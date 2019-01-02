Итоги дня: Встряска РФ от США, «феномен Зеленского» и шаги в торговле с ЕС

Главная » Политика » Итоги дня: Встряска РФ от США, "феномен Зеленского" и шаги в торговле с ЕС Итоги дня: Встряска РФ от США, "феномен Зеленского" и шаги в торговле с ЕС

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Национальный банк разрешил обменивать валюту в банкоматах и терминалах, Зеленский начал собирать команду, а президент Петр Порошенко анонсировал новые шаги в торговле с Европейским союзом, — такими были главные новости сегодня, 2 января.

Человек дня — шоумен и новый кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. После того как в новогоднюю ночь юморист заявил о своем желании баллотироваться в президенты, он стал самым обсуждаемым человеком этих дней. Украинцы неоднозначно отреагировали и на новость о планах Зеленского, и на то, каким именно образом он рассказал об этом народу Украины. Политологи убеждены, что впереди у нас еще много сюрпризов, информируют Экономические Новости.

Владимир Зеленский уже несколько раз обращался в украинцам. В частности, с помощью социальных сетей он набирает новую команду. Сегодня хакеры уже атаковали сайт для регистрации желающих присоединиться к команде кандидата. После этого он выступил с эмоциональным обращением.

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Новые меры от США

Бывший посол Соединенных Штатов в Украине, директор Atlantic Council Джон Хербст сообщил о том, что через 2-3 месяца Вашингтон предоставят оружие Украине. Более того, в США после отрытой агрессии со стороны РФ в Керченском проливе объявят о новых санкциях.

Новые шаги в торговле

Глава государства Петр Порошенко рассказал, что начало применения в стране с 1 января положения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения даст стране «новый мощный импульс». Следующие приоритеты в развитии торговли с ЕС — это усилении таможенного сотрудничества, заключении соглашения об оценке соответствия и пригодности промышленной продукции и об адаптации законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер.

Валютные новшества

В Украине вступили в силу новые правила валютно-обменных операций о проведении обмена валют через платежные устройства. Проще говоря — Нацбанк разрешил обменивать валюту в банкоматах и терминалах.

Погода в Украине — идет похолодание

Уже завтра в стране резко ухудшится погода и придет небольшое похолодание. Ночью в западных и восточных областях страны ожидается снег, а в южной части и в центре страны — без существенных осадков. По всей Украине, кроме юга, ожидается гололёд.

Хорошие новости



В Украине с нового года увеличилась минимальная заработная плата и пенсионные выплаты для украинцев, старше 65 лет.