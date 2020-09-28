Безвизовый режим с ЕС: чем грозит желание Банковой контролировать САП

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Доверие между Зе-командой и Западом в последнее время заметно пошатнулось и имеет потенциал к ухудшению. Всего год с начала работы новой власти понадобился для появления жестких заявлений со стороны Евросоюза и США о том, что их покровительство не является безоговорочным - Киеву впервые открыто пригрозили не только задержкой финансовой помощи, но и отменой безвизового режима.

На прошлой неделе с официальным визитом Киев посетил вице-президент Еврокомиссии и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Главный европейский дипломат собирался приехать в Украину еще в марте, однако из-за карантина поездку отложил. Желание повидаться с украинскими коллегами в разгар второй волны эпидемии коронавируса возникло неслучайно. Очевидно, что приехать в Украину высокого представителя ЕС вынудили недавние события в Верховной Раде, когда депутаты попытались «смухлевать» с процедурой утверждения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). А в действительности — далеко не первой попытки системной атаки власти на антикоррупционную систему в стране, созданию которой активно содействовал Запад, информируют «Экономические новости»

С чего все началось?

Как известно, глава САП Назар Холодницкий подал в отставку 21 августа 2020 года. Свое решение он объяснил давлением, которое оказывалось на САП и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). «За время моей каденции сменились четыре генеральных прокурора, каждый из которых хотел создать собственный режим подотчетности САП. В каждом случае это начиналось с невыполнения нами (САП) тех или иных указаний, что иногда вызывало агрессию и определенные недоразумения. После чего каждый раз в конце концов приходило понимание, что САП является самостоятельным и неподконтрольным органом, и мы находили взаимопонимание… Мы системно сталкивались с политическими попытками посягательств на нашу независимость и манипуляциями по результатам работы. Для этого привлекаются огромные ресурсы, продвигаются тезисы о необходимости перезапуска/реорганизации/ликвидации САП, уменьшении объема полномочий, принимаются или даже отменяются отдельные законы», – написал он на своей странице в Facebook.

После этого депутаты занялись формированием комиссии по проведению конкурса на должность главы САП. В его состав должны войти 11 человек. Четырех членов назначает Совет прокуроров, а семь – Верховная Рада. 17 сентября Рада утвердила состав комиссии. В нее вошли Вячеслав Навроцкий, Евгений Соболь и Андрей Дрозд от «Слуги народа»; Елена Бусол и Екатерина Коваль от группы «За майбутне»; Андрей Гуджал от ОПЗЖ; Богдан Романюк от группы «Довира». Новыми в составе комиссии являются двое: Елена Бусол и Екатерина Коваль. Остальные пятеро уже были в составах предыдущих комиссий, которые отказывалась утверждать Рада.

На следующий день после голосования за членов Комиссии президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль сообщили, что никаких угроз для отмены безвиза нет, а формирование Комиссии проходило с соблюдением всех процедур, которые прописаны правилами и законом Украины. При этом вопрос к открытости и прозрачности конкурса остается, отметил премьер.

Некачественные кандидаты

Однако в «Центре противодействия коррупции» (ЦПК) сообщили, что большинство членов комиссии не соответствуют требованиям закона из-за отсутствия опыта работы в антикоррупционной сфере, безупречной деловой репутации и высоких моральных качеств. «5 из 7 кандидатов ранее уже были провалены во время голосования парламентом. Тем не менее фракция «Слуга народа» подала уже провалившихся ранее людей повторно. Для того чтобы найти достаточно голосов, в список добавили двух кандидатов от группы «За майбутне», подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому», – сообщили в ЦПК.

С активной критикой в адрес украинской власти выступила депутат Европарламента от Германии, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон: «Пока международное сообщество занято Беларусью, правительство Украины спешно подталкивает кандидатов, которые не имеют опыта и порядочности, к выбору главы САП. Это не пройдет. Правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и последующую транш помощи в размере 1,5 млрд. евро», — заявила депутат.

Свою позицию по данному поводу высказали посольства ЕС и США. Они сообщили, что от прозрачности избрания нового руководителя САП будет зависеть дальнейшая поддержка Украины. Подобные заявления стали наглядным свидетельством проблем в отношении доверия Запада к действующей власти — но одновременно демонстрируют, что европейские партнеры будут готовы закрыть глаза на нарушения процедуры отбора руководителя САП, если его результаты окажутся для них приемлемыми.

Европейские рычаги

Как известно, в САП-комиссии входят также 4 человека от Совета прокуроров. Их определили еще в начале лета. В нее вошли: экс-руководитель GRECO (структуры Совета Европы, специализирующийся на антикоррупции) Драго Кос, экс-судья ЕСПЧ, международный эксперт по антикоррупции Нона Цоцория, американский экс-прокурор Томас Файрстоун и украинский эксперт Роман Куйбида, член Общественного совета добродетели, которая проверяет судей на наличие признаков коррупции. К этой четверке у международных партнеров замечаний нет. И именно на мнение этих людей, очевидно, Запад будет ориентироваться в оценке того, можно ли считать выбор украинской власти приемлемым.

В том случае если предложат кандидата, против которого будут голосовать международные эксперты, Запад будет иметь все основания для более жесткого давления.

А что с НАБУ?

Кроме решения вопроса по САП, от Киева ожидают ясности и по НАБУ, заявления о чем уже позвучали. «Мы обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры… Мы, конечно, не комментируем никоим образом решения Конституционного суда (о неконституционности указа о назначении директора НАБУ, — ред). Но мы хотим сделать акцент на правовой, конституционной ясности вокруг НАБУ, которая должна быть восстановлена очень быстро», — заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

По его словам, ситуация вокруг бюро должна разрешиться как можно быстрее. «Это, конечно, то, за чем ЕС и партнеры ЕС наблюдают очень-очень внимательно. Процесс визовой либерализации оценивается каждый год, и мы за этим будем следить очень внимательно», — акцентировал посол. Маасикас уточнил, что заявление депутата Европарламента Виолы фон Крамон о прямой угрозе для безвизового режима с Украиной имеет вес, но окончательное решение за Еврокомиссией. При этом посол утверждает, что в этих вопросах пока не сделано ничего необратимого.

Пока не тронут

Есть несколько причин, которые пока дают уверенность в том, что формальный безвизовый режим пересечения границы сохранится. Первую гарантию дает законодательство ЕС. Юридическая процедура приостановления безвиза — достаточно сложная и требует соблюдения множества формальностей. Инициатором приостановления безвизового режима могут выступить страны ЕС и Еврокомиссия, которая мониторит ситуацию в странах и решает, соответствуют ли они необходимым критериям. Безвиз могут приостановить на 9 месяцев — за это время «провинившаяся» страна должна найти решение проблемы, по которой это случилось. Для приостановления безвиза у ЕС есть пять причин. Четыре из них касаются вопросов миграции. Однако Украину вряд ли можно считать источником миграционной угрозы. Пятая причина – проблемы с реформами, что действительно может стать проблемой. Но на практике это длительный процесс и потребует согласия подавляющего большинства государств-членов с тем, что Украина пересекла много «красных линий» и должна быть наказана. Сейчас такого согласия нет.

Об этом свидетельствует и заявление Жозепе Борреля в ходе его визита в Киев. «Что касается приостановки безвизового режима… В ЕС есть соответствующий механизм, в рамках которого готовятся регулярные отчеты по соблюдению всех требований. Последний такой отчет был датирован 10 июля 2020 года, он был перед саммитом (лидеров ЕС, прошедшим в середине июля — Ред.). Этот отчет подтверждает, что Украина продолжает соответствовать всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом. В то же время также отмечалась важность дальнейшей эффективной, независимой работы антикоррупционных органов и избежание политизации правоохранительных органов», — заявил он на пресс-конференции.

Дипломат добавил, что ЕС будет поддерживать Украину в создании антикоррупционной инфраструктуры и внедрении судебной реформы. «Украина избрала путь реформ и уже достигла значительного прогресса в этом отношении. Безусловно, мы особенно заинтересованы во всех тех вопросах, которые касаются создания антикоррупционной инфраструктуры и также внедрения судебной реформы», — резюмировал Боррель.

Напомним, Европейский союз решил убрать из статьи Высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля фразу о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как «банкомат», сообщила «Европейская правда».

Ранее в статье Борреля на сайте Европейской службы внешних действий было довольно жесткое напоминание Борреля Зеленскому: «Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом».

По словам первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапаровой, сейчас нет никаких оснований для возможного пересмотра безвиза. «Сейчас есть четкое понимание и домашнее задание для Украины на большом евроинтеграционном треке. Это пакет реформ, над которым мы работаем ежедневно, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов», — заявила она. Дипломат отметила, за последние шесть лет ЕС немало инвестировал как в экономику, так и в систему верховенства права в Украине. Киев, в свою очередь, всегда прислушивается к мнению международных партнеров. Вместе с тем Украина пока не получала от представителей ЕС на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики в отношении Украины. «Определенные заявления, которые могут звучать, это пока заявления политических фигур», — добавила она.

Однако, если на Банковой все же решат идти ва-банк и САП возглавит одиозный кандидат, а также продолжится атака на НАБУ, пессимистический сценарий для Украины исключать нельзя. Ведь сам факт того, что европейские партнеры начали вспоминать безвизовый рычаг, уже является довольно опасным сигналом.

Возможный преемник

Тем временем, в СМИ появилась информация, что глава Офиса президента Андрей Ермак и президент Владимир Зеленский видят депутата от «Слуги народа» и главу комитета правовой политики Андрея Костина кандидатом и победителем на должность главы САП.

«Видимо, на Банковой сидят такие дремучие идиоты, которые верят, что им удастся протолкнуть свою кандидатуру на эту должность и взять под контроль еще и САП. Наши западные партнеры приняли эту информацию и с интересом хотят посмотреть на акробатические номера Зеленского и Ермака, которые те готовятся исполнить, чтоб затащить Костина в САП», — заявил политический деятель Вячеслав Береза.

Однако он сомневается, что Банковой удастся осуществить эти планы. «Во-первых, наши западные партнеры и доноры считают, что глава САП должен быть независим и компетентен. Поэтому никто не даст Зеленскому взять под контроль и заполитизировать САП. «Хотелки» Зеленского и Ермака уткнуться в то, что Костин должен еще сдать экзамен на знание законодательства, тест на интеллект и пройти собеседование в комиссии, в которой будут представители наших западных партнеров и доноров. И тут протекция со стороны брата Ермака или Маши Фокиной не помогут. Если же ОП попытается манипулировать, то будет публичное заявление о том, что наши партнеры не признают этот конкурс. И это будет громкий скандал с репутационными потерями не только для выходцев из Квартала-95, но и для всей Украины», — добавил он.

Бессрочные расследования или как в Украине «наказывают» коррупционеров

Хотя на финансирование новых антикоррупционных органов уже потрачено более 10 млрд. грн., а ежегодный бюджет ГПУ, МВД, СБУ достигает 70-90 млрд. грн., большинство громких коррупционных дел «зависли» и так и не доведены до логического конца, суда и наказания виновных.

Так, в 2016 году начался (и продолжается до сих пор) громкий скандал из-за махинаций с продажей добытого государством газа. В организации махинаций подозревают нардепа Александра Онищенко. Ущерб Украине составил 3 млрд. грн. По этому же делу продолжается расследование в отношении Романа Насирова.

В 2016 году Минобороны провело конкурс на закупку топлива для вооружённых сил. После победы в конкурсе, стоимость закупки топлива была увеличена в среднем на 16%, совокупно – на 149 млн грн. Под подозрения попали высшие чиновники ведомства – замминистра обороны Игорь Павловский и директор департамента, занимающийся вопросами госзакупок и поставкой материальных ресурсов — полковник Владимир Гулевич. Разбирательство продолжается, виновные не наказаны.

Летом 2017 года в НАБУ обнародовали разоблачение так называемой «янтарной схемы», в которую были вовлечены два народных депутата: Борислав Розенблат из БПП и Максим Поляков из «Народного фронта». Оба депутата, по версии следствия, получали взятки на десятки тысяч долларов. САП завершила досудебное расследование и на этом дело пока остановилось. До суда дело не дошло.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко задекларировал выигрыш в лотерею на 570 тысяч грн. НАБУ лишь спустя полгода получило доступ к материалам лотереи. В данный момент судьба выигрыша находится в подвешенном состоянии.

Заместитель министра здравоохранения Роман Василишин 8 июля 2016 года был задержан за систематическое взяточничество и создание «системы поборов с врачей киевских больниц». Однако уже 23 августа суд восстановил его в должности. Позже его арестовывали и опять отпускали. В данный момент дело фактически зависло.

Знаменитое дело «бриллиантовых» прокуроров 2015 года, которое касалось двух самых влиятельных на то время прокуроров ГПУ: экс-заместителя начальника Главного следственного управления Владимира Шапакина и бывшего зампрокурора Киевской области Александра Корнийца также особо не продвинулось вперед. Хотя впервые сами сотрудники ГПУ обвинили и задержали своих коллег. Корниец и Шапакин были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля 2015 года. Позже Владимир Шапакин внес залог в 6,4 млн грн и спокойно вышел из СИЗО.

Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Шапакина было изъято 400 тыс. долларов. Также во время обысков обнаружили драгоценности, ювелирные изделия, ценные бумаги, огнестрельное оружие и знаменитые 65 пакетов с бриллиантами, которые и дали название делу. Сюжеты с пачками долларовых купюр и драгоценностями показали по телевизору на всех телеканалах. Скандал подавался как своего рода маркер борьбы с коррупцией в обществе. Пиар-эффект был большим, однако расследование до сих пор не доведено до логического завершения, дело разваливается, коррупционеры не наказаны.

Улики по делу «бриллиантовых прокуроров»

Фото: facebook/Davit Sakvarelidze

К слову, в рейтинге восприятия коррупции, который Transparency International составила за прошлый год, Украина потеряла 2 балла и опустилась на 6 позиций. Эффективность антикоррупционных органов показывает стабильно низкий экономический результат. Так, в целом за прошлый год с подачи НАБУ в бюджет удалось вернуть 158,95 млн грн из 229,7 млрд грн, которые детективы ориентировочно насчитали в рамках заведенных расследований в качестве нанесенного государству ущерба, а за все время работы бюро поспособствовало возврату всего 0,3% от этой суммы – 601,6 млн грн. При этом, согласно отчетам Государственной казначейской службы, на содержание аппарата одного только НАБУ в прошлом году потратили сумму гораздо большую, чем антикоррупционные органы смогли вернуть за все время своей деятельности, — 785,5 млн грн, а в нынешнем году в бюджет заложена сумма еще выше – 1,03 млрд грн.