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Владимир Зеленский решил бороться за кресло президента. Соцсети отреагировали бурно

Главная » Последние новости » Политические новости » Владимир Зеленский решил бороться за кресло президента. Соцсети отреагировали бурно
 
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Владимир Зеленский новичок в политике, но сразу оказался в «голове» рейтинга и стал одним из фаворитов гонки за место в главном кресле страны

В эту новогоднюю ночь украинцы обсуждали не лучшие события уходящего года или вкус заливной рыбы, а громкое заявление шоумена Владимира Зеленского. Его намерение побороться за главное кресло страны некоторых украинцев удивило. Другие — не сомневались в том, что он решится на этот шаг. В любом случае, реакция социальных сетей очень бурная, информирует enovosty.com/news.

Владимир Зеленский решил бороться за кресло президента. Соцсети отреагировали бурно

«К дискуссии о выдвижении Зеленского. Для меня это не стало сенсацией. Я давно говорил, что он пойдет на выборы. С таким рейтингом грех не баллотироваться. И он точно не технический кандидат, а один из фаворитов предстоящих выборов. Он, конечно, имеет полное право и на выдвижение, и на новогоднее поздравление украинскому народу. Вчера это делали сразу несколько потенциальных кандидатов на пост Президента.
Проблема в другом – в том, как это было сделано. Заменять предновогоднее выступление Президента выступлением одного из его конкурентов, на мой взгляд, было неправильно по двум причинам. Во-первых, это нарушает одно из неформальных правил и ритуалов, которые также скрепляют страну, как флаг и гимн. Можно считать эту традицию, которая существует не во всех странах, «совком». Можно негативно относиться к личности действующего Президента. Но в молодом и недостаточно крепком государстве лучше сохранять скрепляющие традиции и ритуалы, и даже придумывать новые, а не наоборот. Вот, представим себе, что вместо Президента страну начинают поздравлять политики и олигархи: на «Интере» – Фирташ или Бойко, на ТВ «Украина» — Ахметов, или Ляшко с Вилкулом, на Ньюсване и 112-м – Медведчук и т.д. В символическом плане это будет означать начало распада единой страны на отдельные инфо-политические феоды. Если Зеленский вдруг станет Президентом, то его новогодний демарш сыграет против него самого, т.к. такое же неуважение могут проявлять и к нему. Поэтому дело не в Зеленском или в Порошенко, а в необходимости соблюдать формальные и неформальные правила и ритуалы, скрепляющие страну. Если их нарушать, то страна посыпется. Во-вторых, демарш на «Плюсах» резко усилит конфликтность избирательной кампании, которая и без того все больше напоминает политическую войну всех против всех. Такой характер кампании будет существенно снижать легитимность и самих выборов и будущего Президента«, — написал на странице в facebook Владимир Фесенко.

Отрицательно к такому способу заявить об амбициях отнеслась и Оксана Соколова:

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«Как на меня, весь этот балаган с ночной заявкой на выдвижение в Президенты, показал, что Зеленский так и не вышел из амплуа комика. Но, возможно, так и задумано. Как серьезный политик он будет выглядеть смешно) А как клоун, стебущийся над всем и вся, клоун, устраивающий провокации и попирающий традиции — вот это народу нравится! Дискредитировать все! Даже Гимн страны превратить в клоунаду».

Владимир Зеленский решил бороться за кресло президента. Соцсети отреагировали бурно

Владимир Зеленский решил бороться за кресло президента. Соцсети отреагировали бурно

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Владимир Зеленский решил бороться за кресло президента. Соцсети отреагировали бурно

Владимир Зеленский решил бороться за кресло президента. Соцсети отреагировали бурно

Владимир Зеленский решил бороться за кресло президента. Соцсети отреагировали бурно


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 855

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