » Мировой рынок нефти: Провальная стратегия Газпрома и Роснефти дорого обойдется россиянам, - Михаил Крутихин (ВИДЕО) Мировой рынок нефти: Провальная стратегия Газпрома и Роснефти дорого обойдется россиянам, - Михаил Крутихин (ВИДЕО)

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Мировой рынок нефти находится в шоковом состоянии из-за стремительного снижения спроса на фоне пандемии COVID-19. Многие нефтеперерабатывающие заводы вынуждены остановить производство, а снижение цен на нефть оказывает негативное влияние на бюджеты нефтедобывающих стран, что значительно усиливает замедление темпов роста экономики, вызванного пандемией. С просьбой рассказать о ситуации, которая сложилась на нефтегазовом рынке “Экономические Новости” обратились к экономическому аналитику, специалисту по нефтегазовому рынку Михаилу Крутихину.

Какой переизбыток нефти наблюдается сейчас на мировом рынке, то есть насколько предложение превышает спрос?

В этом месяце переизбыток нефти на мировом рынке немного уменьшился. Возможно, где-то около 15 млн баррелей в сутки. В прошлом месяце он был значительно выше и по некоторым оценкам достигал даже 30 млн баррелей в сутки.

На сколько процентов сейчас заполнены резервуары для хранения нефти на мировом рынке?

Нельзя говорить в целом по всему миру. Это можно говорить по отдельным странам. В Соединенных Штатах резервуары заполнены, возможно, где-то на уровне 65%, в Индии – заполнены полностью, в России вообще нет никаких резервуаров для хранения резервов. В Китае очень быстро строятся новые и заполняются старые. Там статистики нет, но место для заполнения есть. В целом сейчас ситуация с хранилищами такая, что для сырой нефти место еще есть во многих местах, а вот с двумя нефтепродуктами – дизельным топливом и авиационным керосином – очень большие проблемы. То есть их заводы производят гораздо больше, чем на них есть спрос.

Если в будущем производство не будет наращиваться, то за счет каких стран, по Вашему мнению, можно будет уменьшить добычу?

Те, кто производит сырую нефть сейчас договорились, что это будет делаться объединенными усилиями. Но за счет каких стран, сказать трудно, так как даже тогда, когда у нас есть договоренность о равномерном распределении квот на сокращение, то некоторые страны отказываются от этих квот. Например, Ирак. Там работают иностранные компании, которые эту нефть получают за свою работу, и им совершенно неинтересно прекращать добычу, поскольку нет такой договоренности с иракским правительством. Без всякой договоренности вынуждены сокращать добычу Соединенные Штаты, немного Норвегия, Канада. Но это по объективным причинам, поскольку у них спрос не справляется с тем, что они могут добыть без всякой договоренности. Поэтому сказать, что кто больше добывает, тот пострадает – совершенно невозможно.

На фоне ценовой войны стоимость нефти значительно снизилась, однако, по мнению многих экспертов, сегодняшний уровень цен еще не предел. Может ли РФ повлиять на уровень цен на нефть на мировом рынке?

У Российской Федерации очень ограниченные возможности. Она не гибкий игрок на этом рынке, потому что не может оперативно, быстро и в больших масштабах сокращать и увеличивать добычу. Это не Саудовская Аравия, где несколько хороших скважин можно закрыть — и уже будет ощутимый эффект на производстве нефти во всем мире. А в России для того, чтобы прекратить добычу или возобновить добычу требуется время. Если сейчас Россия на протяжении двух или четырех месяцев будет добывать нефть так, как от нее требует по согласованию объединение ОПЕК+, то чтобы восстановить прежний уровень добычи РФ потребуется около 4 лет. Поэтому она тут игрок вспомогательный, а не основной.

Как долго Саудовская Аравия будет демпинговать цены и чем это грозит мировому рынку?

Саудовская Аравия не всегда демпингует. Она действительно сражается за рыночные ниши, вытесняя оттуда конкурентов. Но делает это довольно осторожно. Она понимает, что всех конкурентов она не заместит. Просто физически у нее не будет столько нефти, чтобы всех заместить. Однако она делает это, предлагая серьезные скидки на рынках от Китая до Европы, где действует, например, Россия. Но скидки предлагаются тоже осторожно. Очень большие они стараются не предлагать и смотрят на цену российской нефти. Потом предлагают скидку, не очень большую, но привлекательную. То есть это фактически не демпинг, а взвешенная ценовая политика. Тем более, что Саудовская Аравия в этом случае маневрирует не добычей, а экспортом. Она за период с конца марта по апрель накопила гигантские запасы нефти в наземных хранилищах по всему миру от Южной Африки до Японии и от Египта до Соединенных Штатов. И способна эти хранилища использовать для того, чтобы резко увеличить экспорт или обеспечить дополнительные поставки. Кроме того, Саудовская Аравия накопила очень много нефти в супертанкерах, которые используются как хранилища на море. Маневрируя этими большими объемами Саудовская Аравия вполне может победить любого конкурента.

Смогут ли другие страны-члены ОПЕК оказать влияние на уровень производства и цены на нефть?

В данном случае самые крупные игроки, которые производят больше всего нефти внутри ОПЕК, это Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. Они действуют согласованно, не противоречат никогда друг другу и, если уж сокращать, то сокращают вместе, а если увеличивать, то увеличивают вместе. Иногда им приходится справляться с такими обстоятельствами, как эмбарго на поставки нефти из Ирана. Или нежелание инвесторов, например в Ираке, сокращать добычу. Или исчезновение Ливии с нефтяного рынка из-за политических событий. То есть эти страны являются фактически главными силами на этом рынке и определяют позицию ОПЕК.

При снижении производства и текущего спроса на нефть какие перспективы на мировом рынке у американской сланцевой нефти и при какой цене производство нефти потеряет рентабельность?

Нельзя говорить о цене нефти, так как от одного проекта до другого большая дистанция по ценам, затратам и условиям работы. Но в принципе если цены установятся к концу года на уровне $40-45 за баррель, то мы увидим очень быстрое восстановление сланцевой отрасли в Америке. Возможно, ежегодно они не будут прибавлять в добыче по 1-1,5 млн баррелей в сутки, но полмиллиона баррелей в сутки ежегодного прироста сланцевая отрасль вполне способна дать.

Ваши прогнозы относительно ситуации на мировом рынке, когда резервуары будут заполнены на 100%, и что при этом будет с ценой нефти?

Нет такой ситуации. Скорее всего, она не случится, потому что добычу ограничивают все-таки заранее. Нефть ведь не просто добывается и куда-то испаряется за пределы земли. Ее должны принимать нефтеперерабатывающие заводы. А заводы работают так, чтобы обеспечить спрос. Вот от спроса сейчас все и зависит. Если не будет спроса, то придется при переполнении останавливать проекты, добычу нефти. Но в России еще до договоренности с ОПЕК сокращали добычу нефти, например, сахалинские проекты сократили добычу на 2,5%, Татнефть – на 2,5%. Это происходило в марте, когда еще никакой договоренности не было. И происходило это потому, что не было спроса. Нефть накапливается в танкерах и подземных хранилищах. Но нельзя говорить, что это решающий фактор. Будут прекращать добычу и останавливать скважины.

Как еще, кроме сокращения добычи, можно бороться со значительным превышением на рынке предложения нефти над ее спросом?

Здесь простое уравнение. Или большой спрос, или добыча. Чем-то играть тут невозможно. То есть только сокращением. Раз у нас нет спроса, то надо сокращать добычу. Там еще есть вопрос в балансе. Если много какого-то определенного вида нефтепродуктов, например, сейчас переизбыток дизеля, то нужно каким-то образом, возможно, перестраивать работу нефтеперерабатывающих предприятий, чтобы выпускать больше бензина и меньше авиационного топлива и дизеля. Это тоже занимает довольно много времени.

Какое влияние, по Вашему мнению, может оказать на мировой рынок нефти развитие зеленой энергетики и энергосберегающих технологий?

До кризиса пандемии считалось, что спрос на нефть из-за развития энергосберегающих технологий, энергоэффективности, альтернативных источников энергии, таких как солнце, ветер, биотопливо, уменьшится в 2040 году. Потом его начали сдвигать к 2025 году. Но тут ударила эпидемия и сроки переместились еще больше. Действительно, развитие электромобилей, альтернативных видов энергии серьезным образом может на это повлиять. Мы видим планы европейских государств и Китая по постепенному отказу от ископаемых видов топлива. И я не исключаю, что цель, которую они ставят, так называемая декарбонизация, будет где-то к 50-му году, возможно, и достигнута. Хотя бы в производстве электроэнергии, чтобы можно было отказаться от нефти, угля и природного газа. Но, естественно, если такие планы будут осуществляться при поддержке правительства и субсидировании проектов, то потребность в нефти, угле и газе будет очень резко сокращаться.

Из-за мирового сокращения добычи нефти и практически отсутствия у РФ резервуарных мощностей у России отсутствует возможность стратегического хранения сырой нефти. Какой выход из сложившейся ситуации наиболее приемлем для нее?

Пока нефтехранилищ нет и строить их довольно долго и затратно, нужно ограничивать добычу и принимать стратегические решения, какие скважины подлежат закрытию. То ли это самые неэффективные скважины с малым дебитом и сильно обводненными пластами залежей. Либо это более или менее эффективные скважины, где легко добывается нефть и легко эту скважину временно законсервировать и потом легко расконсервировать. Вот какое будет принято решение. Если закрывать будут малоэффективные скважины, то через год-другой мы увидим совершенно новую структуру российской нефтяной отрасли. Это будет более высокотехнологичная отрасль с эффективными скважинами и так называемым интеллектуальным бурением. А вот те скважины, которые дают 6% нефти (все остальное – вода), скорее всего, могут уйти в прошлое. Потому что их закрывать дорого, а снова расконсервировать никакого коммерческого смысла нет.

Мировые цены на нефть уменьшаются, а стоимость бензина в РФ остается на высоком уровне, в то время как в Европе и США цены на бензин существенно снижаются. Почему складывается такая ситуация и что необходимо предпринять для ее улучшения?

Это не имеет ничего общего с ценами на нефть. Это фискальная политика государства, которая нацелена на то, что нужно с населения содрать как можно больше. И поэтому цена на бензин и дизтопливо на российских АЗС определяется налоговой нагрузкой. Сейчас уже больше 70% в стоимости литра топлива – это налоги. Налоги никто не собирается уменьшать, а только увеличивать. Два раза в год повышают акцизы. Поэтому это просто изъятие денег у населения.

Проблемы с устаревшей техникой, сокращением добычи нефти и падением цен могут привести к тому, что РФ недополучит в бюджет огромную часть средств. По Вашему мнению, не приведет ли это к спаду экономики?

Да, мы видим, что в экономике намечается спад и по разным оценкам в этом году Россия потереят от 8% до 16% ВВП. И денег становится, естественно, меньше. Поскольку у нас есть такое правило, что когда цена на нефть опускается ниже какого-то уровня, то недополучение средств в бюджет компенсируется из Фонда национального благосостояния. А этого фонда при тех темпах затрат, которые мы сейчас наблюдаем, хватит года на два.

Беларусь начала приобретать нефть у США с целью диверсификации источников поставок. Как это может повлиять на объемы приобретения Беларусью нефти у РФ?

Беларусь приобретала от 18 до 23 млн тонн в год, и это то, что нужно для работы ее двух нефтеперерабатывающих заводов. Самой Беларуси нужно где-то примерно 5 млн тонн в год. Все остальное Беларусь перерабатывала и экспортировала как нефтепродукты. Поскольку Россия поставляла нефть с большими скидками, то это позволяло Беларуси субсидироваться за счет российских нефтяных компаний и за счет российского бюджета, получая со скидками сырье. Сейчас у России происходит налоговый маневр, когда отменяются экспортные пошлины на нефть, и если белорусские заводы будут покупать у России нефть фактически по мировым ценам, то Беларуси все-равно где ее приобретать — у России, Соединенных Штатов Америки или Саудовской Аравии. Лишь бы по качеству она соответствовала. Поэтому Россия, конечно, может потерять какую-то часть своего экспорта, но это уже коммерция. Тут надо соревноваться с кем-то еще, с другими поставщиками.

Окажет ли влияние кризис на нефтяном рынке на расстановку политических сил на мировой арене и появление новых глобальных игроков?

Пока не видно такой ситуации. Мы смотрим, скорее, на воздействие пандемии на руководство каждой из стран, а не на их участие в нефтяном рынке. То есть это уже вторично по отношению к экономической рецессии, которая наметилась в результате карантина, закрытия предприятий, прекращения работы транспорта, общения людей и так далее. То есть это гораздо важнее. И тут уже с политикой могут произойти серьезные изменения. Мы видим, что назревают такие изменения, например, в Великобритании. Но трудно сказать во что это все выльется.

Ваше мнение относительно общей ситуации на нефтяном рынке и цен на нефть к концу года?

Общая ситуация – это, можно сказать, неопределенность из-за того, что мы не знаем насколько продлится рецессия из-за пандемии. Может, будет вторая волна, не будет второй волны, как это повлияет на занятость предприятий, общение людей, передвижение, транспорт. Мы пока этого всего не знаем. Цены на нефть я предсказывать не могу, поскольку они могут очень сильно колебаться и даже независимо от пандемии и рецессии, а просто по воле крупных игроков на финансовом рынке, и даже не на нефтяном. Очень сильно на это влияет игра с нефтяными фьючерсными контрактами.

Цены на газ в Европе снизились ниже себестоимости его добычи в РФ. Как долго может продлиться данная ситуация?

Можно сказать, что не ниже себестоимости добычи, поскольку себестоимость добычи гораздо ниже. Мы наблюдали, как в прошлую пятницу цены на газ на торговой площадке TTF в Нидерландах упали до уровня $24 за тысячу кубометров. Конечно, это никаких расходов Газпрома не оправдывает. Выжить он может и при $60, но для того, чтобы покрывать свои издержки, ему необходимо где-то $100 за тысячу кубометров. Если это все будет продолжаться, то Газпром может просто обанкротиться или правительству придется все-таки разделять Газпром на какие-то составные части, где несколько компаний будут заниматься разведкой и добычей, какая-то государственная компания будет заниматься транспортировкой газа, будут компании по его распределению и реализации. Что-то может случиться с компанией Газпром, поскольку мы уже видим, что в первом квартале она понесла очень большие убытки из-за низких цен и катастрофического снижения объемов экспорта.

Польша отказывается от российского газа в соответствии с новыми правилами ЕС и планирует начать трубопроводные поставки газа из Норвегии и сжиженного газа из США. Удастся ли Норвегии потеснить Россию не только в Польше, но и в других странах Европы?

Нет, Норвегия производит гораздо меньше газа и себестоимость его выше, чем стоимость российского газа. Но здесь дело даже не в том, что это, конкретно, Норвегия. Да, Польша планирует достроить и, возможно, даже через 2-2,5 года у нее появится газопровод из Норвегии через Данию. Кроме того, у Польши есть еще терминал по приему сжиженного природного газа. И они собираются строить еще один терминал в Гданське. Свои потребности они вполне могут покрывать за счет сжиженного природного газа и будущих поставок из Норвегии, а может быть, даже с территории Германии или других стран Европы. И Польша может стать каналом поставок газа, полученного ею из Норвегии в сжиженном виде, в другие европейские страны. Не исключается возможность того, что может возникнуть, казавшийся когда-то фантастическим, коридор передачи газа «Север-Юг», то есть через украинскую территорию может пройти большой канал по газоснабжению с использованием украинских подземных газовых хранилищ, что было бы очень эффективно и выгодно для европейских потребителей газа и вообще для европейского энергетического рынка.

США готовят новый пакет санкций по Северному потоку-2. По Вашему мнению, будет ли запущен этот Северный поток?

Единственное заявление было американского посла в Германии, который оставляет свой пост, и теперь, скорее всего, возглавит американскую разведку. Он сказал, что из его бесед с конгрессменами стало ясно, что может быть еще один пакет санкций. Однако для этого нужно, во-первых, чтобы был какой-то законопроект в Сенате или Палате представителей. Но такого проекта нет. Есть закон о санкциях, который удалось принять, така как он — часть закона о военном бюджете США. Вот он сейчас действует против Северного потока-2. Если Газпром попытается трубоукладочным судном достроить эту трассу, то американская администрация и конкретно президент США, будут вынуждены согласно этому закону принять санкционные меры в отношении владельца судна, то есть Газпрома. Если такие санкции будут приняты, то никакого завершения этого проекта ожидать не стоит. А относительно заявления о том, что будет новый пакет санкций, то давайте подождем появления хотя-бы какого-то документа с этими санкциями. Потому что вероятность его прохождения через Конгресс очень и очень мала, тем более в год президентских выборов.

Турция сократила в семь раз поставки российского газа. Как это может повлиять на поставки российского газа в другие азиатские страны? Как скажется на доходах Газпрома сокращение поставок?

Турция диверсифицировала источники получения газа и предпочитает сейчас получать газ в сжиженном виде. Ей, во-первых, это дешевле, а во-вторых, это делает ее независимой от России в обстановке, когда с РФ у нее есть нерешенные военно-политические проблемы в Сирии, Ливии и т.д. Это вполне естественно. А зависеть от Газпрома Турция не хочет и не будет в будущем. Что касается поставок в Азию, то сжиженный природный газ поставляется или в Китай, или на Сахалин. Есть одна труба «Сила Сибири». Она расширяется и пока не может поставлять много газа в Китай, но и китайцам это особо не нужно. Скорее всего, они не согласятся ни на какую вторую трубу. Они уже 15 лет отвергают все предложения России и на «Силу Сибири» согласились с большим трудом. Поэтому ожидать какого-то увеличения экспорта российского газа в Азию и связывать его с экспортом в Европу или Турцию бессмысленно.

Польша подает в суд на Газпром на получение компенсации за переплаты по газу вслед за Украиной. Насколько была верной политика Газпрома относительно обязательной 100%-й оплаты за газ?

Дело в том, что там была не 100%-я оплата. Обычно это делается «бери или плати», и это составляет 80% от контрактных объемов. Это те контракты, которые существуют во всем мире. Но в мире есть и другая практика: если какая-то страна не в состоянии отобрать столько газа, сколько нужно, то обычно стороны идут на какую-то договоренность и поставщик не хочет терять этот рынок. Он по договоренности с получателем газа меняет условия контракта, дает новые скидки, меняет все условия, но сохраняет нормальную торговлю. Вот это обычная практика. И именно из такой практики исходили арбитры в Стокгольме, когда выносили свой вердикт по отношениям Газпрома с украинскими получателями газа. И с Польшей в Стокгольмском арбитраже решили точно так же, что претензии Польши правильные и поляки переплачивали за российский газ на протяжении нескольких лет. А есть еще прецедент, Газпром заплатил почти 1,5 млрд долл немецкой компании в Словакии, которая получала российский газ и переплачивала на протяжении нескольких лет. Пришлось компенсировать этой компании. Абсолютно та же ситуация с Польшей, и арбитры вынесли решение, что Газпром должен заплатить, и, судя по всему, ему платить придется.

Многие европейские и азиатские страны переходят на потребление сжиженного газа. Какие перспективы у трубопроводов?

Трубопроводы останутся, потому что иногда это удобно и гораздо проще. Потом трубопроводы останутся внутри континентов, чтобы связывать потребителей. Можно посмотреть на Соединенные Штаты Америки, где обсуждаются новые трубопроводы, строятся новые нефтяные и газовые трубопроводы, так как они нужны американскому континенту. И то же самое в Африке, Азии, там строятся новые трубопроводы. Китай построил новые газопроводы из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан до самого восточного побережья. То есть все работает и будет продолжать работать. Но где-то, по моему мнению, половина объемов будет торговаться в сжиженном виде, потому что должен быть обмен и по морю. А половина объема будет идти по-прежнему по газопроводам.

Если ситуация с доходами в бюджет от Роснефти и Газпрома существенно снизится по объективным причинам, то как отнесется население к тому, что топ-менеджеры инвестировали огромные ресурсы в постройку трубопроводов и выходу компаний на внешний рынок вместо того, чтобы инвестировать на внутренний рынок?

Пока население у нас принимает политику руководства смирно и покорно, несмотря на то, что в печати и везде идут разоблачения и Роснефти и Газпрома. «Враги злобствуют, пускай клевещут», — вот так население пока воспринимает.