Новое обострение на Донбассе ставит давно назревшие вопросы

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Прежде всего это вопрос о том, окончится ли когда-нибудь война на Донбассе, вернется ли Донбасс когда-либо в Украину и нужно ли вообще, чтобы он в Украину возвращался. На эти вопросы ответов нет, но люди продолжают гибнуть и калечиться.

Возникает также вопрос о том, что последний распиаренный нормандский саммит в Париже, состоявшийся в декабре, на самом деле был «ни о чем». Конечно, если не считать прошедшего перед самым новым годом обмена заложниками, но для этого саммиты не особо нужны. Впрочем, о том, что последний нормандский саммит мира не принесет по причине диаметрального расхождения позиций Зеленского и Путина при вялом попустительстве Макрона и Меркель, уже приходилось писать ранее.

И вот последствия. Рано утром 18 февраля 2020 года имело место новое серьезное обострение обстановки на фронте в районе Золотого, то есть именно в том самом районе, где в конце прошлого года имело место широко распиаренное разведение противоборствующих сторон, информируют Экономические Новости.

Штаб Операции объединенных сил (ООС) сообщил следующее:

«Утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

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Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения…

К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери.

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Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированием Российской Федерации, оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются».

По данным на момент написания этого материала, один наш боец погиб, пятеро получили ранения. Погиб гранатометчик Максим Хитайлов, парень 22 (двадцати двух!) лет от роду.

Как сообщили в штабе ООС, по данным разведки, в результате боевого столкновения со стороны противника 4 человека погибли и еще 6 получили тяжелые ранения.

Есть сведения, что во время артиллерийской перестрелки был тяжело ранен один из местных жителей, просто «попавший под раздачу». Большой ущерб был нанесен жилью местного населения.

Позднее штаб ООС дал уточнение следующего содержания. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По информации штаба ООС, спустя несколько часов активные боевые действия прекратились. В штабе сообщают, что по противнику был нанесен адекватный удар. В результате боевых действий и несмотря на потери, атака противника была отражена и силы ООС удержали занимаемые позиции. Отмечается, что в случае необходимости в бой могут быть введены дополнительные резервы, находящиеся в полной боевой готовности.

Сообщается также, что именно противник запросил «режим тишины», то есть прекращения огня, чтобы отвести подразделения, а также эвакуировать раненых и тела погибших.

В связи c обострением на Донбассе, 18 февраля было проведено экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. На нем кроме Зеленского и секретаря совета Данилова присутствовало руководство Генерального штаба Вооруженных сил, СБУ и МВД. О принятых решениях на момент написания этого материала сообщений не поступало, но очевидно, что они касались обострения на Донбассе.

После заседания СНБО Зеленский заявил, что имела место провокация к годовщине Дебальцевского котла, Украина и далее будет наращивать военную мощь, а также стремиться к установлению мира, но не ценой сдачи национальных интересов.

«Это не просто циничная провокация, целью которой является разбередить Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами», – отметил Зеленский, заявив, что будет продолжать курс на мир.

«Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным – так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины», – подчеркнул Зеленский.

«Мы уверенно приближаемся к остановке войны и к миру», – повторил он.

Можно было бы считать, что налицо happy end, конечно, если бы не гибель и ранения бойцов. Но возникают вопросы…

Прежде всего, следует отметить, что боевые столкновения в районе Золотого начались еще несколько недель назад, в январе. Собственно, они начались практически сразу после широко распиаренного разведения войск. Как только наши войска отошли от линии фронта, выполняя соглашение о разведении, в образовавшуюся «серую зону» попытались проникнуть сепаратисты и укрепиться в ней. Силы ООС выбили их из «серой зоны» и постарались сами в ней укрепиться, но тогда последовали минометно-артиллерийские удары со стороны противника. Такая «свистопляска» продолжалась, повторим, несколько недель, но все три стороны, то есть Украина, Россия и так называемая ЛНР почему-то предпочитали не слишком акцентировать на этом внимание прежде всего в медиа-пространстве. Нельзя сказать, что об этих вялотекущих боях умалчивали, но особого резонанса они тоже не получали.

В ночь с 18 на 19 февраля произошло экстренное заседание Совета безопасности ООН, на котором страны-участницы рассмотрели эскалацию боевых действий на Донбассе и призвали РФ соблюдать Минские соглашения.

Представитель Украины замминистра иностранных дел Сергей Кислица выступил с заявлением: «РФ продолжает поставлять оккупационным силам оружие, регулярные войска и наемников. Теперь они затмевают некоторые европейские армии: около 500 танков, около тысячи бронированных боевых машин, 800 артиллерийских установок. Только в прошлом году РФ направила на оккупированные территории Донбасса более 4 тысяч тонн оружия и боеприпасов».

Представитель РФ при ООН Василий Небензя в обострении на Донбассе обвинил Украину. «Украинские военные не оставляют попыток занять позиции «ополченцев» в серых зонах, где никаких военных быть не должно». Также он отметил, что «не могут не беспокоить попытки подменить минскую формулу урегулирования другими форматами».

На стороне Украины выступила и.о. заместителя представителя США при ООН посол Черит Норман Шале. «Россия должна закончить этот конфликт выведением своих войск с Восточной Украины и Крыма. И мы призываем Россию незамедлительно имплементировать свои обязательства по безопасности в соответствии с Минскими соглашениями, так как стороны могут продвинуться вперед с политическими мерами Минских соглашений, только когда существует безопасность на земле.

После заседания в поддержку Украины пять стран ЕС в Совбезе ООН выступили с заявлением: «Мы, страны ЕС, действующие члены Совета безопасности ООН — Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша — полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины согласно ее международно признанным границам». Они также осудили аннексию Крыма Россией и дестабилизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в документе отмечается, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку «Л/ДНР», чем нарушает фундаментальные принципы международного права. Вследствие этого 3,5 миллиона жителей Донбасса нуждаются в гуманитарной помощи и защите.

Об интересах Москвы и ЛНР фантазировать не будем, а вот о резонах зе-власти сказать можно почти наверняка. Зеленский пытается играть роль «президента мира», которая ему не слишком удается. Справедливости ради следует отметить, что виновен в этом не Зеленский, а Кремль и наши «патриоты», умело и радостно Кремлю подыгрывающие, но это отдельный вопрос. Но Зеленский действительно пытается в меру сил и возможностей проводить политику если не мира, то хотя бы умиротворения. Можно привести примеры освобождения из московского плена наших моряков, отправленных на убой еще при Порошенко, предновогодний обмен пленными и, наконец, разведение войск в районе Золотого. Акцентировать внимание на том, что реально разведения не произошло, поскольку бои продолжаются, значило бы «испортить картинку», поскольку запрос на мир в Украине крепнет, а Зеленский позиционирует себя как миротворец.

В то же время было очевидно, что рано или поздно количество столкновений в районе Золотого перейдет в качество и станет понятно, что разведения войск в Золотом на самом деле не произошло.

В дискредитации разведения войск объективно заинтересованы несколько сторон.

Во-первых, это наши местечковые «патриоты», которые во время разведения осенью 2019 года всячески этому препятствовали. Зеленскому тогда пришлось лично выезжать на линию фронта, чтобы разблокировать процесс, который застопорили «патриоты». И вот уже Белецкий делает заявления о том, что «идея с разведением войск зашла в тупик, но Зеленский этого не понимает».

Во-вторых, это выгодно Москве хотя бы в целях дискредитации Зеленского, который пока еще имеет в Украине рейтинг, сопоставимый с рейтингом Путина. Да и в России Зеленский пользуется определенной популярностью. Словом, дискредитация Зеленского и его попыток установить мир в Украине объективно на руку Кремлю.

Впрочем, по факту обострения, Москва в лице путинского пресс-секретаря Пескова заявила, что к инциденту не имеет ни малейшего отношения, а потому комментировать ничего особо не собирается. Очевидно, в Кремле в этот раз решили сделать вид, что Москва «не при делах», и это внутриукраинские «разборки» между киевской властью и сепаратистами.

Кстати, обращает на себя внимание тот факт, что обострение совпало с увольнением с должности советника Путина одиозного Суркова, который занимался, в том числе, и Донбассом, курируя эти «республики».

Попытки дискредитации Украины становятся тем более объяснимыми, если вспомнить, что приближается время, на которое вроде бы назначался следующий саммит в нормандском формате. Тот факт, что возвращать Крым Путин в принципе не намерен, уже очевиден, и мировое сообщество с этим уже смирилось. Путину нужно как можно скорее снять или хотя бы существенно ослабить экономические санкции против Москвы, в чем заинтересована также Европа, поскольку обе стороны несут существенные экономические убытки. Кроме того, Европа все более склоняется к союзу с Москвой, чтобы противостоять гегемонии США и экспансии Китая. Поэтому Путин использует Донбасс не только как инструмент для развала Украины, но и для того, чтобы демонстрировать полную недоговороспособность Киева. Известно, что Москва настаивает на первоочередности местных выборов на Донбассе и лишь потом согласна передать под контроль Украины участок украино-российской границы, что является полным бредом, хотя этот бред при Порошенко был внесен в Минские соглашения. Киев выступает категорически против, настаивает на первоочередности контроля над границей, и лишь затем готов проводить выборы, и во время нормандского саммита в Париже в декабре Зеленский эту позицию твердо подтвердил, вызывав, по слухам, неудовольствие Путина. Вполне возможно, что Кремль пошел старым проверенным путем: эскалация ситуации на Донбассе силами сепаратистов и российских наемников, чтобы продемонстрировать агрессивность Киева и лично Зеленского перед назначенным на март-апрель саммит, хотя последний вполне может и не состояться.

А пока идут эти игрища, гибнут и калечатся бойцы и мирное население…