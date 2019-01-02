Владимир Зеленский решил бороться за кресло президента. Соцсети отреагировали бурно

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Владимир Зеленский новичок в политике, но сразу оказался в «голове» рейтинга и стал одним из фаворитов гонки за место в главном кресле страны

В эту новогоднюю ночь украинцы обсуждали не лучшие события уходящего года или вкус заливной рыбы, а громкое заявление шоумена Владимира Зеленского. Его намерение побороться за главное кресло страны некоторых украинцев удивило. Другие — не сомневались в том, что он решится на этот шаг. В любом случае, реакция социальных сетей очень бурная, информирует enovosty.com/news.

«К дискуссии о выдвижении Зеленского. Для меня это не стало сенсацией. Я давно говорил, что он пойдет на выборы. С таким рейтингом грех не баллотироваться. И он точно не технический кандидат, а один из фаворитов предстоящих выборов. Он, конечно, имеет полное право и на выдвижение, и на новогоднее поздравление украинскому народу. Вчера это делали сразу несколько потенциальных кандидатов на пост Президента.

Проблема в другом – в том, как это было сделано. Заменять предновогоднее выступление Президента выступлением одного из его конкурентов, на мой взгляд, было неправильно по двум причинам. Во-первых, это нарушает одно из неформальных правил и ритуалов, которые также скрепляют страну, как флаг и гимн. Можно считать эту традицию, которая существует не во всех странах, «совком». Можно негативно относиться к личности действующего Президента. Но в молодом и недостаточно крепком государстве лучше сохранять скрепляющие традиции и ритуалы, и даже придумывать новые, а не наоборот. Вот, представим себе, что вместо Президента страну начинают поздравлять политики и олигархи: на «Интере» – Фирташ или Бойко, на ТВ «Украина» — Ахметов, или Ляшко с Вилкулом, на Ньюсване и 112-м – Медведчук и т.д. В символическом плане это будет означать начало распада единой страны на отдельные инфо-политические феоды. Если Зеленский вдруг станет Президентом, то его новогодний демарш сыграет против него самого, т.к. такое же неуважение могут проявлять и к нему. Поэтому дело не в Зеленском или в Порошенко, а в необходимости соблюдать формальные и неформальные правила и ритуалы, скрепляющие страну. Если их нарушать, то страна посыпется. Во-вторых, демарш на «Плюсах» резко усилит конфликтность избирательной кампании, которая и без того все больше напоминает политическую войну всех против всех. Такой характер кампании будет существенно снижать легитимность и самих выборов и будущего Президента«, — написал на странице в facebook Владимир Фесенко.

Отрицательно к такому способу заявить об амбициях отнеслась и Оксана Соколова:

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«Как на меня, весь этот балаган с ночной заявкой на выдвижение в Президенты, показал, что Зеленский так и не вышел из амплуа комика. Но, возможно, так и задумано. Как серьезный политик он будет выглядеть смешно) А как клоун, стебущийся над всем и вся, клоун, устраивающий провокации и попирающий традиции — вот это народу нравится! Дискредитировать все! Даже Гимн страны превратить в клоунаду».

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