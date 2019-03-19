Итоги дня: «Кома Минска», удар по «Газпрому», и конец эпохи в Казахстане

Главная » Политика » Итоги дня: "Кома Минска", удар по "Газпрому", и конец эпохи в Казахстане Итоги дня: "Кома Минска", удар по "Газпрому", и конец эпохи в Казахстане

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Президент Казахстана Назарбаев объявил об отставке, в Евросоюзе утвердили Газовую директиву, а глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Минские соглашения находятся в «коме», — такими были главные новости сегодня, 19 марта.

Человек дня — писательница Лина Костенко. Гениальный автор в этот день, 19 марта, отмечает 89 день рождения. Лина Костенко является автором более 15-ти поэтических сборников, лауреат Шевченковской премии, информируют Экономические Новости.

Отставка Назарбаева

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который руководил страной на протяжении тридцати лет, заявил о сложении полномочий главы государства. Об этом он объявил во вторник, 19 марта, в специальном обращении к нации, которое транслировалось на республиканских телеканалах. Он заявил, что это стало непростым решением для него. После этого жители страны начали массово скупать доллар. В стране начался настоящий ажиотаж.

Новым временным главой страны стал председатель сената и бывший премьер-министр страны Касым-Жомарт Токаев.

Личная вражда

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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил мнение о том, что между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко – личная вражда. Кроме того, представитель США заявил о том, что его страна не поддерживают кого-либо из кандидатов в президенты Украины.

Газовая директива

Комитет ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к газовой директиве Евросоюза, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины «Северный поток-2».

Кома минских договоренностей

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что решить ситуацию с минскими соглашениями может только Кремль, который должен покинуть Донбасс. Кроме того, по мнению дипломата, соглашение не умерли, а пока что находятся в коме. Сейчас же в РФ используют оккупированные территории Украины только как средство для торга.

Самые дорогие города

Авторитетный журнал The Economist составил рейтинг самых дорогих и дешевых городов мира. В «золотой тройке» оказались Сингапур, Париж и Гонконг. Меньше всего денег нужно потратить в столице Венесуэлы Каракасе, столице Сирии Дамаске и в главном городе Узбекистана Ташкенте.

Рост пенсий

Средняя сумма повышения пенсий сначала этого месяца для жителей страны, пенсии которых подлежали пересчету, составляет 514 гривень. Кроме того, сегодня вице-премьер-министр Украины Павел Розенко рассказал о плюсах монетизации субсидий.

Погода в Украине

Этот март удивляет украинцев нестабильной погодой и температурными качелями. Завтра, 19 марта, в стране ожидается сухая прохладная погода, в центре и на севере ожидаются несильные осадки. А вот окончательно потеплеть в стране должно уже 23 марта. А вот по поводу погоды летом украинцев несколько опечалили прогнозом: оно придёт в Украину поздно и будет непродолжительным.

Смерть режиссера

Сегодня, 19 марта, на 94 году жизни ушел из жизни известный советский режиссер Марлен Хуциев, создатель киноленты «Весна на заречной улице».