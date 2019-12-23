Вперед к светлому будущему в «турборежиме»: политические итоги 2019 в оценках экспертов

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В 2019 году украинцы, уставшие от обещаний политиков о скором светлом будущем, решили не предпринимать активных действий на Майдане, а кардинально поменять власть в стране посредством волеизъявления на избирательных участках.

Насколько оправдались их чаяния по итогам деятельности новой команды и чего ожидать в будущем 2020 году «Экономические новости» поинтересовались у ведущих отечественных экспертов.

Феномен Зеленского

«Если говорить об итогах 2019 года, то, это конечно, «феномен Зеленского», его оглушительная победа на президентских, победа его партии на парламентских выборах, и, условно говоря, вся власть в руках Зеленского — главный политический итог уходящего года. И год очень сильно разделяется. Первое полугодие – выборы, второе – активное формирование по сути президентской республики. Это абсолютно новая тенденция», — сказал «ЭН» Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

По словам Владимира Фесенко, в этом контексте необходимо отметить решительность и быстроту действий Зеленского как главную определяющую его политического стиля. «Мы это видели по многим направлениям. В частности, то, как он решительно пошел на роспуск парламента, быстро провел парламентские выборы, благодаря чему получил большинство в ВР и свой Кабмин. Также ему удалось достичь серьезных успехов по ряду вопросов с Путиным. Я имею ввиду обмен моряками, возвращение кораблей, сам факт «нормандской встречи» в Париже и некоторые продвижения по Донбассу — это несомненно его главные достижения, которые приветствуются большинством украинцев», — отметил эксперт.

В то же время Фесенко обращает внимание и на слабые места новой власти: «Не все проблемы можно решить в режиме «блицкрига», ставшего излюбленной тактикой Зе-команды. Есть вещи, где требуется больше времени и более серьезных, организованных усилий, исходя из опыта мирного процесса на Донбассе и экономической ситуации в стране». По словам Фесенко, «медовый месяц» после выборов для Зеленского заканчивается. Сегодня он сталкивается с традиционными, сложными и серьезными проблемами, соответственно, нарастает недовольство и происходит возврат к классической украинской норме критического отношения к власти. «Очевидна очень противоречивая ситуация. Политические действия Зеленского, скорее, поддерживаются в обществе, в том числе его миротворческие усилия по Донбассу, а вот действия в социально-экономической сфере воспринимаются критично. Я имею ввиду широкий спектр: ситуация с тарифами, земельная реформа, приватизация – тут имеются весьма критические настроения», — отметил эксперт. Он убежден, что именно ситуация в социально-экономической сфере станет решающей для Зеленского в грядущем году, от чего будут зависеть его рейтинги, оценка действий избирателями и политическая перспектива в целом.

Кадры решают все

Председатель Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый Координационный Центр» Олег Саакян считает, что достаточно серьезным промахом Зе-команды стала коммуникационная политика. Причем как индивидуально самой команды президента, так и государственная стратегическая коммуникация. «Во многом именно отсутствие системной политики по данному направлению порождает целый ряд проблем, с которыми героически приходилось сражаться. От чего страдает украинское общество в целом. Учитывая факт, что мы находимся в состоянии войны и это неоднократно использовалось нашим врагом для дезориентации украинцев», — сказал «ЭН» политолог. В тоже время он обращает внимание и на позитивные тенденции во внутриполитической стабильности. По его словам, несмотря на проблемы в кадровой политике, с которыми изначально столкнулась новая власть и, очевидно, что до сих пор сталкивается, тем не менее, команде Зеленского удалось занять все ключевые позиции, создать достаточно эффективную модель координации между различными частями собственной команды, которая является далеко немонолитной. «Был целый ряд скандалов, которые, тем не менее, прошли без особых потерь для этой команды. Ее жизнеспособность достаточно хорошая и на скорый развал монобольшинства, либо какие-то серьезные конфликты в середине самой команды ожидать не приходится», — считает эксперт.

Также, продолжил он, достаточно неплохо команда Зеленского проявила себя на международной арене. «Мы видим, что и встреча в «нормандском формате» в Париже, ряд других двухсторонних встреч и интервью Зеленского в журнале «Тайм», единственного президента Украины, который появился на обложке данного журнала, а также ряд других вещей фактически характеризуют его внешнюю политику лучше, чем ожидал ряд скептиков», — отметил Саакян.

По стопам Януковича в турборежиме

В свою очередь политолог, депутат III, IV, V, VI созывов Верховной Рады Тарас Чорновил более критичен в своих высказываниях. Он оценивает происходящие процессы в стране как «очень рискованные и опасные эксперименты». «Первый эксперимент – факт избрания людей, у который абсолютно нулевой опыт управления государством, общественной и гражданской деятельности. И очень негативный опыт ментально-политического позиционирования. Было много антиукраинского, проявлялось много психологически российского. Еще до выборов стало очевидным, что эти люди ментально находятся в родстве с Россией, что лежит не только в сфере бизнеса, но и в сфере ценностей», — сказал «ЭН» политолог.

По его словам, сегодня в Украине наблюдается развал системы управления, что буквально дословно повторяет правление времен экс-президента Виктора Януковича. «То есть, максимальная централизация всей системы власти в одних руках и мы знаем к чему это привело… Но все начиналось с разрушения демократических властных институций. Когда переписываешь под себя Конституцию, ничего хорошего такие вещи не сулят», — отметил Чорновил.

В частности, он обращает внимание на новый законопроект Зеленского относительно децентрализации, в котором предоставляется возможность в ручном режиме влиять на все органы власти, включительно с теми, которые никогда не были в президентской вертикали с самого начала независимости Украины (речь идет о мэриях).

«Когда разрушаются демократические институции исполнительная дисциплина не наступает. Если оценивать всех президентов Украины по проценту выполнения их поручений, приказов и т.д., то почему-то все думают, что у Ющенко он был самым низким. Как раз наоборот. Самый низкий процент выполнения у Януковича. И Зеленский идет этим путем. Принимают какие-то решения, но они не идут через нормальную систему принятия решений и зависают. И сейчас мы видим постепенный паралич исполнительной власти, который компенсируется лишь красивыми рассказами «о государстве в смартфоне», на что не выделено вообще средств в бюджете. Также видим большую централизацию и активизацию правоохранительных органов. Переход в ручное управление репрессивным аппаратом. Кроме того, реальное возобновление телефонного права в судах. Все эти вещи ни к чему хорошему не приведут. Я бы сказал так: дорогой Януковича, но в турборежиме», — прогнозирует Чорновил.

По его словам, события после саммита «нормандской четверки» в Париже засвидетельствовали, что ситуация в стране начинает разогреваться и доказательство тому — импровизация на тему Майдана на Банковой. Он также считает, что последние действия президента Зеленского невозможно объяснить каким-то внутренним законодательством. «Это прямое заигрывание с Россией по всем параметрам, начиная от демонстративного посещения российской церкви, когда по закону она должна быть переименованной в Украинскую православную церковь (УПЦ), заканчивая приглашением телеканала «Звезда» посетить Киев. Приглашение пошло к военному телеканалу, где все, включительно с операторами, являются военнослужащими. А в заграничные командировки посылаются в основном те, которые еще имеют офицерские звания в ГРУ. Такие действия вызывают странные ощущения. Не говоря уже о судебных решениях и обвинениях относительно «дела Шеремета», которое, очевидно, призвано на корню задушить сопротивление ветеранов и волонтеров, или же раздраконить их, чтобы они вышли на массовые митинги в Киеве…», — отметил Чорновил.

Эксперт также не исключает, что на почве принятия закона о рынке земли монобольшинство в Раде может дать трещину, так как многие откажутся голосовать за его «латифундистскую редакцию». «Я так понимаю, что за принятие редакции закона, который имеет очень опосредовательное отношение к рынку земли и несет угрозу покупки украинской земли российским бизнесом, внесены и оплачены очень серьезные деньги. И кое-кто уже ждет отдачи. Зеленский показал, что он отступать не хочет. И вот на этой почве может произойти разлом. Мажоритарщики пока независимые, так как нет еще расширенного императивного мандата, могут пойти на определенный бунт либо от страха, либо от понимая того, что не хочется вместе тонуть. Без них понятно, что разговоры о монобольшинстве прекратятся. Поэтому противостояние будет и монобольшинство имеет все шансы растаять, хотя репрессивными способами их будут пробовать загнать обратно. Но сделать это становиться все тяжелее», — заключил он.

Иллюзии о мире и Путин

В свою очередь военный эксперт Алексей Арестович считает политику примирения с Россией слабым местом Зе-команды. «Пять лет Зеленский пребывал в виртуальном пространстве и не заметил, что переговоры с Россией не получаются не потому, что злой Порошенко, а потому, что Путин не хочет никаких нормальных переговоров. И его жизнь в иллюзорном мире, что мы сейчас прекратим войну, достаточно только встретиться с Путиным — чисто обывательский подход человека, который не разбирается в политике. Сейчас мы оплачиваем иллюзии Зеленского и его непрофессионализм», — сказал «ЭН» эксперт.

По его словам, до конца этого года продолжаться попытки договориться в «нормандском формате». «Предвижу большой внутриполитический кризис при попытке имплементировать постоянный статус ОРДЛО в Конституцию. Махинации с текстом Парижского соглашения на сайте Офиса президента и спешное внесение соответствующего закона в парламент о некоторых аспектах децентрализации показывает, что по сумме признаков Зеленский согласился на постоянный статус ОРДЛО. Это федерализация Украины, что бы там не говорили. А это значит — политический кризис, который неизвестно к чему приведет», — отметил Арестович. Он также не исключил попытку Кремля наказать Зеленского за несговорчивость в Париже, условно говоря, «через очередное Дебальцево и Илловайск».

«Как будет отражать всю эту попытку деморализованная армия, растерянное украинское общество и Зеленский, который не умеет и не хочет воевать, — большой вопрос. Надеюсь, что в течение 2020 года ему хватит ума понять, что с Путиным не надо договариваться, потому что ни о чем, кроме обмена пленными и мелких уступок, договориться не удастся. По ядру национальных интересов Путин все равно будет гнать свою линию. Войну прекращать он не собирается и отказываться от военного инструмента давления на Украину и Европу также. Желаю Зеленскому поскорее разбить свою наивность о стену реальности и становиться нормальным президентом и нормальным главнокомандующим. И уж точно не делать глупости по изменению Конституции», — резюмировал эксперт.

Борьба с коррупцией и фактор Авакова

«На международной арене Зе-команда показала себя достаточно положительно. Однако внутри страны имеются проблемы. Они связаны не только с коммуникацией, но и с тем, что «слуги народа» сейчас показывают, что они не совсем «слуги» украинского народа», — сказал «ЭН» глава Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ Сергей Быков. По его словам, законодательные инициативы, которые касаются рынка земли, разделения «Укрзализниці» и введения частной тяги, попыток вывести из государственной собственности газотранспортную систему (ГТТС) – говорят о том, что представители новой власти оказалась еще большими «прислужниками международных олигархов», нежели были их предшественники. Он также не исключает, что на фоне снижения рейтингов Зеленского и его партии в будущем году среди представителей монобольшинства могут найти несколько десятков не самых позитивных персонажей, на которых, возможно, откроют уголовные дела и привлекут к ответственности. «Думаю, что наказаны будут, причем публично. Их сделают «мальчиками или девочками для битья», на чем «Слуга народа» сможет повысить себе рейтинг», — сказал эксперт.

Быков также обращает внимание, что антикоррупционные органы так и не потеряли связь с Офисом президента. «Это вызывает настороженность относительно возможных политических преследований оппозиции», — отметил политолог. В тоже время взять контроль над силовыми ведомствами, о чем ранее заявили в команде президента Зеленского, пока не удалось. «При всем желании, у Зеленского не получается перетянуть на себя внутренний силовой блок. Арсен Аваков стоит особняком и не готов передавать часть силовых ведомств от МВД в Минобороны. Зеленский понимает, что безопасность внутри страны всецело зависит от Авакова и это не может не раздражать президента. Протесты по поводу земельной реформы показали, что влияние Авакова на процессы не меньше, чем у Андрея Богдана», — добавил политолог.