Путинский Козак будет «смотрящим» на Донбассе

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Недавнее обострение на Донбассе совпало со знаковым событием в Москве. Одиозный Владислав Сурков, помощник Путина, занимавшийся Донбассом, после долгих слухов и разговоров, наконец, был отправлен в отставку. Все вопросы, связанные с Украиной и Донбассом, теперь будут сконцентрированы в руках выходца из Украины, бывшего вице-премьера российского правительства Дмитрия Козака, который в январе 2020 года получил должность заместителя главы администрации Путина.

Сурков известен тем, что был несдержан и допускал хамское поведение даже в присутствии глав ведущих европейских держав — Франции и Германии. Именно на Суркова часто чуть ли не возлагают вину за то, что происходит на Донбассе, хотя известно, что роль личности в истории преувеличивать не следует, да и Сурков является, мягко говоря, не слишком масштабной личностью. Главным «архитектором» московской политики в отношении Донбасса и Украины вообще был и остается Путин.

Что же касается Дмитрия Козака, для которого специально ввели третью должность замглавы путинской администрации, то он и ранее занимался Донбассом, но больше социально-экономической тематикой. Теперь же Козак получает всю полноту компетенции, включая военно-политические вопросы, которые ранее курировал Сурков, информируют Экономические Новости.

В отличие от Суркова, Козак имеет репутацию более дипломатичного и конструктивного переговорщика. К тому же активно муссируется информация о том, что Козак и Андрей Ермак, новый глава администрации Зеленского, якобы находят общий язык и нормально контактируют.

В связи с этим, в информпространстве высказываются надежды, что политика Москвы по отношению к Украине станет более лояльной, прежде всего в вопросе конфликта на Донбассе.

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Однако следует еще раз подчеркнуть, что главным генератором политики по отношению к Украине и Донбассу был и остается Владимир Путин лично. Поэтому ожидать существенных изменений едва ли стоит. Со стороны Козака возможен разве только определенный конструктив в решении взаимовыгодных экономических вопросов.

Более того, успешная реализация планов по стабилизации социально-экономической ситуации на неконтролируемой Украиной части Донбасса чревата дальнейшим отдалением этих территорий с перспективой окончательной их утраты. Не следует это заявление расценивать, как известный лозунг «чем хуже – тем лучше!», но если ситуацию в неконтролируемых районах улучшит Москва, а не Киев, то Киеву от этого точно лучше не станет, и надо отдавать себе отчет в реальном положении дел.

Впрочем, обо всем по порядку…

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Смотрите, кто пришел

Для начала следует немного познакомиться с новым «смотрящим» за Донбассом от Москвы, то есть с Дмитрием Козаком. В отличие от Суркова с его мутным происхождением, у Козака с этим все более или мене ясно и понятно.

Дмитрий Козак – этнический украинец. Он родился 7 ноября 1958 года в селе Бандурово Гайворонского района Кировоградской области в семье колхозника. В 1976-1978 годах проходил срочную службу в Советской армии. В армейской части биографии Козака кроются, очевидно, легенды о его спецслужбистском происхождении. Тему подогрел бывший министр обороны России Сергей Иванов, который в 2006 году заявил, что Козак проходил службу в спецназе Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба СССР. В свою очередь, сам Козак позднее подтвердил это, добавив, что служба десантника — это интересная и увлекательная служба, особенно для молодых людей. Сразу же возникает вопрос: так Козак служил в спецназе ГРУ или просто в «десантуре», т.е. ВДВ — воздушно-десантных войсках, поскольку это разные вещи? Но главное в том, что даже если это был спецназ ГРУ, то это всего лишь срочная служба, и говорить о том, что он спецслужбист этого факта недостаточно.

Дальнейшая биография Козака свидетельствует о том, что он отнюдь не Джеймс Бонд, а скорее умелый аппаратчик. После демобилизации в 1985 году сын украинского колхозника окончил юридический факультет Ленинградского университета, в котором учились Путин и Медведев.

Далее карьера Козака складывалась следующим образом:

– 1985—1989 — прокурор, старший прокурор Ленинградской прокуратуры.

– 1989 — начальник юридического отдела концерна «Монолит-Кировстрой», юрисконсульт Ассоциации морских торговых портов.

– 1990—1991 — заместитель начальника юридического управления Ленгорисполкома, затем начальник юридического управления горсовета.

– Сентябрь 1994 года — председатель юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, член правительства Санкт-Петербурга

– 1996 — после поражения Анатолия Собчака на выборах главы города сохранил свой пост и в 1998 году стал вице-губернатором.

– Декабрь 1998 — уволился из-за разногласий с губернатором Владимиром Яковлевым.

– Январь—август 1999 года — работал в юридической фирме «Группа ЮСТ», одним из соучредителей которой он является.

– Август 1999 — первый заместитель руководителя аппарата правительства и и. о. руководителя аппарата правительства России

– 1999—2000 — министр, руководитель аппарата правительства России.

– Июнь 2000 — заместитель руководителя администрации президента России.

– Октябрь 2003 — первый заместитель руководителя администрации президента России.

– 9 марта 2004 — министр, руководитель аппарата правительства России.

– 13 сентября 2004 — 24 сентября 2007 — полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе, глава «особой федеральной комиссии по Северному Кавказу»; именно Козак инициировал тотальную смену руководящих кадров северокавказских национальных территорий, чем укрепил позиции центра в регионе во время смуты, и в результате из старых кадров у руля остался только глава Чечни Кадыров.

– 24 сентября 2007 года назначен министром регионального развития России; с 7 по 12 мая 2008 г.— и. о. министра.

– С ноября 2007 года — председатель наблюдательного совета Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта.

– С 12 мая 2008 года по 14 октября 2008 года — министр регионального развития в правительстве Путина.

– С 14 октября 2008 по 15 января 2020 года — заместитель председателя правительства России; был ответственным за проведение зимней Олимпиады 2014 г. в г. Сочи

– С 23 марта 2014 года курировал в правительстве России вопросы, связанные с аннексированным Крымом и Севастополем; с 18 мая 2018 года отвечал за ТЭК и промышленность; в связи с этим Козак находится в санкционных списках США И ЕС.

– С 24 января 2020 года — заместитель руководителя администрации президента России. Специально под него была введена третья, не предусмотренная ранее, должность заместителя руководителя Администрации. В этой должности курирует вопросы интеграции на постсоветском пространстве и отношения с Украиной, чем ранее занимался Сурков.

Таким образом, Козак является старожилом московских коридоров власти, занимал целый ряд серьезных должностей, а приход в администрацию Путина в роли замглавы этого учреждения является для него не первым.

Впрочем, далеко не все свершения Козака приводили к успехам как раз на поприще «интеграции на постсоветском пространстве».

В ноябре 2003 года, будучи спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономическим отношений с Молдовой, Козак предложенный план урегулирования конфликта и воссоединения между Молдовой и Приднестровьем, известный как «меморандум Козака». План был принят и якобы даже парафирован как руководством Приднестровья, так и тогдашним президентом Молдовы Владимиром Ворониным.

Согласно меморандуму Козака, Молдавия должна была стать «асимметричной федерацией». Это означает, что Приднестровье и Гагаузия должны были получить особый статус и возможность блокировать законопроекты, нежелательные для автономий.

От себя сразу же попутно отметим, что все это очень напоминает то, что Москва хочет навязать Украине в виде «особого статуса Донбасса» путем реализации Минских соглашений.

Впрочем, в Молдавии планы Москвы шли еще дальше. Согласно плану Козака, Молдова брала на себя обязательство соблюдать нейтралитет, демобилизовать армию, а также предоставить Москве право на размещение российских войск в Приднестровье сроком на 20 лет в качестве гаранта урегулирования конфликта.

Однако в последний момент глава Молдовы Воронин отказался подписывать документ, мотивируя тем, что он дает односторонние преимущества Приднестровью и ведет к его окончательному отделению от Молдовы, хотя по факту Приднестровье, в отличие от Гагаузии, уже давно отделилось. Закончилось все скандалом и ухудшением отношений между Молдовой и Приднестровьем, хотя есть версия, что Воронин отказался от подписания под нажимом Вашингтона.

В любом случае, этот пример ярко иллюстрирует качество и содержание «интеграционных процессов на постсоветском пространстве», в реализации которых непосредственное участие принимал Козак.

Куда Козак поведет ЛДНР

О своих планах в отношении Донбасса и Украины в целом Козак на момент написания этого текста еще не рассказывал и, скорее всего, рассказывать не будет. Еще раз повторим, что это будут планы Путина, которые претерпели определенные изменения, а потому воинственно-истеричный Сурков был отправлен в отставку, а его место занял более прагматичный и политичный Козак, более подходящий для решения «украинско-донбасского» вопроса в настоящий момент.

Очевидно, в Кремле окончательно развеялись надежды на то, что Зеленский согласится на реализацию Минских соглашений в том виде, как это выгодно и хочется Москве. Очевидно, что Минский процесс зашел в тупик. Собственно, в вопросе Донбасса все зашли в тупик, включая Зеленского и даже Путина. Об этом может свидетельствовать даже сам факт назначения Путиным на «украинское направление Козака, которому в Москве кое-кто инкриминирует стремление окончательно сдать Донбасс Украине в обмен на отмену санкций.

В связи с этим есть версия, что Москва решила заняться стабилизацией социально-экономической ситуации в ЛДНР, преследуя, очевидно, несколько целей. Во-первых, это попытка создать на неконтролируемых территориях в целях пропаганды некую витрину, которая отличалась бы в лучшую сторону от остальной Украины в социально-экономическом плане. Во-вторых, это попытка запустить работу экономики на этих территориях, чтобы сократить до минимума расходы на их содержание, и они могли бы обеспечивать себя сами, что, пожалуй, является едва ли не самой главной задачей. В-третьих, как следствие предыдущего, резко сократить миграцию жителей оккупированных районов Донбасса в Россию, прежде всего, миграцию трудовую, но здесь также и криминал и многие другие социальные последствия. Наконец, в-четвертых, это должно снизить недовольство населения региона, поскольку если раньше оно было в значительной степени настроено пророссийски, то теперь отношение к России там стало не столь дружелюбным.

Именно эти задачи должен будет решать Козак. Прежде всего, это запуск промышленности региона, которая, за редким исключением, если не лежит в руинах, то простаивает. Именно это, а также общий экономический рост позволит сократить долги по зарплатам, вообще поднять доходы населения. Тем более, что Москва явно не хочет, да и не особо может содержать эти территории за свой счет.

Некоторые подвижки в этом направлении уже сделаны. Например, недавно появилась информация, что в ЛДНР повышены пенсии.

Непризнанные «республики» укрепляют российскими руководящими кадрами, что выглядит иногда весьма забавно. Например, в «правительство ДНР» командировали на должность премьер-министра некоего Владимира Пашкова, бывшего вице-губернатора Иркутской области. Ближе, наверное, никого не нашлось… Правда, Москва, что называется, «отморозилась», заявив устами путинского пресс-секретаря Пескова, что это не есть делегирование официального лица, а указанный субъект выступает сугубо как частное лицо, имеющее титанический опыт менеджера, за каковые качества и был привлечен к работе в ДНР. Правда, есть еще один нюанс: этот Пашков якобы работал в Донбассе на предприятиях Курченко, младоолигарха времен Януковича. Кроме того, по данным СБУ, некий фонд, формально принадлежащий этому Пашкову, якобы используется для «перекачки» средств, выделяемых Москвой на поддержку ДНР.

Возвращаясь к Козаку, следует отметить, что в круг его задач должны будут войти вопросы, касающиеся не только Донбасса, но и взаимоотношений в целом с Украиной. Ведь есть целый ряд задач, которые, несмотря на войну, Москва должна решать с Киевом. Это банки, транзит российского газа в Европу и его продажа в Украину, вода для Крыма и другие подобные вопросы. Козак и ранее решал эти проблемы, но сейчас, став ближе к Путину, получил более широкие полномочия и возможности их реализации.